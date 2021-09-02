02 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.481 0.47 EURO 9,8240 0.00
USD 8,2780 -0.06 ALTIN 482,530 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Milas'ta orman yangını! Ekipler bölgede, havadan ve karadan müdahale ediliyor

Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA) |  02 Eylül 2021 Perşembe - 14:03 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 14:03

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.


Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
 
 
 
 

ETİKETLER

Milas Muğla orman yangını
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.