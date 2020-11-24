Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak. Mike Tyson'ın, Roy Jones ile yapacağı gösteri maçına hazırlandığı videoları ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabakayakısa bir süre kaldı. Sporseverler, Mike Tyson maçı ne zaman? sorusunu araştırıyor. Peki, Mike Tyson Roy Jones Jr. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Mike Tyson Roy Jones Jr. maçı detayları...

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ileyapacağı gösteri maçıyla yıllar sonra ilk kez ringe çıkacak. WBA, WBC ve IBF ödüllerini aynı anda alabilen tek sporcu olan Mike Tyson, 15 sene sonra ringlere geri dönüyor. Mike Tyson'un ilk maçı merakla bekleniyordu. Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu. Peki, Mike Tyson Roy Jones Jr. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Mike Tyson maçı ve detayları...

WBA, WBC ve IBF ödüllerini aynı anda alabilen tek sporcu olan Mike Tyson 15 yıl sonra yeniden ringe dönüyor. Roy Jones Jr. ile yapacağı gösteri maçına hazırlandığı antrenman videoları sosyal medyada uzun süredir gündemdeydi. Boksu bırakan Mike Tyson'un ilk maçı boks tutkunları tarafından merakla bekleniyordu.

MIKE TYSON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mike Tyson - Roy Jones Jr. maçı 29 Kasım Pazar günü Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta yapılacak. TSİ saat 05:00'da S Sport'tan canlı izlenebilecek.

MÜSABAKA 8 RAUNT OLACAK

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak. Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones, kariyerini 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyet tamamladı.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.

Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.