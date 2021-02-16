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MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki: Ya teslim olacaklar ya da hainlerin kafaları koparılacak

AA |  16 Şubat 2021 Salı - 10:50 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 13:46

Mliiyetçi Harekete Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli, "Bundan sonra terörle mücadele stratejisinde Gara öncesi ile sonrası aynı olmayacak, inanıyorum. PKK ile saf tutan kim varsa tepeden tırnağa tutuşturulacak. PKK terör örgütü ya silahları ile ve son teröriste kadar güvenlik güçlerine teslim olup adalet önünde hesap verecektir, ya da azdan az çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları koparılacak." dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörü hilesiz veya  hilafsız kınayamayan, kurduğu cümlelere amaları, fakatları el yapımı patlayıcı  gibi konuşlandıran, zevahiri kurtarabilmek amacıyla kanlı örgütün adını anmaktan  bile imtina edenler sadece korkak değil, sadece kokuşmuş değil, aynı zamanda  terörün irili ufaklı koçbaşlarıdır." dedi. 
 
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk  milletinin tarih boyunca bastığı topraklara silinmez şehadet çizgileri çektiğini,  bu suretle aşılmaz ruh kalesi, yıkılmaz inanç cephesi tesis ettiğini belirtti.
 
 
"Ölürsem şehit, kalırsam gazi" diyen bir milletin mukavemetini  kıracak, muradını kırpacak, muvaffakiyetini kısıtlayacak bir kuvvetin dünya  üzerinde henüz görülmediğini ve tezahür etmediğini dile getiren Bahçeli, "Tarihi  varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Bağımsızlığımızı birilerinin  sponsorluğuyla kazanmış değiliz. Bu coğrafyayı çekilişten kazanmadık, bonus diye  almadık. Kan verdik, can verdik, bu topraklara vatan dedik. Baş verdik, ömür  verdik, bu vatana Türk dedik. Her karışını şühedanın damla damla dökülen  kanlarıyla bereketlendirdik. Kör bir taassup ve köhne bir tahammülsüzlükle  üzerimizde hesap yapanların ışık diye ateşe koştuklarını, eninde sonunda cayır  cayır yandıklarını gördük ve de inşallah yine göreceğiz." ifadesini kullandı.
 
Türk milleti tarihinin, düşmanlarının bitmek ve kesilmek bilmeyen  tahrik ve tasallut kampanyasına maruz olduğunu anlatan Bahçeli, bu tehdidi  ciddiye almayan, bölücülük sorununu örtbas etmeye kalkışan, terörün konuşulmasına  karşı çıkan, beka mücadelesini küçümseyen kim varsa en az eli silahlı bir  terörist kadar adi ve alçak olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "Özellikle ifade  etmeliyim ki, hıyanetle haysiyet arasında, terörle huzur ayrımında ikinci bir  seçenek, tarafsız bir alan veya ara bir durak yoktur. Terörü hilesiz veya  hilafsız kınayamayan, kurduğu cümlelere amaları, fakatları el yapımı patlayıcı  gibi konuşlandıran, zevahiri kurtarabilmek amacıyla kanlı örgütün adını anmaktan  bile imtina edenler sadece korkak değil, sadece kokuşmuş değil, aynı zamanda  terörün irili ufaklı koçbaşlarıdır. Kitabın ortasından konuşacak olursak, bu  koçbaşları esas itibariyle Türk milletine ve Türkiye’ye ait olan her değere  mesafeli, her emanete hazımsızdır. Bunların hüviyetini biliyoruz,  hesaplaşacağımız günleri de sayıyoruz." diye konuştu.
 
 
Gara Bölgesi'ne yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı
Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara Bölgesi’ne yapılan Pençe Kartal-2  Harekatının geçen cumartesi günü tamamlandığını, harekat süresince teröristlere  ait barınak, sığınak ve mühimmat deposu ile sözde karargah olarak kullanılan pek  çok yerin tahrip edildiğini belirten Bahçeli, harekat kapsamında çok sayıda  teröristin ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödediğini kaydetti.
 
Bahçeli, "Uluslararası hukuktan doğan meşru haklarımız sonuna kadar  kullanılmıştır. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması, döktükleri  kanların hesabının damla damla şerefsiz varlıklarından sorulmasıdır. Kandil'e bir  şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralarına  gömülmelidir. Mahmur'da kurulu bulunan terör kampları yakılıp yıkılmalıdır.  Ayrıca PKK'nın Irak-Suriye arasında irtibat ve intikal sahalarından birisi olan  Sincar'ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi, özellikle örgütün nefes aldığı ve  kontrolünde tuttuğu Peşhabur sınır kapısının da temizlenmesi artık hayat memat  konusudur." dedi.
 
 
 
PKK'nın köşeye sıkıştığını, kaçış ve kurtuluş şansını önemli oranda  azalttığını ifade eden Bahçeli, terör örgütü can çekiştikçe, sonu göründükçe,  yurt içinde ve yurt dışında zora girdikçe hiçbir canlının yapamayacağı  iğrençliklere tevessül etmeye başladığına dikkati çekti.
 
Bahçeli, Gara Harekatı’nda derinden üzen şehadetler yaşandığını,  milletin ve vatanın bu kahraman şehitlere minnettar olduğunu dile getirdi.
 
11 Şubat'ta teröristlerle girilen sıcak bir çatışma sırasında Yüzbaşı  Ertuğ Güler, Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın  şehit düştüğünü ifade eden Bahçeli, aziz şehitlerin al bayrağa sarılı naaşlarının  Ankara'da dualar eşliğinde vatan toprağına emanet edildiğini söyledi.
 
Acının ve kaybın bu kahramanlarla sınırlı kalmadığını, aldığımız bir  başka kara haberin milli yürekleri adeta kasıp kavurduğunu söyleyen Bahçeli,  şunları kaydetti:
"Farklı tarihlerde PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 13  vatandaşımız, 13 masum insanımız, 13 kahraman kardeşimiz bir mağara deliğinde baş  bölgelerine yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle şehit edildiler. Erhan  Pekçetin, Aydın Günel, Sedat Yabalak, Vedat Kaya, Semih Özbey, Hüseyin Sarı,  Mevlüt Kahveci, Sedat Vardar, Ümit Gıcır, Adil Kavaklı, Müslüm Altuntaş, Sedat  Sorgun, Süleyman Sungur düşman tarafından bir mağarada katledildiler. Bu katliam  yeryüzünde çok nadir görülen bir canavarlık örneğidir. Bir mıh gibi çakıldığı  milli hafızadan asla çıkmayacaktır. Suçsuz günahsız, üstelik savunmasız  insanlarımıza kurşun sıkmak terörizmin tahammülü ve tarifi olmayan ilkel yüzünü  tekraren deşifre etmiştir. Ey şereften ve namustan bihaber hainler, bu kadar mı  alçaldınız? Bu kadar mı insanlıkla aranızı açtınız?
 
 
PKK/YPG'ye kol kanat geren sözde insan hakları savunucuları, özgürlük  simsarları şimdi ne diyeceksiniz? Ne yazacaksınız? Neyi anlatacaksınız? Bu  cinayetleri nasıl tevil edeceksiniz? Gara'da akan kan alayınızı boğacak, biliyor  musunuz? O mağaradaki feryat figan sesleri alayınızı hüsrana uğratacak, farkında  mısınız? Bundan sonra terörle mücadele stratejisi bakımından Gara öncesiyle Gara  sonrası inanıyorum ki aynı olmayacaktır. Bu sefer ateş yalnızca düştüğü yeri  yakmayacak, PKK'nın yanında yöresinde saf tutan kim varsa çembere alıp tepeden  tırnağa tutuşturacaktır. Türk milletinin izzeti nefsiyle oynamaya cüret etmenin  bedeli, masum evlatlarımızın hayatlarına kast etmenin ağır sonucu silahlı  eşkıyaya, şehirlere tutunmuş yandaşlarına, elbet siyasi ortakçılarına felaket  olarak yansıyacaktır. PKK terör örgütü ya silahlarıyla birlikte ve son  teröristine kadar güvenlik güçlerine teslim olup Türk adaleti önünde hesap  verecektir, ya da azdan az çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları  kopartılacaktır.
 
 
O meşum mağarada aslında Türk milletinin tamamına ateş açılmıştır.  Kurşunlar hepimize isabet etmiştir. Biz göreceğimizi gördük, çekeceğimiz çileyi  çektik. Acılara dayandık, sıramızı savdık. Bundan böyle gerisini bölücüler,  yardım ve yataklık yapan iş birlikçiler, eli ve vicdanı kanlı teröristler  düşünmelidir. Herkes kulağını açsın ve bizim kim olduğumuzu dinlesin: 'Şahikalar  üstünde meydan okur bu erler/Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler/Bağlayamaz  bir kuvvet bu kasırga milleti/Tarihlere sorun ki bize 'Ölmez Türk' derler.  Şehitler ölmez vatan bölünmez. Beşeriyete mertliği öğreten bizleriz. Adaletle ve  kudretle hükmeden bir ceddin ahfadıyız. Teslim olmayız her silah doğrultana,  boyun eğmeyiz her saldırı komutuna. Bu keder dolu günleri de aşacağız, içimize  akıttığımız gözyaşlarıyla ihaneti boğacağız."
 
Gara’da yaşanan barbarlığın "bir kırılma anı" olduğunu dile getiren  Bahçeli, "Evlatlarımızın kurşun yediği mahalde, terörün elebaşları birer birer  sallandırılmazsa yüreklerimiz soğumayacak, öfkemiz sönmeyecektir. Herkes tarafını  ve tercihi yapmak mecburiyetindedir. Herkes nerede durduğunu gözden geçirmelidir.  Pozisyonunu, niyetini, düşüncesini, ilişki ağlarını yeni baştan kontrol  etmelidir." dedi.
 
"Dağda elde edilen stratejik ve mukayeseli üstünlüğü TBMM’de  kaybetmeye, TBMM’de eritmeye ne sabrımız ne de tahammülümüz kalmıştır." ifadesini  kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Türk devletinin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinip  imkanlarından yararlanan, sonra da dönüp bu devletin varlığına diş bileyen, nifak  saçan, suikast düzenleyen teröristlere güzellemeler yapan siyasi terör  safralarının yakasından tutmak millet vekaletinin iffetini taşıyan her muhterem  milletvekili için namus meselesidir. Bebek katiline 'sayın' diyen milletvekilleri  istemiyoruz. Teröriste 'gerilla' diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Sırtını  PKK’ya, YPG’ye dayayan, terörist cenazelerine katılan, icazeti Kandil ve  İmralı’dan alan hainlere milletvekilliği haramdır görüşündeyiz. Yeter artık,  sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele var oluş yok oluş  meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa zaten kopacaktır.
 
Gözümüzün içine baka baka hala provokasyonlarını devam ettiren  mazbatalı teröristlerin bulundukları mekan; dualarla, Kuran-ı Kerim  tilavetleriyle, kurbanlarla ve bir cuma günü açılan Gazi Meclis olamaz,  olmamalıdır. Ordular kurup ordular yöneten, Milli Mücadele’den yüz akıyla çıkıp  Cumhuriyet’i ilan eden bu kutlu çatı altında düşmana methiyeler düzen suçluların  ne işi vardır? Gara’da, savunmasız evlatlarımızın kafalarına kurşun sıkan  şerefsizlere sempati besleyenlerle, tasmaları Kandil tarafından tutulan günahkar  müptezellerle aynı yerde nasıl bulunacağız? Hak mıdır bu? Reva mıdır bu? Adalet  midir bu? Eğer onların demokrasi mücadelesi içinde oldukları iddia ediliyorsa  sorarım sizlere bizim yaptığımız nedir? Onlar siyaset yapıyorsa bizim yaptığımıza  ne demek lazımdır?"
 
 
"Be hey milletvekili müsveddesi..."
Gara vahşetiyle ilgili bir HDP milletvekilinin "Biz 'barış' dedikçe  saldırdılar. Esir kampını Türkiye bombaladı ve öldükleri anlaşılınca durdular.  Savaş tezkerelerine 'evet' diyenler şimdi ağıt yakıyor" dediğini aktaran Bahçeli,  "Be hey milletvekili müsveddesi, siz kimsiniz? Saldıran kim? Neyin barışından  bahsediyorsun? Esir kampı nerede? Esir ne demek? Türkiye’nin kendi evlatlarını  bombaladığını nasıl söyleyebildin? Hiç mi vicdan yok sende? Hiç mi insan sevgisi  kalmadı yüreğinde? Bu kadar mı insanlıktan koptunuz? Bu kadarda mı esfele  safilinliğe talip oldunuz?" tepkisini gösterdi.
 
Bir başka HDP milletvekilinin "Mesele kim olursa olsun insanı yaşatmak  olmalıydı, ölümle çözüm olmaz, insanlarımızı yaşatmalıyız." şeklinde namert  ifadeleri kamuoyuyla paylaştığını belirten Devlet Bahçeli, "Bu sözlerde PKK’ya  bir tepki var mı? Hangi insanı yaşatalım diyor? Özne kim ya da kimlerdir? Çözüm  olarak görülen nedir? HDP’li bir yöneticiden Gara katliamını kınayan; hadi bunu  geçtik, insanlık namına eleştiren cılız da olsa bir itiraz duyanınız oldu mu? Ben  duymadım, duyacağımı da hiç zannetmem. HDP Merkez Yönetim Kurulu’nun açıklaması  ise tam bir ikiyüzlülük, çirkeflik ve suçluluk telaşıdır. Bunların 'insan'  dedikleri teröristtir, ayak takımıdır, emperyalizmin uşaklarıdır, katildir,  canidir, haindir. Elbette imhaları vaciptir. Hala suya sabuna dokunmayan, gevşek  ve her yere çekilen beyanatlarla milletimizin sabrını test etmenin hesabını  yapıyorlar." değerlendirmesini yaptı.
 
HDP'nin, PKK’nın giriş kapısı, bagaj kapağı; PKK’nın Mekap'ı çıkarıp  kundura giymiş hali olduğunu söyleyen Bahçeli, "Yani HDP, PKK’nın ta kendisi,  aynadaki aksidir. Kaldı ki seri bir katilin işlediği cinayetleri lanetlemesi  abesle iştigaldir. HDP’nin ipi ve iradesi Kandil’dedir." diye konuştu.
 
"Peki tüm bu olan bitenler karşısında HDP’nin kapatılmasına yönelik  kısa metrajlı üç maymun oyunu sahne almaya inat ve ısrarla devam edecek midir?"  sorusunu yönelten Bahçeli, "HDP kapatılmadan, PKK’nın ayağını TBMM’den kesmenin  bir başka formülünü bilen ve bizi de bilgilendirmeye hazır olan aslan parçası bir  demokrat var mıdır? Gara katliamıyla ilgili Türkiye’yi suçlayan, mağaranın  bombalandığını ileri süren bölücü milletvekillerinin Gazi Meclis’ten tasfiyesi  bugün değilse ne zaman yapılacaktır? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bu  kapsamda açtığı soruşturmayı hayırlı bir gelişme olarak değerlendiriyor, taviz  verilmeden alayının üstüne gidilmesini temenni ediyorum. Bu milletvekillerinin ve  diğer HDP’lilerin milletin vergileriyle aldığı maaş haramdır, zıkkımdır. Ve bu  HDP’nin kapatılması için zaman kaybetmek devletimizin egemenlik haklarına ileri  düzeyde zarardır." dedi.
 
 
"MHP tarihi müracaatını yerine getirecektir"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, "kes kopyala  yapıştır" türünden taziye mesajı yayımlayan CHP’li yöneticilerin PKK’yı açıkça,  dosdoğru biçimde ve ismini zikrederek lanetlemediğini dile getiren Bahçeli,  "PKK’yı afişe etmeden, yalnızca terör örgütü sözleriyle melanet terör saldırısını  kınamak kirli ve kurnaz bir taktiktir. Akıllarınca ittifak ortaklarını rahatsız  etmek istemiyorlar ama şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktan da gocunmuyorlar.  Böylelikle dostlar birbirlerini yalnızca alışverişte görürken, alınganlık  gösteren, darılan, kırılan veya küsen de akıllarınca olmayacaktır. Hesap budur,  plan budur, danışıklı dövüş açıklamalar buna hizmettir." diye konuştu. Bahçeli,  sözlerini şöyle sürdürdü:
"CHP yönetimine sesleniyorum: Gara katliamcısı PKK’yı saklamak ne size  ne de gayrimeşru dostunuza hiçbir şey kazandırmayacak, bilakis aziz milletimizin  gözünden ve gönlünden daha da düşürecektir. Korkmayın, çekinmeyin, HDP’ye ve  bölücü terör örgütüne verilmiş bir sözünüz yoksa PKK’ya 'katil, eşkıya, terörist'  demek, cani demek size ancak onur, ancak şeref, millet nezdinde de itibar  kazandıracaktır. Fakat arkadan dolanarak, kapı kapı dolaşarak ne kızı vereyim ne  de dünürü küstüreyim havasındaysanız biliniz ki ya nal toplarsınız ya da yal  paklarsınız. Türk milleti böylesi bayat numaraları yutmaz. Ucuz etin yahnisinin  yavan olacağını gayet iyi bilir. CHP’yle birlikte terörist Demirtaş’ı neredeyse  demokrasi kahramanı haline getiren sözde aydınlar, merak içindeyiz, Gara’ya ne  diyorsunuz? Bakıyorum da hiç gıgınız çıkmıyor, ortalıkta görünmüyorsunuz. Hiçbir  zaman unutulmayacak Gara katliamına Boğaz’ın iki yanına yuvalanmış kaymak tabaka,  ayrıcalıklı kesim, mutlu azınlık nasıl yaklaşıyor? Beyzadelere soruyorum, nasıl,  manzara güzel mi oralarda? Martılar uçuşuyor mu ortamlarınızda? Boğaz’a bakıp  bakıp demlenirken insan hakları ve özgürlük edebiyatını da meze yapıyor musunuz?
 
Salgından dolayı yaşanan ekonomik zorlukları siyasi faturaya tahvil  etmek için fellik fellik ortalıkta gezen, partimizde görev yaparken tek bir  esnafın dahi elini sıkmadan duvar diplerinden gidip gelen İP’in başkanı terörist  Demirtaş ile kahvaltı programında buluşmanın hala hevesinde midir? Önemle altı  çizilmesi gereken bir husus vardır: PKK’nın Kürt kökenli kardeşlerimle  ilişkilendirilmesi ayıp ve skandal bir yanlıştır. Türk milletinin asil ve onurlu  mensubu olan Kürt kökenli kardeşlerim, kalleşliğe onay vermez, ihanete olur  vermez, evlatlarını dağa sürükleyen canilere tamam demez, devletine ve milletine  cephe alan vampirlere asla dayanak olmaz. HDP, Kürt kökenli kardeşlerimin değil,  PKK’nın suç ortağı, hıyanet temsilciliğidir. HDP’yle hesaplaşmadan 'PKK’yı  bitirdik, yok ettik, mahvettik.' diyemeyiz. Bu itibarla HDP’nin kapatılması  elzemdir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır. Ve  tarih önünde yapmak durumundadır. İP’in başkanı, HDP’nin kapatılması konusunda  avam bir dil kullanarak üçkağıt yapıldığını iddia etmiş. Üslubu beyan, ayniyle  insandır."
 
Mimin üçkağıt yaptığını, kimin sinsi sinsi siyasi film setlerinde  figüranlığa özendiğini geçmiş tecrübelerine istinaden iyi bildiklerini anlatan  Bahçeli, şunları kaydetti:
"İP’in başkanı, HDP’yi 'Kürt siyasi hareketi' olarak değerlendiriyor.  Kapatılmasının da kendileriyle alakalı olmadığını söylüyor. Öyle ya, ittifak  ortakları birbirinin ayağına hiç basar mı? Birbirlerinin tavuğuna hiç kış der mi?  Bu şahıs, cehaletine yanmıyor da, bize ne yapacağımızı anlatıyor. Hiç merak  buyurulmasın, CHP ile İP rahat olsunlar, olacaklar da zorlarına gitmesin. Şayet  bize bir görev düşerse, ki bu zaman yakındır, MHP, Siyasi Partiler Kanunun  100’üncü maddesinden kaynaklanan hakkını tam ve eksiksiz kullanarak tarihi  müracaatını mutlaka yerine getirecektir."
 
Anayasa Mahkemesinin bir kereye mahsus kabul edilen geçici 20. maddeyi  yanlış yorumladığını belirten Bahçeli, "Kaldı ki, Anayasa Mahkemesinin yerindelik  denetimi yapamayacağı da bilinen bir yasa kuralıdır. Ne hikmetse hak ihlalleri  hep şaibeli ve hakkında soru işaretleri olan isimlerle ilgili verilmektedir."  diye konuştu.
 
Anayasa Mahkemesinin, Can Dündar ve Selahattin Demirtaş hakkında hak  ihlali yapıldığını kararlaştırdığını; Osman Kavala’nın tutuklanmasının hukuki  olmadığı gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine  ilişkin iddiayı da oybirliğiyle kabul ettiğini anımsatan Bahçeli, "Anayasa  Mahkemesi hak ihlali kararlarını fütursuzca verirken milletin haklarını hiç  hesaba katmadığı, dikkate almadığı çok net bir şekilde görülmektedir."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Bu Anayasa Mahkemesi kime hizmet etmektedir? Kimin mahkemesidir? Hak  konusu sırf Türkiye’nin anayasal düzenini bozmak için uğraşan ve ihanete kapı  kulluğu yapanlar için mi geçerlidir?" sorularını yönelten Devlet Bahçeli,  sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yurt dışında yaşayan bir casusun nasıl bir hakkı vardır ki ihlal  edilmiş olsun? Bir teröristin ne hakkı olacaktır ki, Anayasa Mahkemesi buna çanak  tutsun? Bizim görüşümüz şudur: Anayasa Mahkemesi, milletin mahkemesi olmayacaksa,  Türkiye’nin egemenlik ve tarihsel haklarını çiğneyenlere ihlal gerekçesiyle  destek vermeyi sürdürecekse, derhal kendini feshetsin, başındaki zat da  gecikmeden istifa etsin. Yeniden milli varlığımıza layık, adalet ve hukuk  ölçülerimize müzahir bir yüksek mahkemeyi kurmasını Allah’ın izniyle başarırız,  buna da muktediriz.
 
Ne tuhaf bir tecellidir ki, Anayasa Mahkemesinin kararlarıyla küresel  çevrelerin ülkemize dikte ve dayatmaları manidar düzeyde benzerdir.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, geçtiğimiz hafta Osman Kavala’nın  serbest bırakılma çağrısında bulunması egemenlik haklarımıza, hukukun üstünlüğüne  kategorik bir saldırı ve saygısızlık değil midir? Bağımsız Türk mahkemelerine  binlerce kilometre uzaklıktan talimat vermeye cüret etmek nezaketsizlik, kabalık,  gayri ciddilik, gayri ahlakiliktir.
 
Hak eksenli bir yaklaşımı benimsediklerini dile getiren Anayasa  Mahkemesi Başkanı’nın, milli haklarımıza cephe alan dış güçlere de diyeceği bir  şey olacak mıdır?
 
ABD’nin yeni yönetimi 'demokrasi, hukuk' diyorsa, bir yanda PKK/YPG’ye  silah ve eğitim desteğinden vazgeçecek diğer yanda da FETÖ’nün bütün elebaşlarını  Türk adaletine teslim edecek dürüstlüğü gösterecektir. Bunun haricindeki her  teklif nafiledir, tehditvari açıklamalar boşa kürek çekmektir."
 
"Haber kaynakları da PKK’dır"
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Gara katliamıyla ilgili yaptığı  açıklamanın, PKK/YPG’yle kurdukları şaibeli iş birliğini adeta tescil ettiğini  dile getiren Bahçeli, açıklamada "Eğer, Türk vatandaşlarının ölümünün terör  örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği doğruysa, bunu olabilecek en güçlü  şekilde kınıyoruz" denildiğini aktardı.
 
Bahçeli, "Demek ki hala inanmıyorlar, çünkü işlerine gelmiyor, haber  kaynakları da PKK’dır, bölücü çevrelerdir. Dünya üzerinde bir kuşun uçuşunu bile  takip eden ABD’nin Gara vandallığını bilmemesi, ne yaşandığını öğrenmemesi  aklımızla alay etmek, PKK’nın değirmenine su taşımaktır." değerlendirmesinde  bulundu.
 
ABD Senatosunun PKK ve FETÖ propagandasına alet ve aracı olmasının  garabet ötesi bir şuursuzluk ve samimiyetsizlik örneği olduğunu belirten Devlet  Bahçeli, "15 Temmuz’u sulandırma arayışları, terör saldırılarına gölge düşürme  çabaları, Türkiye’nin bağımsız karar almasını sabote etme gayretleri iki ülke  arasındaki köprüleri dinamitlemektedir. Türkiye çok cepheli bir mücadele  halindeyken, yüksek mahkemenin hak ihlali kisvesiyle haksızlığa göz yumması,  ülkemizin elini kolunu bağlamaya çalışması vatan ve millet sevgisiyle  bağdaşmayan, adalet ve hukuk mantığıyla örtüşmeyen sorumsuzluktur." diye konuştu.
 
Bahçeli, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının  kaldırılmasıyla ilgili konu Karma Komisyona ve Meclis Genel Kurulu’na geldiği  takdirde MHP'nin tutarlı davranacağını ve dokunulmazlığın kaldırılması yönünde  oyunu kullanarak tarafını göstereceğini söyledi.
 
"İlk dört maddeyi tartışacak babayiğit henüz doğmadı"
"Kimin devası olduğu, kimlere deva olacağı az çok belli olan ipotekli  bir partinin başkanının, Anayasa’nın ilk dört maddesinin tartışılabileceğini  söylediğini" ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:
"Anayasa’nın ilk dört maddesini tartışmaya hazır olan şahsa tavsiyem,  sen git önce kendini tartışmayı dene, sicilini ve siyasi dönekliğini tartışmayı  iste. Anayasa’nın ilk dört maddesi Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki kimliği,  kuruluşunun ve kurtuluşunun simgesidir. Bu kimliği tahrip etmeyi hayal edenler  veya aklından geçirenler ya HDP’ye kapağı atsınlar ya PKK’nın dağ kadrosuna  katılsınlar ya da Pensilvanya’da soluğu alsınlar. İlk dört maddeyi tartışacak  babayiğit henüz doğmadı, tartışmaya hazırlanan, buna meyleden Babacan’ı ise  uyarıyorum, böyle giderse tarihin ve milletin hışmından asla kurtulamaz."
 
Bahçeli, "Stratejik hedefimiz Ada'daki Türk işgalini bitirmektir"  diyen Yunanistan Başbakanı’yla, Anayasa’nın ilk dört maddesini mesele yapan çürük  çarık zihniyetin "aynı muhasım çevrelerin piyonu" olduğunu ifade ederek, "Siyaset  piyon işi değil misyon ve millete hizmetkarlık işidir." dedi.
 

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