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Microsoft, TikTok'un ABD kolunu almak için görüşmeler yapıyor

AA |  03 Ağustos 2020 Pazartesi - 12:02 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 12:02

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın almak üzere görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.


Microsoft'tan yapılan açıklamada, Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Satya  Nadella'nın ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ifade edildi.
 
Açıklamada, bu görüşmede, Trump'ın güvenlik ve sansürle ilgili  endişelerinin ele alındığı aktarıldı.
 
Trump ve Nadella'nın görüşmesinin ardından şirketin, TikTok'un ABD  kolunu satın almaya yönelik araştırmalara başladığı aktarılan açıklamada,  "Microsoft, Başkanın endişelerinin ele alınmasının önemine değer veriyor."  ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki  hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik  anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtildi.
 
Görüşmelerin 15 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyor.
 
Diğer yandan Beyaz Saray'dan Microsoft'un açıklamasıyla ilgili  herhangi bir değerlendirme yapılmadı.
 
TikTok'un yasaklanması tartışmaları
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da  dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı  planladıklarını açıklamıştı.
 
Trump ise TikTok'un Çin yönetimiyle bağlantıları nedeniyle ABD'de  yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin "Bu konuya bakıyoruz. Bu  konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.
 
Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını  belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek bulunduğunu ve Trump'a bir öneri  sunacaklarını söylemişti.
 
ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip  TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia  ediliyor.
 
Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın "ABD'nin ulusal güvenliğine  tehdit oluşturduğu" yönünde görüş bildiriyor.
 

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