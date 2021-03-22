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Miçotakis'ten özel sektörde çalışan doktorlara tepki

AA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 0:36 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 0:36

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüs nedeniyle devlet hastanelerinde oluşan yoğunluğun azaltılması için özel sektörde çalışan doktorlara "Ulusal Sağlık Sistemi'ne dahil olun" çağrısına yeterli olumlu yanıt gelmemesine tepki gösterdi.


Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, To Vima gazetesine verdiği demeçte, doktorlara karşı gerektiğinde anayasanın kendisine verdiği mecburi hizmet görevlendirmesi yetkisini kullanmaktan çekinmeyeceğini kaydetti.
 
Her zaman için ilk adım olarak iş birliğini tercih ettiklerini belirten Miçotakis, "Doktorları hizmet vermeye mecbur bırakmak yeterli değil. Onları buna teşvik etmeliyiz" sözlerini kullandı.
 
Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, 17 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, özel sektörde çalışan en az 200 doktorun Ulusal Sağlık Sistemi'ne dahil olmaları çağrısında bulunmuş ancak sadece 45 doktordan olumlu yanıt gelmişti.
 
Ülke genelinde son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti. 1514 yeni vakanın kaydedildiği ülkede yoğun bakımdaki hastaların sayısı ise 674 oldu. 

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Yunanistan Kiryakos Miçotakis koronavirüs
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