Mike Pompeo'nun Türkiye açıklamasını manşetten verdiler! ABD'yi korku sardı: Türkiye’nin giderek artan askeri kabiliyetleri...

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Türkiye'deki tek günlük ziyaretinde Pompeo kilisede Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü. Görüşmenin ardından Rüstem Paşa Camii'ye giden Pompeo, Türkiye ziyareti öncesi Fransız gazetesi Le Figaro’ya açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin askeri gücüne değinen Pompeo, "Türkiye’nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul 'da Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyeti saat 10.40 sıralarında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne geldi. Pompeo’yu patrikhanenin girişinde Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. Pompeo’nun ABD bayraklı maske taktığı görüldü.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beşiktaş 'ta kaldığı otelden yoğun güvenlik önlemleri altında çıktı. Pompeo, buradan Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikanesi'ne geldi.

CAMİ ZİYARETİ

Pompeo'nun cami ziyaretinin arından Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell ile bir araya gelmesi bekleniyor. Pompeo'nun öğleden sonra İstanbul'dan ayrılarak Gürcistan'a gitmesi planlanıyor.

İstanbul'dan önceki durağı olan Fransa 'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız mevkidaşıyla görüşen Pompeo, Türkiye ziyareti öncesi Fransız gazetesi Le Figaro’ya açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Libya ile Doğu Akdeniz ’deki politikalarına ve Karabağ ’da Azerbaycan ’ı desteklemesine ilişkin konuşan Pompeo, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye’nin son zamanlarda attığı adımların son derece saldırgan olduğu konusunda mutabık kaldık” dedi.

"ERDOĞAN'A KARŞI BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Pompeo, ABD ve AB’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, "Avrupa ve ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı bu tür eylemlerin halkının çıkarına olmadığı konusunda ikna etmek için birlikte çalışmalı" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ KABİLİYETİ ENDİŞE VERİCİ

Türkiye'nin askeri gücüne de değinen ABD'li bakan, "Türkiye’nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

TGB'DEN PROTESTO

Öte yandan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Fener Rum Patrikhanesi ziyaretini protesto etti.

Patrikhane yakınlarında toplanan grup, "Bu topraklarda ABD feneri yanmaz" pankartı açarak "Kahrolsun ABD emperyalizmi" şeklinde slogan attı.

Basına açıklamalarda bulunan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Pompeo'nun 7 ülke dolaştığını hatırlatarak, "Ama sadece Türkiye'de devlet yetkilileriyle değil bir rahiple görüşüyor. ABD'nin Türkiye'deki muhatabı Fatih Kaymakamlığına bağlı bir Rum kilisesi, maaşını Türk devletinden alan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Rum rahibi midir?" diye sordu.