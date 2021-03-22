Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak. Michael Oliver kimdir? Türkiye-Hollanda maçını yönetecek Michael Oliver’in kariyeri

Michael Oliver kimdir?

20 Şubat 1985’te Ashington, Northumberland’da doğan Michael Oliver Northumberland Futbol Birliği hakemidir. 2010 yılında FIFA kokartlı hakemler listesine alınan Michael Oliver 14 yaşında babası vesilesiyle hakemliğe ilgi duymaya başladı. Ulusal düzeyde hızlıca yükseldi ve 2007 yılında Wembley Stadyumunda 2007 Conference Ulusal play-off Final'ini yöneterek bu stadda engenç final yöneten İngiliz hakem oldu. Bunun yanında Premier League'de görev yapan en genç hakem, yardımcı hakem ve 4. hakem unvanlarına da sahiptir.

2009 yılında hakem olan babası Clive Oliver 2009 Football League Two play-off Finalini yönettikten bir gün sonra Michael. 2009 Football League One play-off Finalini yönetmiştir.

Miçheal Oliver Premier League'in en genç maç yöneten hakemi unvanını Ocak 2010'daki Fulham ve Portsmouthkulüpleri arasındaki maçı yöneterek elde etmiştir. Ancak, olumsuz hava koşulları maçın ertelenmesine neden oldu ve ayak bileğinden geçirdiği operasyon nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kaldı. Ağustos 2010 tarihinde bir üst kategoriye terfi etti ve 25 yaş 182 günlükken, Stuart Attwell'e ait Premier Leaguede en genç maç yönetme rekorunu Birmingham ile Blackburn takımları arasındaki maçı yöneterek elde etti.

Oliver, Arsenal ve Manchester City arasındaki 2014 FA Community Shield maçını yönetmiştir. Arsenal maçı 3-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştur.