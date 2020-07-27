Mide botoksu ile fazla kilolardan kurtulabilirsiniz

Mide botoksu endoskopik yöntem ile midenin belirli bölgelerine botilinum toksin enjekte edilmesi uygulamasına dayanan ameliyatsız bir kilo verdirme yöntemidir. Bu yöntemde mide kaslarının kasılması kısıtlanarak midenin boşalma süresi geciktirilir ve hastada iştah kaybı sağlanılır.

Mide botoksu fazla kilosu olan ve kilo vermek isteyen herkes için uygundur. İşlem ameliyatsız bir uygulamadır. Ancak vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan hastalarda mide botoksu ameliyatlı teknikler kadar etkili olmaz Mide botoksu, vücut kitle indeksi (BMI) 27,5 ile 40 arasında olan yani yaklaşık 20-30 kilo kaybetmek isteyen hastalar için uygun bir enjeksiyon yöntemidir. Standart bir endoskopik işlem olduğundan tespit edilmiş ciddi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

Nasıl uygulanır?

Mide botoksu cerrahi bir işlem değildir. Tamamen endoskopik olarak ağızdan girilerek yapılan bir işlemdir. Kesi yoktur. İşlem ortalama 20 dakika sürer. Hastalar, işlem esnasında anestezi hekimi eşliğinde uyutulur. Hastanede yatmak gerekli değildir. İşlem sonrası genellikle 1-2 saatlik müşahede yeterlidir.

Mide botoksunda kullanılan ilacın etkisi 4-6 ay içinde vücuttan tamamen atılır. Bu nedenle kalıcı bir hasar oluşturma ihtimali yoktur. İşlem sadece midenin düz kaslarına yönelik uygulanır, sinir hücrelerine ve bağırsakların hareketine bir etkisi yoktur. İşlem sonrası size özel hazırlanacak diyette, bağırsakların çalışmasına yönelik gıdaların diyete eklenmesiyle bağırsak hareketleri arttırılabilir.

Hastaların toplam ağırlığının %10-15 kadarını 3-6 aylık süre içinde kaybetmesi beklenir. Verilen kilo miktarı; yaş, metabolizma hızı ve yapılan egzersiz sıklığına göre kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Uygulamadan sonra diyet ve egzersiz uygulanmalıdır. Yan etkisi olmaması ve hızlı bir prosedür olması nedeniyle tercih edilen bir tedavi yöntemidir ve başarı oranı oldukça yüksektir. Mide botoksu ile aşırı kilolardan kurtularak genel sağlığı ve yaşam kalitesini artırmak mümkündür.