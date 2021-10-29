Millet İttifakı'nda adaylık krizi!

Milliyet'ten Zafer Şahin, Millet İttifakı'ndaki adaylık krizini köşesine taşıdı. Şahin, "Peki, bu işin sonu nereye varacak? Bir kavga, gürültü kopmadan ortak aday çıkarabilecekler mi? İşte o biraz zor görünüyor." ifadelerini kullandı.

Şahin'in ilgili yazısı şu şekilde:

Millet ittifakının çatı adayının kim olacağı meselesi her geçen gün biraz daha eğlenceli bir hal alıyor.

Bu gidişle adayı gazete ilanıyla aramaya başlarlarsa hiç şaşırmayın.

Bir de an itibarıyla takımdan ayrı düz koşular yapan ve sabırla sıranın kendisine gelmesine bekleyen Faik Öztrak ve Akif Hamzaçebi gibi aktörler var. İşi Aziz Sancar ve Uğur Şahin’e kadar götüren deli saçması yorumlar da var ama üzerinde durmaya değmez.

Peki, bu işin sonu nereye varacak? Bir kavga, gürültü kopmadan ortak aday çıkarabilecekler mi? İşte o biraz zor görünüyor.

Kılıçdaroğlu adaylık için gözünü karartmış durumda ama ittifak ortağı Akşener’i bile ikna edemiyor. Akşener’in gönlündeki adayın bir gün Fatih’e benzettiği, öbür gün yüzündeki nurdan dem vurduğu Ekrem İmamoğlu olduğu artık neredeyse kesinlik kazandı.

Akşener’in bu hamlelerini gören Kemal Bey de boş durmuyor elbette. Çarşamba akşamı apar topar kameraların karşısına geçip iktidara “İhtiyaç sahipleri için kara kış fonu kurun” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu’ndan 10 dakika sonra Mansur Yavaş sosyal medyadan “600 milyonluk kara kış destek paketimiz hazır” dedi! Kılıçdaroğlu ve Yavaş’ın birlikte hareket ettiklerini kamuoyuna, en çok da Akşener ve İmamoğlu’na duyurdukları bu jet hızındaki hamle siyaseten çok önemli mesajlar içeriyor.

Kemal Bey, İyi Parti liderine Mansur Yavaş üzerinden “İmamoğlu’na desteği kes, yoksa bu iş iyi bir yere gitmeyecek ” mesajı veriyor. Ülkücü kökenli Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiğini düşünün. Seçimi alamasa bile siyasi hayatına nerede devam eder? HDP ile ittifakı artık iyice belirginleşen CHP’de mi yoksa İyi Parti’de mi? Ya da soruyu şöyle soralım: Yavaş seçimden sonra İyi Parti’nin potansiyel genel başkan adayı haline gelmez mi? Bu Akşener ve ekibinin siyasi hesaplarını sekteye uğratmaz mı?

Aynı durum İmamoğlu için de geçerli. Eğer aday olursa CHP’nin potansiyel lideri haline gelir. Bu da Kemal Bey ve ekibinin siyasi hayatının sonu demektir. Özetle, Kemal Bey, ittifak ortağına “İmamoğlu için bastırma, Mansur’u başına bela ederim” diyor.

Brezilya dizisi kıvamına gelen bu çekişmelere şimdilik bir nokta koyup, yazının başlığındaki sorunun cevabına gelelim. Bir süredir kulislerde Millet İttifakı’nın adayı olarak Muhtar Kent ismi dolaşmaya başladı.