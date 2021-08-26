Midye haram mı? Diyanet’e göre midye kalamar karides yemek haram mı, midye neden haram? Diyanet midye açıklaması!

Midye haram mı? Din İşleri Yüksek Kurulu, Hanefi Mezhebi'ne göre, kabuklu deniz canlılarından midye, kalamar, yengeç, ıstakoz ve karidesin helal olmadığına dair sık sorulan soruya yanıt verdi. Peki, midye neden haram? İşte diyanet midye fetvası…

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan fetvada; yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye ve kurbağa gibi deniz ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Fetvada, balık sınıfına girmeyen kabuklu deniz canlılarının haram olduğu belirtildi.

MİDYE, KALAMAR, YENGEÇ, ISTAKOZ VE KARİDES HARAM MI?

“Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir. Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen 'deniz hayvanları' ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir."

ŞAFİİ’LİKTE MİDYE HELAL Mİ?

Şafii mezhebinde ise “Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir.” Denilmiştir.

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