Microsoft, Discord'u almak için harekete geçti!

Microsoft, oyun dünyasında son yıllarda oldukça popülerleşen sesli ve yazılı iletişim uygulaması Discord'u satın almak için girişimlerde bulunuyor. Microsoft’un uygulama için 10 milyar doları gözden çıkardığı belirtildi.

