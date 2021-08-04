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Microsoft'tan flaş aşı kararı!

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 11:14 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 11:14

Google ve Facebook'un ardından Microsoft da ofise dönecek çalışanlarının aşı olmasını zorunlu tuttu


ABD'li dev firmalar çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu getirmeye devam ediyor. Daha önce Google ve Facebook ofise dönecek çalışanlarının aşı olması gerektiğini açıklamıştı.
 
Dün de Microsoft benzer bir şekilde ofise dönüş tarihini 4 Ekim olarak açıkladı ve ofise gelecek tüm çalışanlarının aşı olmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Firma daha önce ofise dönüş tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı. Ancak delta varyantıyla beraber koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar bu tarihin ertelenmesine neden oldu.
 
Microsoft'un dünya genelinde 181.000 çalışanı bulunuyor. Bu çalışanların 103.000'i ABD ofislerinde görev yapıyor.
 

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