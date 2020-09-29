Mide yanmasını gideren ilaçları düzenli kullanmak tip 2 diyabet riskini artırabilir

Mide yanması için düzenli ilaç kullanan kişilerde tip 2 diyabet riskinin yüzde 24 arttığı gözlendi.

Daily Mail'in haberine göre, Çin'in Şıncın kentinde Sun Yat-sen Üniversite Hastanesinde görevli uzmanlar tarafından yürütülen araştırmada, proton pompası inhibitörlerini düzenli kullanmakla tip 2 diyabete yakalanma arasında ilişki bulunduğu keşfedildi.

Sonuçları "Gut" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde 205 bin kişinin katıldığı 3 ulusal çalışmanın bulguları değerlendirildi.

Çalışmalar başlamadan önce 2 yıldan uzun sürede proton pompası inhibitörü kullanma sıklıkları sorulan katılımcılardan haftada 2 kez bu ilaçları aldıkları yanıtını verenlerde tip 2 diyabet görülme olasılığının her 1000 kişide 7,44 olduğu, kullanmayanlarda bunun her 1000 kişide 4,32 çıktığı belirtildi.

Çalışmaların yürütüldüğü dönemde 10 binden fazla katılımcı tip 2 diyabete yakalanırken, yüksek kolestrol ve tansiyon gibi faktörler hesaba katıldığında düzenli proton pompası inhibitörü kullananların tip 2 diyabete yakalanma olasılığının yüzde 24 daha fazla olduğu görüldü.

Uzmanlar, bu ilaçları daha uzun süre düzenli kullanmanın diyabet riskini daha da arttırdığı uyarısında bulundu.