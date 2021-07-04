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Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 24'e çıktı

AA |  04 Temmuz 2021 Pazar - 1:30 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 1:30

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 24'e yükseldi.


Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın  toplantısında, binanın enkazında devam eden çalışmalarda 2 kişinin daha cesedine  ulaşıldığını ve ölü sayısının 24'e ulaştığını bildirdi.
 
Cava, enkaz altında olan 124 kişiden halen haber alınamadığını  sözlerine ekledi.
 
 Tamamının yıkılacak olması nedeniyle çalışmalara ara verildi
 
 Öte yandan çöken binanın kalan kısmının da yıkılmasına yarın  başlanacağını belirten itfaiye yetkilileri, bu nedenle enkazdaki arama kurtarma  çalışmalarına ara verildiğini kaydetti.
 
Ayrıca, binanın yaklaşık 8 kilometre uzağındaki başka bir bina da  çökme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle tahliye edildi.
 
270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü
 
Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside  yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı  aniden çökmüştü.
 
  
Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan  yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş,  çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık  tamirat gerektiğini bildirmişti.

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ABD Florida Surfside
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