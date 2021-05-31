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MHP milletvekilleri trafik kazası geçirdi

MHP milletvekilleri trafik kazası geçirdi Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere  çarpması sonucu MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ yaralandı. 
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