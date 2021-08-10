Michy Batshuayi kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Beşiktaş’a transfer edileceği iddia edilen Michy Batshuayi’nin kariyeri…

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaşlılar, Chelseali futbolcu için girişimlere başladığı iddia edildi. TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Belçikalı 27 yaşındaki forvet oyuncusu için harekete geçti. Kariyerinde Marsilya, Dortmund, Valencia gibi takımlarda forma giyen yıldız golcünün Premier Lig devi Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezonu Crystal Palace'ta kiralık olarak geçiren Batshuayi, Chelsea'de 77 maçta görev alırken 25 gol ve 6 asistle oynadı. Peki, Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında?

Michy Batshuayi kimdir?

2 Ekim 1993'te Bekçika'da dünyaya gelen Michy Batshuayi aslen Kongo'ludur. Belçika Milli Takımı forması giyen Michy Batshuayi forvet mevkiinde oynuyor. Altyapı kariyerine 2003'te başlayan, 2011'de Standard Liege takımıyla profesyonel kariyerine adım ayan Batshuayi 2014 yılında Marsilya'ya tranfer oldu. Burada Michy Batshuayi 78 maçta 33 gol attı.

2016'da ise İngiliz ekibi Chelsea ile anlaştı. Chelsea formasıyla 77 maça çıkan Michy Batshuayi 25 gol atıp 6 asist yaptı.

2022 Haziran ayına kadar Chelsea ile sözleşmesi olan Michy Batshuayi sırasıyla Dortmund, Valencia ve Crystal Palace'da kiralık olarak forma giydi. Geçen sezon Crytal Palace formasıyla 33 maça çıkan Michy Batshuayi 8 gol atıp 2 asist yaptı.