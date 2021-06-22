Michael Tyler kansere yakalandı! Yürüyemiyor

Friends dizisinde sevilen karakter Gunther'a canlandıran James Michael Tyler, dördüncü evre prostat kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Kanserin yayılması nedeni ile vücudunun alt kısmı felç olan ünlü oyuncu James Michael Tyler artık yürüyemiyor.

Friends dizisinde Gunther'ı canlandıran oyuncu James Michael Tyler, üç yıldır prostat kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu.

59 yaşındaki oyuncu, bugün katıldığı bir televizyon programında üç yıldır prostat kanseri tedavisi gördüğünü dile getirdi.

Tyler, 4. evre kanserle mücadele ettiğini belirterek, "Sonunda yüksek ihtimalle beni yenecek" dedi.

Tyler, başlangıçta hormon tedavisi gördüğünü ve bunun ilk yıl işe yaradığını ancak pandemi sırasında hastalığının mutasyona uğradığını söyledi. Oyuncu, kanserin daha sonra omurgasına yayılarak paraplejiye (omurilik felci) yol açtığını ifade etti.