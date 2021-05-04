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Microsoft, Nijerya'da 5 milyon kişiye dijital eğitim verecek

AA |  04 Mayıs 2021 Salı - 18:07 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 18:07

Nijerya hükümeti, Amerikan teknoloji şirketi Microsoft'un, ülkedeki 5 milyon kişiye dijital eğitim vereceğini açıkladı.


 Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Laolu Akande, yaptığı yazılı  açıklamada, hükümet ile Microsoft şirketi ortaklığında, ülkede "Dijital Beceriler  Programı" başlatıldığını duyurdu.
 
Akande, bu program kapsamında ülkenin 6 jeopolitik bölgesinde 5 milyon  Nijeryalıya dijital eğitim verileceğini kaydetti.
 
Nijerya hükümetinin, geniş bir yönetişim alanında daha iyi sonuçlar  elde etmek için yenilik ve teknolojiden yararlanmaya kararlı olduğunun altını  çizen Akande, "Doğrusu, toplumlarımızın çoğunda var olan bilgi, beceri ve  teknoloji açığını kapatan yapıcı ortaklıklar aradığımız aklımızda." ifadesini  kullandı.
 
Akande, bu proje dışında gelecek 3 yılda Microsoft'un, Nijerya'da 27  bin yeni iş kurmayı hedeflediğini belirtti.
 
  
 

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