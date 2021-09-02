Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Milas'ta orman yangını! Ekipler bölgede, havadan ve karadan müdahale ediliyor
Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA) | 02 Eylül 2021 Perşembe - 14:03 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 14:03