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Midilli Adası'ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 20:27 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 20:27

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki bir Afgan sığınmacının, hamileliğinden dolayı Almanya'ya transfer edilemeyeceğini öğrenince kendini yaktığı bildirildi.


Yunan resmi ajansı ANA-MPA'nın haberinde, 21 Şubat Pazar günü Karatepe  Sığınmacı Kampı'nda kalan 8 aylık hamile bir Afgan'ın kendini yaktığı belirtildi.
 
Kimliği açıklanmayan 2 çocuk annesi kadının çocuklarını çadır dışına  çıkararak kendini ateşe verdiği ifade edilen haberde, mülteci statüsünde olan  kadının hamileliğinden dolayı planlandığı şekilde Almanya'ya transferi  yapılmadığı için bu yola başvurduğu aktarıldı.
 
Haberde, hastanede tedavi altında olan ve hayati tehlikesi bulunmayan  sığınmacının, yarın Midilli Savcılığı'na ifade vereceği kaydedildi.

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Yunanistan Midilli Adası Almanya
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