Mide balonunun avantajları nelerdir?

Mide balonu, endoskopik bir işlemle, veya yutularak mideye yerleştirilen bir balondur. Kameralı tüpler ağızdan mideye kadar sokulur ve tüplerin üzerine balon takılır.

Mideye ulaştıktan sonra balon, 6 ayı geçmeyen bir süre boyunca değişen miktarlarda salin solüsyonuyla şişirilir. Şişirilen balon midede tokluk hissi sağlayarak fazla miktarda gıda alımını engeller. 6 ay sonra balonu çıkarmak için aynı şekilde endoskopik işlem uygulanır. Yutulabilen mide balonu ise endoskopiye ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilir ve 4 ay sonunda balon sindirim sistemi ile atılır.

Herhangi bir kesi içermez

Gastrik Bypass ya da tüp mide ameliyatı gibi cerrahi prosedürlerle karşılaştırıldığında, mide balonu herhangi bir kesi içermez. Bu, mükemmel bir kilo verme prosedürü olmasa da, onu daha avantajlı yapar. Obezite ile mücadele eden veya diğer kilo verme veya fitness programlarının başarısız olduğu ancak cerrahi işlem geçirmek istemeyen kişiler için idealdir.

BMI 30 olan ve gastrointestinal problemi olmayan veya herhangi bir gastrointestinal ameliyat geçirmemiş kişiler bu prosedür için uygun adaylardır.

İşlem kameralı endoskopik tüpler kullanılarak mideye bir mide balonunun yerleştirilmesi ve ardından değişen miktarlarda salin solüsyonu ile şişirilmesi ve 6 aya kadar midede bırakılmasından veya yutulabilen mide balonu ise endoskopiye ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilir. 6 ay geçtikten sonra aynı işlemle endoskopik olarak çıkarılır veya yutulabilen balon sindirilerek atılır. Ancak, işlem uygulanmadan önce, mide balonunun daha da kötüleştirebileceği ciddi bir durum olup olmadığını görmek için sağlık geçmişine dikkat edilmelidir.

Önemli oranda kilo kaybı sağlar

Farklı miktarlarda salin solüsyonu ile yerleştirme ve şişirme üzerine, bir dolgunluk hissi üretilir. Bu, adayın midesinin dolu olduğunu hissetmesini sağlar, bu nedenle çok fazla yemek yenmesi engellenir. Alınan yiyecek miktarı büyük ölçüde azalır ve sonuç olarak, özellikle diğer fitness programlarıyla birleştiğinde, kiloda önemli oranda azalma görülür.

Geçicidir ve çıkarılabilir

Mide balonu geçicidir ve adayın kendini rahatsız hissettiği veya normal vücut fonksiyonlarında sorun yaşadığı her an çıkarılabilir. Bunun, gastrik Bypass gibi ameliyatları içeren prosedürlere göre birçok avantajı vardır. Kesi izlerinin kalıcı olduğu bariatrik prosedürün aksine, mide balonu sadece bir süre mideye yerleştirilir ve ardından çıkarılır. Adayların sadece küçük bir bölümünde meydana gelen mide bulantısı veya kusma hissi dışında, bu prosedürden bilinen ciddi bir yan etki yoktur.

Daha uygun fiyatlıdır

Bariatrik ameliyatlar gibi diğer kilo verme prosedürleri ile karşılaştırıldığında, mide balonu çok fazla işlem içermediğinden nispeten uygun fiyatlıdır. Anestezistin yardımıyla hafif miktarda anestezi uygulanarak gerçekleştirilir. İşlem basittir, genellikle 20 - 40 dakika aralığında sürer ve sonrasında hemen eve gidilebilir. Balon yerleştirildikten sonra ve çıkarıldıktan sonra doktorun herhangi bir takip yapmasına gerek yoktur. Bu nedenle tüm bunlar, onu önemli ölçüde uygun fiyatlı ve daha verimli hale getirir.

Mide balonu, düşük risk olasılıkları nedeniyle hızla popülerlik kazanan bir kilo verme işlemidir. Bu tür kilo verme prosedürüyle ilişkili ciddi bir yan etki olmamasına rağmen, mide balonuyla hızlandırılacak olası sağlık koşullarını belirlemek için sağlık geçmişinizde kapsamlı bir araştırma yapılması çok önemlidir.