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Miçotakis, Amerika Başpiskoposu Elpidoforos ile görüşmesini iptal etti

AA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 23:37 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 23:37

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, New York’ta Türkevi açılışına katılan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos ile planlanan görüşmesini iptal ettiği bildirildi.


Yunan basınında hükümet kaynaklarına dayandırılarak verilen habere  göre, Başbakan Miçotakis, Başpiskopos Elpidoforos ile planlanan görüşmesini iptal  etti.
 
Görüşmenin iptal edilmesinin sebebi olarak Miçotakis’in programına,  Elpidoforos ile planlanan görüşmenin saatinde Wall Street yayın kurulu ile  randevu eklenmesi gösterildi.
 
Atina, Elpidoforos’un Türkevi açılışına katılmasından rahatsız oldu
 
Başpiskopos Elpidoforos’un, Miçotakis’e, 11 Eylül saldırılarında  yıkılan İkiz Kuleler'in bulunduğu, "Ground Zero" diye adlandırılan Sıfır  Noktası'ndaki Aziz Nikolas Kilisesi’ni gezdirmesi planlanıyordu ancak  Elpidoforos’un, New York’taki Türkevi’nin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da  bulunduğu açılış törenine katılması Atina’da rahatsızlık yaratmış, Yunan Hükümet  Sözcüsü Yannis İkonomu bu rahatsızlığı net bir şekilde dile getirmişti.
 
İkonomu, yaptığı açıklamada “Elpidoforos’un hareketleri bizi rahatsız  etti. Yunan hükümeti memnuniyetsizliğini ifade ediyor.” diye konuşmuştu.
 

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Yunanistan Kiryakos Miçotakis Türkevi
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