MHP lideri Devlet Bahçeli'den yangın açıklaması! 'İblisin çocukları...'

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"KİMİN ÇOCUKLARI OLDUKLARI MEÇHUL"

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: İYİ MİSİNİZ?

TTB Merkez Konseyi'nin hakikatten yana tavrını göreniniz oldu mu? Terörist Demirtaş'ın hakkındaki iddiaları göğsüne asacağı şeref madalyası gibi gören CHP Genel Başkanı'ndan ses çıktı mı? En küçük bir sitem işitildi mi? Kılıçdaroğlu şeref deyince aklına ne geliyor? Demirtaş'la ilgili nazlı nazlı kahvaltı rezervasyonu yapanlar, sorarım sizlere, nasılsınız, iyi misiniz? Geçen hafta Ağrı 'da şehit düşen Emre Dokumacı'nın muhterem annesine, babasına, tabutuna kapanıp ağlayan nişanlısına ne diyecekler, ne anlatacaklar? Teröriste terörist diyemeyen, bize göre teröristtir. Hatay'da evi barkı yanan, ağacı ve tarlası ateşe verilen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve muktedirdir. Neresi yanmış, yakılmışsa ümidim eskisinden daha da yeşile kavuşmasıdır. Tüm ağaçlarımızı yaksalar da fidan dikecek toprağımız vardır, topraklarımız susuz kalsa da sulayacak kanımız vardır. Düşman çok olsa da yenecek kudretimiz vardır. Zalimler karşımıza çıksa da, alayını birden yıkacak imanımız vardır. Biz Türkiye'yiz. Saldırılara siper olan Cumhur İttifakı'yız.

Türk milletini hedef alan tehditlerin dozajında tarihin hiçbir döneminde azalma olmadı. Bu nedenle Türklük her coğrafyada, her devirde teyakkuzdadır. Bu coğrafyada tedirgin olanın sözünü keserler. Türkiye'nin kararlı mücadele ile çözmeye çalıştığı hiçbir sorun birbirinden koğuk ve bağımsız değildir. Ecdadımız hangi zorluklar ile karşı karşıya kalmış ise, bugün de aynılarını yaşıyoruz.

Akdeniz'deki gergin atmosfere bakın, göreceğiniz budur. Dağlık Karabağ sorununa odaklanaınız teşhisiniz bu olacaktır. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yayılma ve büyüme arzusu budur. Büyümek sadece kanser hücresinin bir özelliğidir. Ermenistan kanserlidir.

Ermenistan -Azerbaycan tartışmasının diplomasi, diyalog ile çözülmek istemesi şu anda doğru değildir. İşgalci ülke, hak ve hukuk tanıumayan ülke Ermenistan'dır. Geçen hafta ne dediysem aynı noktadayım. İki ülke arasındaki masa çağrıları, Dağlık Karabağ sorununu kilitlemekten başka bir şey değildir. Konu vatan konusudur, konu bağımsızlık konusudur.

Ermenistan işgal ettiği toprakları hak sahibi Azerbaycan'a teslim etmeden masada çözüm aramak, cinayet ve zulmün yasalaşması demektir. Karabağ Türk'tür. Paşinyan'ın sözleri züğürt tesellisidir.

İlk saldıran Ermenistan'dır. Zoru gören Ermenistan, sivilleri vurarak insanlık suçu işlemiştir. İnsan hakları savunucuları dillerini yutmuş, utanmadan üç maymunu oynamışlardır.

"MASADA DEĞİL SAHADA, ERMENİSTAN'IN KAFASINA VURA VURA ÇÖZÜLMELİDİR"

Saldırgan ülke Ermenistan'dır, masumları öldüren ülke Ermenistan'dır, işgalci ülke Ermenistan'dır. Hak ve hukuk tanımayan ülke de Ermenistan'dır. Neyin ateşkesi, neyin görüşmesi. Konu vatan konusudur, konu bağımsızlık konusudur. Terörist devlet Ermenistan, Karabağ'dan çekilmeden silahları indirmek, masalarda çözüm aramak, cinayetlerin meşrulaşması demektir. Dağlık Karabağ Türk'tür. Azerbaycan Türklüğün öz yurdudur. 27 Eylül'de tek yanlı ateşi açan Ermenistan'dır. Azerbaycan kendi topraklarını kahramanca mücadele etmiş, işgal altındaki yerlerin yüzde 25'ini kurtarmıştır. Zoru gören Ermenistan sivilleri vurarak insanlık suçu işlemiştir. İnsan hakları savunucuları, uluslararası kuruluşlar dillerini yutmuşlardır. Cephede başarı sağlanmadan, topraklar özgürleşmeden, ateşkes olsun demek hiçbir şart altında geçerli olamayacaktır. Zor, oyun u bozacak, güç kullanılarak vatan toprakları alınacaktır. Moskova 'da kurulan masada çözümsüzlük hali somutlaşmıştır. Katille pazarlık, kurşun olarak, bomba olarak fatura edilmiştir. Dağlık Karabağ masada değil sahada, Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır.