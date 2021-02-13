MHRS randevu alma… Telefon, e-nabız ya da e-devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? MHRS giriş sayfası ile aşı randevusu alma

Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu almak isteyenler, Alo 182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından randevu alabilecekler. Aşılama süreci devam ediyor, şu an 65 yaş üstü vatandaşlar aşılarını yaptırıyor. Aşı yaptırmayan 65 yaş üstü, aşı randevusunun nasıl alındığını sorguluyor. Aşı randevuları MHRS, e devlet ya da 182 MHRS telefon hattı üzerinden alabilecek. Peki, Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS giriş sayfası ile aşı randevu alma…

Aşı randevu sistemi hakkındaki aramalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası 65 yaş üstü vatandaşların aşılanacağını duyurmasıyla aşı randevuları hakkındaki araştırmalar da arttı. Aşı randevusunu alanlar, aşılarını oldu. Aşılarını henüz olmayanlar ise randevuların nasıl alınacağını araştırıyor. E-Nabız, MHRS gibi sistemler üzerinden gerçekleşen aşı randevusu, E-Devlet şifresi aracılığıyla giriş yapılarak tamamlanabiliyor. Öte yandan Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alınmak istendiğinde dün yoğunluktan dolayı “Error” yazısı çıktı. Peki, MHRS, E-Nabız ve E-Devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? Telefon ya da e-devlet üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? MHRS giriş sayfası ile MHRS randevu alma

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir.

Mhrs randevusu almak için siteye girdiğimizde şu sözlerle karşılaşmaktayız;

"Covid-19 Aşılama Programı öncelikli gruplarla başlamıştır. Aşılama için önceliği bulunan gruplar sırasıyla Ulusal Basın ve Medya organları ile kamuoyuna duyurulacak ve bu duyurudan sonra randevu verilecektir. "

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.

Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun kamu hastanesi ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

Vatandaşlar, Covid-19 risk sıralamasını e-Nabız sitesinden görebilecek.

Aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak uygulanacak.

Hastanelerde yapılacak Covid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları doğrultusunda, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde "Aşı Uygulama Odası" oluşturuldu. Aşı uygulamaları, belirlenen kriterler dahilinde bu odalarda yapılacak.

Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak.

Covid-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik kurallar ve kılavuzlar sağlık kuruluşlarına iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama devreye alınacak. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecek.

Bu sistemler üzerinden aşılananların durumu da “aşılama mobil uygulama” üzerinden takip edilecek.