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Mikronu kapalı sanıp cinayeti itiraf etmişti! Emlak kralı Robert Durst’a ağır ceza

15 Ekim 2021 Cuma - 12:41 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 12:41

ABD'li emlak milyoneri Robert Durst, suç belgeseli The Jinx'e konuk olmuş, çekime ara verildiği sırada mikrofonun açık olduğunu fark etmeden yakın arkadaşı Susan Berman'ı öldürdüğünü itiraf etmişti. Cinayetten yargılanan ABD'li emlak milyoneri hakkında karar verildi.


Los Angeles'ta görülen davada mahkeme, 78 yaşındaki Durst'u birinci derece cinayetten suçlu bulmuştu.
 
Durst, HBO'da yayımlanan suç belgeseli The Jinx'e konuk olmuş, çekime ara verildiği sırada mikrofonun açık olduğunu fark etmeden cinayeti itiraf etmişti.
 
BBC Türkçe'de yer alan habere göre belgeselin sonunda Durst'un, şu sözleri mırıldandığı duyuluyordu: 
 
"Kahretsin, ne yaptım ben? Elbette hepsini öldürdüm."
 
ABD'li emlak milyoneri, Susan Berman'ı, eşi Kathleen "Kathie" McCormack'ın 1982'de kaybolmasıyla ilgili olarak konuşmaması için öldürdüğünü söylemişti.
 
Polis, Durst'un, Berman dışında iki kişiyi daha öldürdüğüne inanıyor.
 
 
'Narsist psikopat'
 
Mahkemede arkadaşını öldürmediğini söyleyen Durst için savcılar, "narsist psikopat" ifadesini kullanmıştı.
 
Polisiye romanlarıyla bilinen Berman, bir süre Durst'un sözcüsüydü.
 
 
Susan Berman, 2000'de Los Angeles'ta Beverly Hills'teki evinde başından vurularak öldürülmüştü. Berman büyük ihtimalle, Durst'un eşinin ölümünü örtbas etmeye yardımcı olduğunu polise anlatmaya hazırlanıyordu. Tıp öğrencisi Kathleen "Kathie" McCormack ise kaybolmasından sonra bulunamadı ve öldüğü sanılıyor.
 
 
Durst ailesi, New York'un emlak sektöründe en zengin ve güçlü ailelerinden biri olarak biliniyor. 

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