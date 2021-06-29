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MHP lideri Devlet Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır

AA |  29 Haziran 2021 Salı - 10:38 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 13:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Evlatlarımızın hayatını iki günlük bir sınava mahkum etmenin de adil ve hakkaniyetli bir yanı bize göre yoktur. Gençlerimizi ve ailelerini endişe ve strese sokan yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı; bu kapsamda okul öncesi süreci de hesaba katan bir eğitim ve öğretim modeliyle her evladımızın ilgi alanına uygun üniversite eğitiminin sınavsız temini sağlanmalıdır. Demem odur ki üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır." dedi.


Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen  hafta sonu yaklaşık 2,5 milyon kişinin yükseköğretim sınavına katıldığını  hatırlatarak, her gencin hedeflediği üniversiteye girip hayallerinin gerçek  olmasını diledi.
 
Üniversiteyi kazanmanın bir başlangıç, hayatı şekillendirecek mühim  bir kavşak noktası olacağını ifade eden Bahçeli, "Fakat Yükseköğretim Kurumları  Sınavı'ndan arzulanan sonucu alamamak da dünyanın sonu değildir." diye konuştu.  MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk gençliğindeki cevherin, süresi sınırlı bir ölçme sınavıyla  ortaya çıkacağını zannetmek elbette makul ve mantıklı bir durum sayılamayacaktır.  Yalnızca üniversite sınavıyla hayatın asıl ve zorlu taraflarını anlamak ve  kavramak, hatta üstesinden gelineceği zehabına kapılmak hiç kuşku yok ki hem  yanlış hem de yanılgıdır.
 
Evlatlarımızın hayatını iki günlük bir sınava mahkum etmenin de adil  ve hakkaniyetli bir yanı bize göre yoktur. Gençlerimizi ve ailelerini endişe ve  strese sokan yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı; bu kapsamda  okul öncesi süreci de hesaba katan bir eğitim ve öğretim modeliyle her  evladımızın ilgi alanına uygun üniversite eğitiminin sınavsız temini  sağlanmalıdır. Demem odur ki üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır.  Türkiye'de devlet ve vakıf üniversitelerinin toplam sayısı 207'dir. Açık öğretim  de dahil olmak üzere toplam üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu  aşmaktadır. Hatta pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Türkiye  sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek üniversite zenginliğine ve  yeterliliğine sahiptir."
 
Çoktan seçmeli testlerle Türk gençliğinin karakter ve kabiliyetinin  değerlendirilemeyeceğini, onların bir nevi yarış atı gibi görülemeyeceğini  vurgulayan Bahçeli, bu konudaki görüş ve önerilerini açıkladı.
 
"Fırsat eşitliğini ve adaleti gözeten sistem uygulanmalıdır"
Bahçeli, ilk ve ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak,  uygulanacak müfredat ile ortaöğretim başarısını ve ortaöğretim sonunda yapılacak  olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliğini ve adaleti gözeten üniversiteye  geçiş sisteminin uygulanması gerektiğini belirtti.
 
Üniversitelerin, ülkenin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren,  kaynak ve kadrosuyla bilim ve teknoloji üreten, araştırmaları teşvik eden,  toplumsal gelişmelere öncülük yapan, bilimsel yöntemlerle her meseleye çözüm  arayan, bu yönüyle de Türkiye'nin gelecek ümidi olan eğitim ve öğretim kurumları  haline dönüşmesinin amaçlanması gerektiğini dile getiren Bahçeli, şöyle devam  etti:
"Gençlerimizi sınavdan sınava sokarak geleceğin kilitlerini açamayız.  Mesela Erzurum Pasinler'deki bir evladımızla İstanbul'da kurulu bulunan özel bir  kolejden mezun olmuş bir evladımızın şartları aynı olmadıktan sonra üniversite  kapılarında umutları kaybolmuş nice gencimizin birikeceğini görmek zorundayız.
 
Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Her  önüne gelen Z kuşağından bahsediyor, ancak Türk gençliğinin içine düştüğü sınav  kuyusundan nasıl çıkacağını nedense hiç kimse konuşmuyor, bunu da mesele etmiyor.  Buna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi dert etmiş, Türk gençliğinin sınav  maratonlarında eriyip gitmesine gönlü ve vicdanı razı olmamıştır. Kaldı ki bu  düşüncemiz yeni değildir. Gençlerimize başarı dileyelim, Allah'tan zihin açıklığı  vermesini niyaz edelim, ama dönüp bizlere düşen sorumluluğun da farkına ve  bilincine varalım. İstemek kolaydır, peki bizler ne yapıyoruz? Hangi yaraya  merhem olabiliyoruz? Göz nurumuz, istikbalimizin güvenceleri sevgili gençleri  kuru kuruya değil, onların gerçek ihtiyaç ve taleplerini bihakkın karşılayarak  tutarlılığımızı ve onlara yönelik vefamızı gösterebiliriz. Bu düşünceden  hareketle siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu üniversite sınavlarını  kaldıralım. Gençlerimizi daha fazla yormayalım, bunaltmayalım, onların sosyal,  ekonomik ve psikolojik sorun yaşamalarına müsaade etmeyelim."
 
Gençliğe yapılacak yatırımı, Türkiye'nin geleceği için en önemli  yatırım olarak gördüklerine dikkati çeken Bahçeli, gençlerin eğitim, sağlık,  istihdam, sosyal güvenlik ve serbest zamanlarının değerlendirilmesiyle ilgili  sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istediklerini de kaydetti.
 
Devlet Bahçeli, gençlerin ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki  yönlendirme çerçevesinde ve yetenekleri ölçüsünde istedikleri bölümlerde  yükseköğretime kavuşmalarını, üniversite öğrencilerinin ise kendileri ile ilgili  kararlara katılmalarını sağlayacak platformlar oluşturulmasını, okul yönetimi,  öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki diyaloğu sağlayacak mekanizmaların  geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.
 
Bahçeli, "Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, manevi  ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği  gelişmiş, yeni gelişmelere açık, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı  yüksek, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü ve  inançlı nesillerin yetiştirilmesi Türkiye'nin büyüme, kalkınma ve yükselme  gayesini kamçılayacaktır. İnancımız, irademiz ve eğitim politikalarımızın temel  ilkeleri bunlardan ibarettir." görüşünü paylaştı.
 
Eğitim ve öğretimde imkan ve fırsat eşitliği sağlanarak bütün çocuk ve  gençlerin ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda hayata hazırlanması  gerektiğini dile getiren Bahçeli, onların "çakmak çakmak parlayan gözlerine"  baktıklarında "Z" kuşağı değil, onur, fedakarlık, ahlak, çalışkanlık,  vatanseverlik ve zeka ile "Bir Türk dünyaya bedel" sözünün azmini gördüklerini  vurguladı.
 
Bahçeli, Türk gençliğini istismar hesaplarına alet etmeyi  planlayanların oyunlarını bozmak için tetikte beklediklerini de belirterek, "Biz  onların geleceğini inşa ve ihya etmek için üzerimize düşen görevleri müsterih bir  vicdanla yerine getirmenin çabasındayız. Belki anneleri, babaları kadar olamasa  da Türk gençliğini çok seviyoruz, hangi fikir ve düşünceyi savunurlarsa  savunsunlar alayını bağrımıza basıyoruz." ifadesini kullandı.
 
YKS'ye bir gün kala gençleri kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya,  asparagas bir haberi yaymaya niyetlenen Kılıçdaroğlu'nun yaş tahtaya basmakla  kalmadığını, kendini de rezil ettiğini dile getiren Bahçeli, "Kazın ayağı hiç de  Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi değildi. Yalan makinesi yine tekleyip su  kaynattı." ifadesini kullandı.
 
Türkiye ile Katar arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel  İşbirliği Anlaşması'nın, 27 Mayıs 2007 tarihinde imzalandığını hatırlatan  Bahçeli, "Bu anlaşmanın hükümleri dikkate alınıp, askeri sağlık alanında iş  birliği tesis etmeyi arzu ederek 2 Mart 2021 tarihinde Doha'da imzalanan, Türkiye  ile Katar arasında 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü'  kapsamında sadece askeri personelin Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştı.  Yani, Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışı bir iddiaydı. Böyle  bir şey kimsenin aklının ucuna da gelmemişti. Bu yalanı haberleştiren bazı haber  siteleri ise hemen U dönüşü yapmışlar ve özür dilemişledir. Ancak  Kılıçdaroğlu'ndan ses seda hala ve henüz çıkmamıştır. En küçük utanma emaresi de  görülmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa, dürüst ve  namuslu bir siyaset yaptığına inanıyorsa Türk gençliğinden, YKS'ye girenlerden  derhal özür dilemek mecburiyetinde olduğunu belirten Bahçeli, sözlerini şöyle  sürdürdü:
"Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıkmış, ipliği de pazara düşmüştür.  Gençlerimize ayıp etmiş, yanlış yapmış, sonuçta vebal altına girmiştir. Türk  gençliğini kandırmaya, manipüle etmeye, sahtekarlıkla akıllarını çelmeye hiç  kimsenin cüreti yetmeyecektir. Pinokyo olsa burnu büyürdü, ne yazık ki CHP'nin  Genel Başkanı'dır, ama milli irade bu zihniyet faillerinin sandıkta burunlarını  sürtmesini de çok iyi bilecektir.
 
Geçen haftaki grup konuşmasında, 'Bahçeli'yi çok zaman muhatap almayı  doğru bulmam' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bilesin ki senin karanlık muhataplarını  ayrıntısıyla biliyorum, sana da acıyorum. O melun muhataplarının arasına şahsımı  zaman zaman almandan da hem rahatsızım hem de kaygılıyım. İşin doğrusu bunu hak  ettiğimi düşünmüyorum. Geç bunları Sayın Kılıçdaroğlu, vazgeç bu dilden, bırak bu  sahte mağrur edebiyatını.
 
Bize yönelik diyor ki 'Süleyman Şah Türbesi'nden kaçanları alkışladın,  bayrağı indirenleri alkışladın'. O dönem ki sözlerimi göz ardı ederek yalana yine  bel bağlamış. Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili neler neler söylediğimi sen bilsen  ne yazar bilmesen ne çıkar; millet biliyor, ecdat biliyor, tarih biliyor, şerefi  taç yapmış herkes, her insanımız biliyor. Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif  sunuyorum: Kendisini her kim tutsak almışsa, kimler zincire vurmuşsa, korkmasın  bize itiraf etsin, bunu yapamıyorsa telgraf çeksin ya da bir ulak göndersin,  yardımsa yardım edelim, 'imdat' diyorsa elinden tutalım, yeter ki maruz kaldığı  girdaptan çıkabilsin. Çok samimi ifade ediyorum, diyet borcu varsa ödeyelim,  fidye istiyorlarsa karşılayalım, boyunduruktan kurtaralım. Yazık oluyor  kendisine, heba olup gidiyor, göz göre göre kürek mahkumuna dönüşüyor. Atarı  gideri bırak Sayın Kılıçdaroğlu, boş boş konuşmaktan da vazgeç, mertçe bize  derdini söyle; söyle ki şifa olalım, söyle ki sana kol kanat gerelim, ihanet  tünelinden çekip alalım. Kirişi kırıp ille de sığınacak bir liman arıyorsan altı  delik takanla Cumhur İttifakı'nın sahillerine yanaşabilirsin, siyasi itirafçı  olabilirsin, pişmanlık kanunundan da elbette istifade edebilirsin."
 
"İşte baba budur"
Bahçeli, teröriste "terörist", katile de "katil" dediklerini; eğer  diyemezlerse kahramanların yüzüne bakamayacaklarını, şehitlerin aziz hatıralarını  layıkıyla sahiplenemeyeceklerini belirtti.
 
Herkes sussa bile sonuna kadar konuşacaklarını dile getiren Bahçeli,  "Bir kahraman düşününüz. Yanında iki arkadaşı olması hasebiyle onlara zarar  gelmemesi için sırtını dönüp bombanın patlayarak bacağını koparmasını göze alan,  buna da gönüllü şekilde talip olan bir millet evladını lütfen bir anlığına da  olsa hayalinizde canlandırınız. Yusuf Yayla kardeşimizin sağ ayağı diz altından  ampüte olmuştur." dedi.
 
Bu kahramanlık abidesinin, "Allah'a şükür beterin beteri vardır. Ben  bununla kurtuldum. Devlete sadece bacağımız değil, kolumuz, bedenimiz, canımız  feda olsun" dediğini; Afyonkarahisar'da yaşayan, aynı zamanda emekli uzman çavuş  olan babası İlyas Yayla'nın da "Allah'a bin kere şükürler olsun, gururluyuz,  onurluyuz. Rabb'im bizlere nasip etmedi, oğluma nasip etti. Bundan sonra daha iyi  olur inşallah. Birlikte olacağız, beraber olacağız, ailecek, komşularımla  inşallah ayağa kaldıracağız" ifadesini kullandığını aktaran Bahçeli, "İşte baba  budur." diye konuştu.
 
"Merak etmesin, Yusuf'umuzu hep birlikte ayağa kaldıracağız" diyen  Bahçeli, "Teröriste methiye düzen baba nerede, kahraman evladının fedakarlığından  iftihar eden baba nerede? Gece gündüz gibi karşımızda olan bu farkı kalbi  kararmamış, vicdanı satılmamış, aklı kiralanmamış, vatana ve millete düşman  kesilmemiş her insanımız görecek, hakkı da teslim edecektir. Teröristlere, milis  iş birlikçilere övgüler düzenler nasılsınız, iyi misiniz? Yusuf kardeşimizin  kopan bacağı hakkında tek bir söz söyleyecek, en azından üzüntülerinizi  paylaşacak bir insaf ve iffete sahip misiniz? Milis iş birlikçiler sizin olsun,  alın tepe tepe istismar edin, ama unutmayın ki Yusuflar bizimdir, şehitler  bizimdir, gaziler bizimdir, bu vatanın kahraman neferleridir." görüşünü paylaştı.
 
Artık şehirde, kırda, sınır ötesinde, dağda, ovada yuvalanmış  hainlerin kökünü kazımanın şart olduğunu vurgulayan Bahçeli, kahraman güvenlik  güçlerinin bu kararlılıkta olduğunu kaydetti.
 
Bahçeli, Pençe harekatlarıyla Irak'ın kuzeyinde 40 kilometre  derinliğindeki ilk kuşakta tutunamayan PKK terör örgütünün, Erbil'den  Süleymaniye'ye uzanan ikinci kuşakta sıkıştığını ifade ederek, "Bölücü terör  örgütünün Irak'taki sözde özsavunma güçlerinin sorumlusu olan terörist Ulaş  Doğan'ın Süleymaniye'de nokta operasyonla imhası, hainlerin sonunun geldiğine  açık delildir. Yedi düvel karşımızda hizalansa da Türkiye bu terör musibetinin  üstesinden gelecektir. Kanlı niyet ve hedeflerini demokrasi projelerinin içine  istifleyen yerli ve yabancı terör muhipleri asla ama asla başaramayacaktır.  Kalemizi yıkamayacaklar, kavlimizi bozamayacaklar, sahte demokrasi rötuşuyla  Türkiye'yi and olsun deviremeyecekler." dedi.
  
Türkiye'nin, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yine ihmal  edildiğini belirten Bahçeli, zirve metninde, Türkiye'nin tam üyelik hedefine  hiçbir atıf olmadığını aktardı. Bahçeli, adalet değerlerinden tamamen kopan  AB'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı hareketlerden uzak durmasını,  aksi halde yaptırımların devreye gireceğini söylemesini, "ileri düzeyde bir  tehdit" olarak niteledi.
 
Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi konusunda bir ilerleme iradesi  taşımadığının da iddia edildiğini kaydeden Bahçeli, "Anlaşılan AB ile ilişkiler  düğümlenmiştir. Mazlumlar, AB'nin gündem başlıkları arasında yer almamıştır. Bu  çıkar ittifakı para vererek 'göçmenleri Türkiye'de nasıl tutarım' arayış ve  amacındadır." diye konuştu.
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen haftaki grup  konuşmasında garip bir açıklama yaparak, "Suriyeli göçmenleri yurtlarına  göndermek için ihtiyaç duyulan finansmanı AB'den alacaklarını ve kendisine söz  verildiğini" söylediğini anımsatan Bahçeli, "Bu neyin sözüdür? Bu söz nasıl  verilmiş, hangi yetkiyle alınmıştır? Türkiye'nin Suriyeli mültecilere konut  yapması dahi AB tarafından kabul edilmemişken, Kılıçdaroğlu'nun söz almasını  nasıl yorumlamak lazımdır?" sorularını yöneltti.
 
Bahçeli, "AB'ye üyeliğimiz oldu oldu, olmazsa kendi yol haritamızı  kendimiz çizeriz, kendi söküğümüzü kendimiz dikeriz, başkent Ankara'nın  kriterleriyle insanlık aleminde biz de varız demeyi sürdürürüz." görüşünü  paylaştı.
 
"Şerefsiz oldukları ayan beyan ortadadır"
ABD'de "Türk Demokrasi Projesi" adıyla yeni bir düşman kamp  kurulduğunu ve bu şer odağının kendisini "Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden  otoriterliğe dönüşmesine cevap olarak oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen, partizan  olmayan uluslararası politik örgüt" olarak tarif ettiğini vurgulayan Bahçeli,  "Partizan değillermiş, fakat şerefsiz oldukları ayan beyan ortadadır." ifadesini  kullandı.
 
Bir ara "Dalton" diye de tanımladıkları sabıkalı kovboy Bolton'ın ise  "Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi" diyecek kadar şizofren belirtileri  gösterdiğini dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunlar Türkiye'ye demokrasi getireceklermiş. Kılıçdaroğlu da  zamanlamaya dikkat ediniz, geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaptığı konuşmada  Türkiye'ye dostlarıyla beraber demokrasi getireceğini ifade etmişti.
 
15 Temmuz'da hükümet devrilirse üzülmem diyen at hırsızı Dalton  'alarma geçmenin vakti geldi' sözleriyle, kime mesaj veriyor? Kimlere sinyal  yakıyor? Bu derneğin görünmeyen, ismi paylaşılmayan üyesi olduğundan  kuşkulandığımız Kılıçdaroğlu'na yeni bir talimat listesi mi dayatıyor? Alarma  geçip de ne yapacaksınız? Neyi planlıyorsunuz? Yeni kaos planlarını mı devreye  sokacaksınız? Bu ne alçaklıktır? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Küstahlığın bu  derecesi nasıl sineye çekilecektir? Bunlar Türkiye'yi ne sanıyor? Hodri meydan,  haydi geçin alarma, Allah şahit olsun, geçtiğiniz anda yerin yedi kat dibine  alarm vere vere girmeyi peşinen hesaba katın, bunu da göze alın. Öyle yağma yok,  Türkiye'de alarma geçmek, yani 'demokrasi' diyerek demokrasi dışı arayışları  teşvik etmek emperyalizmin yerle yeksan edilecek kumpasıdır. Seçimlerin öne  alınma taleplerinin, İP Başkanı'nın Rize'deki provokasyonlarının, İzmir HDP il  binasında yaşanan cinayetin, suç ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin, FETÖ  güdümüyle başını kaldıran bunak Dalton ve ekibinin sözde demokrasi projesinin ara  unsurları olduğunu görüyor ve değerlendiriyoruz.
 
Ülkemizi her türlü müdahaleye müsait hale getirme hususunda bir  mücadelenin tedavülde olduğunu öngörüyoruz. Türk siyasetine sürülmek istenen  lekeleri, Meclis'in mehabetini tartışmaya açma girişimlerini bu kapsamda ele  alıyor ve Türkiye'nin beka düzeyinde bir psikolojik harekata maruz kaldığını  düşünüyoruz."
 
"Gizemli ve gizli tutulan Cumhurbaşkanı adayı kimdir?"
Bahçeli, geride bırakılan üç yıllık süre zarfında Cumhurbaşkanlığı  Hükümet Sistemi'nin, devlet yönetimine denge ve sürat, kuvvetler ayrımına da  derinlik ve netlik kazandırdığını belirtti.
 
Dünya siyaset tarihinde, kansız, kavgasız, kargaşasız, ilaveten  demokratik katılım ve çoğulculuk prensiplerine müzahir bir sistem değişikliğinin  nadiren görüldüğünü vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin bunu başardığını dile  getirdi.
 
Bahçeli, "Yeni hükümet sistemi refah, bereket ve bolluk demektir;  huzur, ufuk ve umut demektir; istikrar, irade ve dik duruş demektir.  İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem arayışları israftır,  iflastır, inkardır, ilkelliktir, hatta izansızlık ve insafsızlıktır." sözlerini  sarf etti.
 
İYİ Parti'nin görüşüne göre, seçim ittifakı yerine sistemi iyileştirme  ve güçlendirme adına "koalisyon protokolü" öngörüldüğünü kaydeden Bahçeli, "Madem  bu kadar koalisyon protokolü yapmaya meraklılar, o halde milletimizin karşısına  çıkıp hangi partilerle, hangi ölçekte ve hangi hedefler çerçevesinde koalisyon  yapacaklarını açıklasınlar da bilelim ve öğrenelim." diye konuştu.
 
MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:
"2023 yılındaki seçimlere ortak adayla mı, yoksa ayrı ayrı mı  girecekler? Ortak adayla gireceklerse, bu gizemli ve gizli tutulan Cumhurbaşkanı  adayı kimdir? Bu kapsamda bir isim üzerinde uzlaşma sağlanmış mıdır? Hadi hükümet  oldular diyelim, kabineyi hangi partilerle kuracaklar? Dostlar koalisyonunun ana  çatısını kimler oluşturacak? Zilletin istediği kabine kuruldu varsayalım, peki  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden dönmek için Türkiye hemen halkoylamasına  sürüklenmeyecek midir? Değilse siyasi takvim nasıl işleyecektir? Halkoylaması  gününe kadar geçen sürede dostlar koalisyonu ne yapacaktır? Hiç mi imza  atmayacaktır? Ülkede yaprak da mı kımıldamayacaktır? Sözgelimi halkoylaması  yapıldı ve istedikleri gibi sonuç çıktı, bu halde yeniden bir seçim yapılması da  mecburi olacaktır. Anlayacağınız seçimler halkoylamasını, halkoylaması da  seçimleri kovalayacak ve Allah muhafaza Türkiye'nin on yılları kaybolup  gidecektir. Zillet ittifakı sisli ve sinsi bir gölgedir. Belirsiz bir siyaset  köhneliğidir. Ne dediği, ne yaptığı, neyi hedeflediği belli olmayan güvenilmez  siyaset odağıdır.
 
Türk milleti sonu meçhul bir maceraya atılmayacak, emin olduğu, güven  duyduğu, milli ve yerli siyaset mimarisi olan Cumhur İttifakı'na sonuna kadar  destek verecektir.
 
Devletin hükmü şahsiyetini tanımayan, devlet adabını takmayan ve bu  suretle 'İstanbul Kanalı'nın parasını ödemeyeceğim' diyen bir şahıstan devlete  baş olamaz. İstanbul Kanal Projesi'ni samimiyetle destekliyoruz. Bu proje  Türkiye'nin ve İstanbul'umuzun gücüne güç katacaktır. Mezkur projeden  dönülmesini, yüklenicilere para ödemeyi rafa kaldıracak her türlü engelleme  ihtimalini dikkate alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız. Hatta İç Su  Yolları projesi hazırlayarak, Kızılırmak'ı esas alan 'Kızılelma İç Deniz Yolu';  Yeşilırmak'ı dikkate alarak 'Yeşil Kuşak İç Deniz Yolu' projelerini hayata  geçirebiliriz. Yapılanı yıkmak cinayettir. Varsa gücün, varsa zekan, varsa  hazırlığın daha iyisini yaparsın. 'Ödemem, yaptırmam, iptal ederim' kisvesi  altında proje hasımlığına soyunmak müflis siyasetçilerin harcıdır. Dostları  tarafından kulağına fısıldanan yalan yanlış bilgi kırıntılarıyla çarkı felek gibi  dönen bir şahsın zihniyetine bu devletin yönetimi kesinlikle emanet edilemez.  Kılıçdaroğlu, 'hazırlanın altı ay içinde iktidardayız' diyor. Nasıl olacak bu  Sayın Kılıçdaroğlu? Bu altı ayın sırrı, esbabı mucibesi nedir? Gündemde seçim  meçim yokken iktidara nasıl geleceksin? Sen gelsen gelsen dolduruşa gelip tuzağa  düşersin. Muhtemelen dostların sana fazla narkoz vermiş, suyuna ilacı fazla  karıştırmışlar, bu nedenle sanrı nöbetleri geçiriyorsun, histeri krizindesin,  hayaller görüyorsun, düşmana dost muamelesi yapıyorsun."

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