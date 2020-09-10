Mike Tyson maçı ne zaman? Mike Tyson Roy Jones maçı ile ilgili tüm detaylar

Ringe en son 2005'te çıkan, kariyerinde 50 galibiyet bulunan 54 yaşındaki Mike Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek. Boks tutkunları Mike Tyson Roy Jones karşılaşmasının detaylarını merak ediyor. Peki, Mike Tyson maçı ne zaman? Mike Tyson Roy Jones maçı ne zaman? İşte Mike Tyson Roy Jones maçı ile ilgili detaylar...

Son maçına 2005 yılında çıkan kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu. 54 yaşındaki Mike Tyson, 51 yaşındaki Roy Jones ile yeniden ringe çıkıyor. 8 rauntluk müsabaka için nefesler tutuldu. Peki, Mike Tyson maçı ne zaman? Mike Tyson Roy Jones maçı ne zaman? İşte detaylar...

MIKE TYSON ROY JONES MAÇI NE ZAMAN?

Boksta nefesler tutuldu, Mike Tyson, Roy Jones maçı için geri sayım başladı. Ringe en son 2005'te çıkan, kariyerinde 50 galibiyet bulunan 54 yaşındaki Mike Tyson ringlere geri dönüyor. Mike Tyson ile Roy Jones arasında 8 rauntluk müsabaka yapılacak. ABD 'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek maç 28 Kasım'da düzenlenecek. Maç için daha önce 12 Eylül duyurusu yapılmıştı. Ancak son düzenlemeye göre maç 28 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.