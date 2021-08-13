Millet İttifakı ‘büyük hata’ yapabilir! Erdoğan’la yarışın formülü ne? Kılıçdaroğlu ve Akşener...

Milliyet’teki köşesinde “Cumhurbaşkanı adaylığı” başlığıyla bir yazı kaleme alan Cıvaoğlu, Millet İttifak seçmeni için doğru sandık algoritmasını yazdı.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağı yolunda işaretlerin yoğunlaştığını belirten Güneri Cıvaoğlu, 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hala en yüksek oranda desteğe sahip olduğunu ifade etti.
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’e rağmen Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olması durumda nasıl bir tablo ortaya çıkabileceğinine ilişkin tahmin yürüten Cıvaoğlu, deneyimli bir potikacının “Büyük hata” dediği olayı anlattı.
İşte Güneri Cıvaoğlu'nun o yazısı:
CHP Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağı yolunda işaretler yoğunlaşmakta.
Peki...
“Millet İttifakı’nın ortak adayı” mı olur, yoksa “1. turda CHP’nin adayı” olarak mı yarışır?
Gerçi Kılıçdaroğlu “Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin adaylığını istemesi halinde, kabul edebilirim” gibi bir söylemle “ortak adaylık” mesajı verdi.
Ama...
“Doğru olanı” bu mu?
Sandık matematiği
Sandık matematiği ne gösteriyor?
Önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun, Recep Tayyip Erdoğan karşısına -daha 1. turda- “ortak aday” olarak çıkarıldığı süreçteydik.
Fransa’dan deneyimli bir politikacı Türkiye’deydi.
“Büyük hata” demişti.
Nedenini şöyle açıklamıştı:
“1. tura her partinin kendi adayıyla girmesi 2 turlu başkanlık seçiminde kuraldır. 1. turda ne kadar çok aday yarışırsa katılım o kadar yüksek olur. Her seçmen kendi görüşündeki adaya oyunu verir. Böylece 1. turda adaylardan birinin seçilme ihtimali -neredeyse- çok düşüktür. En yüksek oyu alan 2 aday 2. turda yarışacaktır. Böylece 2 ortak aday etrafında kendiliğinden 2 ittifak bloku oluşur. Seçmen kendi görüşüne yakın bulduğu adaya oy verir.”
Seçmen nabzı
Kamuoyu araştırmalarına göre Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçimleri için -hala- en yüksek oranda desteğe sahip.
Bu durumda Fransız politikacının “sandık algoritması 1. turda her partinin kendi adayını göstermesi” formülüne ağırlık kazandırıyor.
Akşener faktörü
1.turda “çok aday” seçeneği Millet İttifakı’nda fay kırıklarına neden olabilecek sarsıntıları da önleyebilir.
Toplumda sağlam bir tabanı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sürecin başında da sonunda da “haksızlığa uğramış” algısını ve psikolojisini üretmez.
1. turda yarışır.
Aldığı oy onu ilk adaydan biri yaparsa son turda Erdoğan’ın karşısına “Millet İttifakı’nın adayı” olarak o çıkar.
Yok...
Kemal Kılıçdaroğlu (veya CHP başka bir aday göstermişse o) ilk turda 1. ya da 2. olursa, son turda Erdoğan’a karşı yarışır.
CHP ve İYİ Parti arasında sıkıntı yaşanmaz.
İttifak ve HDP
HDP’yle “ittifak anlaşması olmadığını” CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından birkaç kez dile getirildi.
Gene de...
Bu konu Millet İttifakı’nın yumuşak karnı...
HDP’yle ittifak yapmadan “HDP oylarının Millet İttifakı’na yönelmesi bu 2 aşamalı formülle” sağlanabilir.