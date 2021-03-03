Microsoft, Çin'i siber saldırı düzenlemekle suçladı

BBC’nin haberine göre, Microsoft , e-posta sunucularına saldıran Çinli bilgisayar korsanlarının "devlet destekli, oldukça yetenekli ve bilgili" olduğunu belirtti.

Bu saldırılarda, sunucu yazılımının faklı versiyonlarında daha önce tespit edilmeyen zayıf noktaların kullanıldığını aktaran ABD teknoloji şirketi, siber saldırıyı yapan Çinli hacker grubunun adının "Hafnium" olduğunu bildirdi.

Siber saldırılarda salgın hastalıklar araştırmacılarının, hukuk firmalarının, yükseköğretim kurumlarının, savunma sanayisi şirketlerinin, düşünce ve sivil toplum kuruluşlarının hedef alındığı bilgisini paylaşan Microsoft, yazılımdaki zayıflıkları gidermek için güncelleme yaptıklarını duyurdu.

Çin'den Microsoft'a "sorumluluk" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin ’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Microsoft’un suçlamasına ilişkin siber saldırıların izini sürmenin teknik ve karmaşık bir konu olduğunu belirtti.

Bu saldırılarla bir hükümeti doğrudan ilişkilendirmenin oldukça hassas siyasi bir mesele olduğu değerlendirmesinde bulunan Vang, "Çin, ilgili medya ve şirketlerin profesyonel ve sorumlu bir tavır benimsemesini, siber saldırıların karakterlerini temelsiz tahmin ve suçlamalar yerine yeterli kanıtlara dayanarak belirlemesini umuyor." ifadesini kullandı.