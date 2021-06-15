MHRS-E Nabız-E devlet-182 telefon ile adım adım aşı randevusu alma! Aşı randevusu nasıl alınır? İşte Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı

SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açıldı. Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm işçi ve memurların aşı programına dahil edildi. Aşı sırası gelen vatandaşlar, aşı randevu işlemlerinin nasıl e nereden yapıldığını sorgulama başladı. Aşı randevuları MHRS, telefon ve e Devlet üzerinden yapılabiliyor. İşte MHRS-E Nabız-E devlet-ALO 182 telefon ile adım adım aşı randevusu alma!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı. Türkiye'de SGK'ya kayıtlı 21 milyondan fazla çalışan bulunuyor. Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS-E Nabız-E devlet-ALO 182 telefon ile adım adım aşı randevusu alma…

AŞI SIRASI BANA GELDİ Mİ?

Aşı başvurusu ve sorgulama işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.



Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

Aşı sıranızın geldiğini aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek de sorgulayabilirsiniz.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi sisteme girin ve girişinizi yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayın ve üye olun.



Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra ekranda “Aşı Randevusu Al” seçeneği var ona tıklayın.

AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aşı yapılacak öncelikli gruptaysanız e devlet sizi randevu için MHRS’ye yönlendiriliyor. Burada istediğiniz sağlık kuruluşundan verilen ya da istediğini tarih ve saati seçerek randevu alınabilirsiniz. Randevu alınca SMS gönderilip randevusunuz hakkında bilgileniyorsunuz.

Aşı uygulaması Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilir. Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.