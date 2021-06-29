Mide kanseri bu yöntemle tedavi edilebiliyor! Ensokopik Submukozal Siseksiyon(ESD) nedir?

Mide kanseri, mide zarında kanserli hücrelerin büyümesi ile karakterizedir. Mide kanseri diğer kanser türlerine göre nispeten daha nadir görülürken, bu hastalığın en büyük tehlikelerinden biri de teşhis koymanın zorluğudur. Mide kanseri genellikle erken belirtilere neden olmadığından, genellikle vücudun diğer bölgelerine yayılana kadar teşhis edilmez. Bu tedaviyi daha da zorlaştırır.

Mide kanserine ne sebep olur?

Mideniz (yemek borusu ile birlikte) sindirim sisteminizin üst bölümünün sadece bir parçasıdır. Mideniz, yiyecekleri sindirmekten ve daha sonra besinleri sindirim organlarınızın geri kalanına, yani ince ve kalın bağırsaklara taşımaktan sorumludur.

Mide kanseri, üst sindirim sistemindeki normalde sağlıklı hücreler kanserli hale geldiğinde ve kontrolden çıkarak bir tümör oluşturduğunda ortaya çıkar. Bu süreç yavaş yavaş gerçekleşir. Mide kanseri uzun yıllar boyunca gelişme eğilimindedir.

Mide kanseri risk faktörleri

Mide kanseri, midedeki tümörlerle doğrudan bağlantılıdır. Bununla birlikte, bu kanserli hücreleri geliştirme riskinizi artırabilecek bazı faktörler vardır. Bu risk faktörleri, lenfoma (bir grup kan kanseri), helicobacter pylori bakteriyel enfeksiyonları (bazen ülserlere yol açabilen yaygın bir mide enfeksiyonu), sindirim sisteminin diğer bölümlerindeki tümörler ve mide polipleri (midenin astarında oluşan anormal doku büyümeleri) gibi belirli hastalıkları ve durumları içerir.

Mide kanseri ayrıca aşağıdakiler arasında yaşlı yetişkinler, genellikle 50 yaş ve üstü insanlar, erkekler, sigara içenler ve ailede hastalık öyküsü olan kişilerde daha yaygındır.

Mide kanseri geliştirme riski altında olduğunuzu düşünüyorsanız, bir tarama testi yaptırmayı düşünebilirsiniz. Tarama testleri, insanlar belirli hastalıklar için risk altındayken ancak henüz semptom göstermediğinde yapılır.

Mide kanseri belirtileri

Genel olarak mide kanserinin erken belirtileri veya semptomları yoktur. Ne yazık ki bu, insanların kanser ileri bir aşamaya gelene kadar yanlış bir şey olduğunu bilmedikleri anlamına gelir.

İlerlemiş mide kanserinin en yaygın semptomları mide bulantısı ve kusma, sık mide ekşimesi, bazen ani kilo kaybının eşlik ettiği iştah kaybı, sürekli şişkinlik, erken tokluk (sadece az miktarda yedikten sonra tokluk hissi), kanlı dışkı, sarılık, aşırı yorgunluk ve yemeklerden sonra daha şiddetli olabilen mide ağrısıdır.

Nasıl teşhis edilir?

Mide kanseri olan kişiler erken evrelerde nadiren belirti gösterdiğinden, hastalık genellikle daha ileri aşamaya gelene kadar teşhis edilmez. Tanı koymak için doktorunuz önce herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol etmek için fizik muayene yapacaktır. Ayrıca helicobacter pylori varlığı için bir test de dahil olmak üzere kan testi isteyebilirler.

Doktorunuz mide kanseri belirtileri gösterdiğinize inanıyorsa, daha fazla teşhis testi yapılması gerekecektir. Teşhis testleri özellikle mide ve yemek borusundaki şüpheli tümörleri ve diğer anormallikleri arar. Bu testler üst gastrointestinal endoskopi, biyopsi, endosonografi (EUS )ve BT taramaları gibi görüntüleme testleri içerebilir.

Mide kanserini tedavi etmek

Geleneksel olarak mide kanseri; kemoterapi, radyasyon tedavisi, ameliyat, aşılar ve ilaçlar gibi immünoterapi ile tedavi edilir. Kesin tedavi planınız kanserin kökenine ve evresine bağlı olacaktır. Yaş ve genel sağlık bu noktada rol oynayabilmektedir.Mide kanseri evrelemesinde endosonografi (EUS) ve bilgisayarlı tomografi önem taşımaktadır . Hastalığın evresine göre tedavi seçenekleri değişkenlik gösterir. Mide kanserlerinde endosografik değerlendirme sonrası erken evre. Tümör saptanırsa hastalık bu evrede ameliyatsız endoskopik yöntemlerle tedavi edilebilir . Bu yöntemler endoskopik. Submukozal Diseksiyon olarak adlandırılan kapalı ameliyat yöntemidir.Bu yöntemle endoskop içinden geçen çeşitli bıçaklarla erken evre tümörlerde kür sağlanmaktadır.

Midedeki kanser hücrelerini tedavi etmenin yanı sıra, tedavinin amacı hücrelerin yayılmasını önlemektir. Mide kanseri tedavi edilmediğinde akciğerler, lenf düğümleri, kemikler ve karaciğere yayılabilir.

Mide kanserini önleme

Mide kanseri tek başına önlenemez. Bununla birlikte, tüm kanserleri geliştirme riskinizi sağlıklı bir kiloyu koruyarak, dengeli ve az yağlı bir diyet yaparak, sigarayı bırakarak ve düzenli egzersiz yaparak azaltabilirsiniz.

Bazı durumlarda doktorlar mide kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilecek ilaçları bile reçete edebilir. Bu genellikle kansere katkıda bulunabilecek başka hastalıkları olan kişiler için yapılır.

Ayrıca erken bir tarama testi yaptırmayı da düşünebilirsiniz. Bu test mide kanserini tespit etmede yardımcı olabilir. Doktorunuz mide kanseri belirtilerini kontrol etmek için kan ve idrar testleri gibi laboratuvar testleri, X ışınları ve BT taramaları gibi görüntüleme prosedürleri ve genetik testleri kullanabilir. Tanı erken aşamada konulursa iyileşme şansınız daha yüksektir.