Mide bulandıran olay! Öz kızına istismar

İstanbul’da 13 yaşındaki çocuk yıllardır babasının cinsel istismarına maruz kaldığını annesine söyledi. Soluğu karakolda alan anne kız babadan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan baba, “Kesinlikle böyle bir şey yapmadım” deyince evden çıkmama adli kontrolü ile serbest kaldı. Milliyet’e konuşan anne Y.T, "Büyük oğlum 2 kere görmüş ama konduramamış. Elimizde doktor raporu var ama baba kendisinin bir şey yapmadığını söylüyor" dedi.

İstanbul’da yaşayan Y.T ile T.K şiddetli geçimsizlik sebebiyle 8 ay önce ayrıldı. Çiftin 3 çocuğunun velayeti anneye verildi. Ancak çocuklarının babalarıyla iletişiminin kopmasını istemeyen anne Y.T, babalarının çocuklarını istediği zaman görmesine izin verdi. Anne Y.T son iki aydır babasında kalan kızından gelen bir telefonla şoka girdi.

“DAHA FAZLA DAYANAMAYACAĞIM”

Babasının kendisini istismar ettiğini söyleyen 13 yaşındaki N.K, ‘Bu durumun yıllar önce başladığını ancak artarak devam ettiğini ve daha fazla dayanamayacağını’ gözyaşlarıyla annesine anlattı. Kızını hemen yanına alan anne Y.T önce kızıyla sonra da diğer iki oğluyla konuştu. Oğlu da babasını gördüğünü söyleyince anne Y.T soluğu karakolda aldı. Pendik Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) ifadesi alınan 13 yaşındaki N.K, babasının önceleri kendisine çok düşkün olduğunu ancak son birkaç senedir değiştiğini söyledi. Yaklaşık 2 senedir babasının istismarına uğradığını detaylı bir şekilde ifadesinde anlatan N.K, babasından şikayetçi oldu.

BABA: “YALAN SÖYLÜYOR”

Mağdur çocuğun ifadesinin ardından gözaltına alınan baba T.K, suçlamaları reddederek, “Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Kızım yalan söylüyor” dedi. İfadesinin ardından elektronik kelepçe ile evden çıkmaması adli kontrol tedbiri konulan baba T.K serbest bırakıldı.

“OĞLUM GÖRMÜŞ AMA KONDURAMAMIŞ”

Yaşanan olayla ilgili Milliyet’e konuşan anne Y.T, eski eşi ile 18 yıllık evlilikleri olduğunu söyleyerek, “Çok güzel bir evliliğimiz vardı. İkisi erkek 3 çocuğumuz oldu. Son zamanlarda eşim çok değişmişti. Ayrılmaya karar verdik” dedi. Kızının bir süredir babasından uzaklaşmaya başladığını fark ettiğini söyleyen anne Y.T, “Ben de babasına gidip, ‘bu çocuk senden uzaklaştı. Biraz ilgilen, çocuğa yakın ol’ diyordum. O da bana, ‘Ergen daha ondan’ diyordu” dedi. Oğlunun olayı duyduktan sonra iki olaya şahit olduğunu kendisine anlattığını söyleyen Y.T, “Büyük oğlum 2 kere görmüş ama konduramamış. Şu an engel olamadığı için çok üzgün” dedi.

“TUTUKLANMASINI İSTEYECEĞİZ”

Mağdur çocuğun avukatı İrem Özkan ise, “Bu aşamada dosya kapsamında deliller toplanmaktadır. Uzmanlar tarafından Çocuk İzlem Merkezi’nde tutulan raporların da dosya içerisine girmesini bekliyoruz. Uzaklaştırma kararını da aldık. Şüpheli her ne kadar adli kontrolle serbest bırakılmış olsa da deliller toplandıktan sonra yeniden tutuklamaya sevkini talep edeceğiz” dedi.