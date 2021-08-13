Millet İttifakı ‘büyük hata’ yapabilir! Erdoğan’la yarışın formülü ne? Kılıçdaroğlu ve Akşener...

Milliyet’teki köşesinde “Cumhurbaşkanı adaylığı” başlığıyla bir yazı kaleme alan Cıvaoğlu, Millet İttifak seçmeni için doğru sandık algoritmasını yazdı.

İşte Güneri Cıvaoğlu'nun o yazısı:

CHP Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağı yolunda işaretler yoğunlaşmakta.

Peki...

“Millet İttifakı’nın ortak adayı” mı olur, yoksa “1. turda CHP’nin adayı” olarak mı yarışır?

Gerçi Kılıçdaroğlu “Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin adaylığını istemesi halinde, kabul edebilirim” gibi bir söylemle “ortak adaylık” mesajı verdi.

Ama...

“Doğru olanı” bu mu?

Sandık matematiği

Sandık matematiği ne gösteriyor?

Fransa’dan deneyimli bir politikacı Türkiye’deydi.

“Büyük hata” demişti.

Nedenini şöyle açıklamıştı:

“1. tura her partinin kendi adayıyla girmesi 2 turlu başkanlık seçiminde kuraldır. 1. turda ne kadar çok aday yarışırsa katılım o kadar yüksek olur. Her seçmen kendi görüşündeki adaya oyunu verir. Böylece 1. turda adaylardan birinin seçilme ihtimali -neredeyse- çok düşüktür. En yüksek oyu alan 2 aday 2. turda yarışacaktır. Böylece 2 ortak aday etrafında kendiliğinden 2 ittifak bloku oluşur. Seçmen kendi görüşüne yakın bulduğu adaya oy verir.”

Seçmen nabzı

Kamuoyu araştırmalarına göre Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçimleri için -hala- en yüksek oranda desteğe sahip.

Bu durumda Fransız politikacının “sandık algoritması 1. turda her partinin kendi adayını göstermesi” formülüne ağırlık kazandırıyor.

Akşener faktörü

1.turda “çok aday” seçeneği Millet İttifakı’nda fay kırıklarına neden olabilecek sarsıntıları da önleyebilir.

Toplumda sağlam bir tabanı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sürecin başında da sonunda da “haksızlığa uğramış” algısını ve psikolojisini üretmez.

1. turda yarışır.

Aldığı oy onu ilk adaydan biri yaparsa son turda Erdoğan’ın karşısına “Millet İttifakı’nın adayı” olarak o çıkar.

Yok...

Kemal Kılıçdaroğlu (veya CHP başka bir aday göstermişse o) ilk turda 1. ya da 2. olursa, son turda Erdoğan’a karşı yarışır.

CHP ve İYİ Parti arasında sıkıntı yaşanmaz.

İttifak ve HDP

HDP’yle “ittifak anlaşması olmadığını” CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından birkaç kez dile getirildi.