MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki: Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar

Günümüz şartlarında, bilhassa uluslararası ilişkiler çerçevesinde, ters propagandaların, algı operasyonlarının, yalan haberlerin, uydurma iddiaların yoğunluğunun tehlikeli boyutta arttığını belirten Bahçeli, bunun sonucunda ülkelerarası ilişkilerin değer odaklı olmaktan uzaklaşarak önyargılara ve ölümcül hesaplaşmalara sürüklendiğini ifade etti.

Parti programlarındaki milli dış politikanın temel hedeflerini dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin milli güvenliğini ve milli çıkarlarını korumak ve geliştirmek; çevremizde barış, istikrar ve güvenlik kuşağı oluşturmak; başta komşularımız olmak üzere, bütün ülkelerle karşılıklı saygı ve yarara dayalı ilişkiler kurmak; mevcut sorunları Türkiye'nin hak ve çıkarları korunarak uluslararası hukuk çerçevesinde adil ve kalıcı çözümlere kavuşturmaktır.

Türkiye'nin coğrafi, stratejik ve jeopolitik konumunu dikkate alan, bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlayacak; şahsiyetli, istikrarlı ve etkili bir dış politika hem gayemiz hem de gayretimizdir. Türk milleti için vazgeçilemez nitelik taşıyan unsurlar olan; milli kültürümüzü, toprak bütünlüğümüzü ve üniter devlet yapımızı korumayı temel öncelik olarak özümseyen bir strateji çerçevesinde partimizin uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşım ve prensipleri belirlenmiştir. Meselelere başkent Ankara'dan bakan, dünyayı Türkçe okuyan, ne doğudan ne de Batı'dan vazgeçen, hiçbir ülkeyi, hiçbir düşünceyi, hiçbir medeniyet ve milleti hor görmeyen bir vizyon genişliği ve ahlak seviyesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin dış politikasının ana çatısıdır."

"Bin yıllık tarihi mirası devraldı"

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 98 yıllık milli siyaset ve stratejisi, kuruluş gerçeklerinden başlayarak, hükümetler üstü bir anlayışla tezahür etmiş ve devlet politikası haline gelerek bugünlere ulaşmıştır. Ancak ve ancak savaş mağlubu ülkelerin içine sürüklendiği zaaf ve zayıflıklar Türkiye için asla söz konusu olmamıştır.

Herkesin düşman olarak görülemeyeceğini, herkesi de dost zannederek yola devam edilemeyeceğini dile getiren Bahçeli, uluslararası ilişkilerde kalıcı düşmanlıklar bulunmadığı gibi sürekli dostlukların da hakim olmadığını bildirdi.

"Türkiye, senaryolarda figüran olmayacak kadar güçlü bir ülke"

"Türkiye, başkalarının yazdığı bölgesel senaryolarda figüran olmayacak kadar değerli, önemli ve güçlü bir ülke; diplomasi geleneği ise dublaja ve suflöre gerek duymayacak kadar köklü ve derindir. Bize göre her cumhuriyet hükümeti, Başkentimiz Ankara'yı merkezine alan projeleri cazibe merkezi haline dönüştürmeli, milletimizin yüzlerce yıllık kucaklayıcı kültürü Türkiye'nin etrafında bir çekim alanı oluşturmalıdır.

Çok şükür şu anda olan da budur. Türkiye'yi küresel projelerin, bölgesel taşeronluğunu yapacak kadar aciz ve ilkesiz bir ülke olarak görenler zillete düşmüş bir avuç kimliksizdir. Ülkemizin uluslararası camiada attığı her adım, ince hesaplar ve derin analizler sonucudur; milli beka ve milli itibar, ham hayaller ve basit meşruiyet arayışlarının üstündedir. Uluslararası ilişkilerin, üzerine hesapsızca atlanarak deneneceği, tutmayınca da “ne yapalım ölü doğdu” denilerek üstünün toprakla örtüleceği bir 'mevta' olmadığı bilinciyle ülkemizin hak ve çıkarları cesaretle savunulmaktadır.

Muhalefet bugüne kadar geldiği yolda taviz ve tam teslimiyetle “ölü doğmuş” veya "çökmeye mahkum" başka projelerin figüranı olmaya talipken, Cumhur İttifakı dünyanın her köşesinde Türkiye'yi aziz millet varlığının beklentileri doğrultusunda savunmaktadır. Türkiye içte ve dışta var olan sorunlarını aşacak çaptadır, cesarettedir, yeterliliktedir. Geçmişte çok daha müşkül durumları aşmayı da başarmıştır."

Bugün vatan savunmasının tehdit ve tehlikenin filizlendiği her zeminde yapıldığını dile getiren Bahçeli, vatanın merhum Dündar Taşer'in dediği gibi "milliyet ve mukaddesatın korunduğu yer" olduğunu kaydetti. Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Hadiselerin ve hayatın akışına Brüksel'den, Washington'dan, Berlinden, Londra'dan, Paris'ten değil, bizatihi ve sonuna kadar Ankara'dan baktığımızı ve bakacağımızı üstüne basa basa dile getirmek milli vakarımızın gereğidir. Yine merhum Dündar Taşer'in vurguladığı üzere, bu vatanı birkaç nazariyecinin safsatasına, birkaç hainin hesabına, birkaç ahmağın gafletine kurban etmeyeceğiz.

Kılıçdaroğlu'nun ve zillet yedeklerinin ne yapacağını bilemeyiz, ama bizim gideceğimiz başka bir ülke, yaşayacağımız başka bir vatan, gurur duyacağımız başka bir bayrak yoktur. Başkalarının gelecekte ne olacağı ve nerede duracağı bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz bin yıldır buradayız. Bir ve beraberiz. Önümüzdeki binli yıllarda da burada olacağız. Kimse en küçük bir şüphe duymasın. Ay yıldızlı al bayrağımızı dünya durdukça, son yurdumuz Anadolu’da dalgalandıracağız."

NATO Zirvesi öncesi, Türkiye'yi ilzam eden, haksız sözlerle eleştiren ABD Dışişleri Bakanı'nın peşin hükümlere, husumetle perçinlenmiş heveslere teslim olduğunu söyleyen Bahçeli, bu bakanın "ya cahil ya da küstah" olduğunu ifade etti.

"Türkiye, NATO misyonlarına samimiyetle uymuştur"

Bahçeli, PKK/YPG terör örgütünün geçen hafta Afrin'deki Şifa Hastanesi'ne saldırdığını anımsatarak, hastanede tedavi gören 14 masum sivilin hayatını kaybettiğini, 32 sivilin yaralandığını belirtti.

Terör örgütünün bu saldırıyı Grad füzeleriyle ve top atışlarıyla gerçekleştirdiğine dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Aklı sıra dünya demokrasilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Biden, bu Grad füzelerinin PKK'nın eline nasıl geçtiğiyle ilgili bir durum tespiti yapmış mıdır? Ya bu ülkenin Dışişleri Bakanı, terör örgütünün top bataryalarına nasıl sahip olduğunu itiraf edecek kırıntı da olsa bir ahlaka, bir izana, bir vicdana sahip midir? ABD menşeli silahlar teröristlerin elinde kurşun atarken, NATO müttefikliği hiç düşünülmüş, hiç hesaba katılmış mıdır? Geçiniz bu bayağı oyunları, bırakınız sonu gelmez oyalamaları. NATO, bugüne kadar Türkiye'nin hangi güvenlik ihtiyacına cevap vermiştir? Sormayalım mı, sorup da cevap aramayalım mı?

"Dost dediklerimiz neredeydi?"

Devlet Bahçeli, Türkiye'nin kimden silah alıp almayacağının NATO’nun bileceği, tayin edeceği bir konu olamayacağını vurgulayarak, "ABD'nin Türkiye'yi savunmasız bırakma konusundaki gizli niyeti zehirli meyvelerini 15 Temmuz gecesi vermedi mi? Az kalsın Türkiye işgal edilmeyecek miydi?" dedi.

Türkiye'ye karşı uygulanan baskı ve yaptırım politikalarının bu haliyle devamının iki ülke arasındaki ilişkileri çok yönlü zedeleyeceğini söyleyen Bahçeli, aynı ABD'nin, sorun yaşadığı başka ülkelerle müzakere ve diplomasi kanallarını açık tutarak Türkiye'ye çifte standart uyguladığını ifade etti.

"Alınmış ve alınacak her kararın arkasındayız"

Bahçeli, "Türkiye'nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanı'na ve muhatap ülkelere tüm berraklığıyla aktarılmıştır. Görülmüştür ki terör örgütleri konusundaki ikircikli tavır müttefik ülkelere ne yazık ki katılaşmış ve kalıplaşmış bir şekilde egemenlik kurmuştur." dedi.

Küresel barış ve istikrar çabalarını sekteye uğratacak, geniş bir yelpazede ihtilafa neden olacak bu çarpıklıkla, NATO'nun yeni güvenlik konseptinin nasıl bağdaşacağının başka bir tartışma konusu olduğunu belirten Bahçeli, demokrasinin yara aldığı, yapısal sorunların kökleştiği, ülkeler arası güvensizliğin dünya üzerinde kamçılandığı bir dönemde, Türkiye'nin terörle mücadelede tek başına bırakılmasının hem trajik bir yanlış hem de ittifakın ilke ve esaslarıyla ters olduğunu vurguladı.

Bahçeli, sorun çözme mekanizmalarını küresel ve bölgesel düzeyde güçlendirme amacının bugüne kadar sadece lafta kaldığını söyledi.

NATO Zirvesi'nin açıklanmış sonuçları ve bu sonuçların ortaya çıkaracağı yeni ilişkiler serüveni ne olursa olsun, Türkiye'nin kararlılığından taviz vermeyeceğini dile getiren Bahçeli, "Biz devletimizin yanındayız, alınmış ve alınacak her kararın arkasındayız." dedi.

Batı dünyası kendi içinde demokratik dayanışmanın güçleneceği bir aşamaya geçerken Türkiye'nin bu dayanışmanın içinde mi yoksa dışında mı kalacağının, geleceğin dünyasını şekillendireceğini ifade eden Bahçeli, "Çaresiz değiliz. Çare milletin hamiyet ve dirayetidir. Yurtsuz değiliz. Üzerinde yaşadığımız şehit yadigarı topraklar ebedi yurdumuzdur. Hamdolsun sahipsiz değiliz, sahibimiz Allah'tır ve Allah'tan başka galip yoktur." diye konuştu.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, cumhuriyet ve demokrasinin, birbirlerini tamamlayan değerler manzumesi olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin, cumhuriyeti, demokrasiyi birlikte yaşatmaya mecbur olduğunu dile getiren Bahçeli, MHP'nin, adaletin ve meşruiyetin herkese lazım olduğuna yürekten inandığını söyledi.

Siyaset yapma ve hükümet etme anlayışlarının pozitif yönde değiştiği yeni bir dönemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle başladığını belirten Bahçeli, herkesin buna saygı duymakla birlikte, bu yeni döneme samimi katkılarda bulunmaya hazır olması gerektiğini kaydetti.

Bahçeli, "Aksi halde gerilim ve çatışmaların sürmesi ve intikam çığlıklarının devamı halinde, demokratik rejimin ve hukuk devletinin geleceğinin kararacağını söylemek, bugünün bile mumla aranacağını öngörmek kehanet olmayacaktır. Türkiye'de siyasal istikrar hakimdir. Hükümet görevinin başındadır. TBMM açık ve çalışmaktadır. Kovid-19'la mücadele başarıyla yönetilmiştir. Ekonomik nitelikli sızlanma ve şikayetler konjonktüreldir ve geçecektir. Su akacak yatağını muhakkak bulacaktır." diye konuştu.

Ne var ki, zillet ittifakının havlu attığını, ava giderken avlandığını, politik iflasa gömüldüğünü, söylem kısırlığı içinde erken seçimden başka hiçbir şey söyleyemeyecek duruma gerilediğini söyleyen Bahçeli, erken seçim kararının hukuken iki yolu bulunduğunu; bunlardan birinin TBMM'nin karar alması, diğerinin Cumhurbaşkanının iradesi olduğunu anımsattı.

Bahçeli, "TBMM'de yeterli sayısal çoğunluğu olmayan CHP-İP-HDP ve diğerlerinin erken seçim kararını çıkarması mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da defalarca 'erken seçim yok' dediği belgelidir ve bilinmektedir. O halde, bu erken seçim nasıl olacaktır? CHP, nerelere mesaj vermekte, kimlerin dikkatini çekmeye uğraşmaktadır? Biz 'erken seçim yok' dedikçe, 'olacak' diyenlerin gizli amacı nedir? Bu zorlamanın, bu dayatmanın, bu ısrarın gerçek manası nasıl yorumlanmalıdır?" sorularını yöneltti.

"Kör kuyularda merdivensiz kalan Kılıçdaroğlu..."

"Duvara konuşsak, duvar anlar 'tamam' derdi. Suya yazsak adresine gider, göle yoğurt çalsak çoktan tutardı. Ancak CHP ve yedekleri bir türlü anlamıyor, devamlı mızmızlanarak, devamlı mırıldanarak vakit kaybediyor." diyen Bahçeli, "Zillete düşenlere nasıl anlatalım, nasıl erken seçimin olmayacağını söyleyelim. Düşünüyorum da şahsa mahsus mektup yazsak, el ilanları hazırlayıp dağıtsak, billboardları kullansak, acaba sonuç alabilir miyiz? Ne söylesek nafile, kör kuyularda merdivensiz kalan Kılıçdaroğlu'nun bir kulağından giren öbüründen çıkıp gidiyor. Ya dinlemiyor ya da kafası almıyor." ifadesini kullandı.

Bahçeli, her lafın duyulmaması için kulağın arkası, her şeyin görülmemesi için gözün kapağı, her lafı söylememek için de dilin önünde dudak bulunduğunun bilincinde olduklarını anlattı.

Yunus Emre'nin, "Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar." sözüne işaret eden Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "kendini aramak için tekraren yollara düşmesini, şansı yaver giderse de bir an önce bulmasını" tavsiye ettiğini söyledi.

"Demokratik hesaplaşmanın olacağı günü sabırla bekliyoruz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu şahıs 'hemen seçim' diyor. PKK da seçim istiyor. FETÖ, yarın seçim olsun diye bekliyor. PYD/YPG de koroya katılmış, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebini destekliyor. Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş, şakşakçılık yapıyor, zillete refakat ediyor. İP, HDP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi , Demokratik Bölgeler Partisi, TKP, TİP erken seçim hayali görüyor. Bu arada Kılıçdaroğlu, Türkiye'de can ve mal güvenliğinin kalmadığını, vicdanı sızlamadan söyleyebiliyor. Ülkemizi haksız ve hayasızca jurnalliyor. Demokrasi dışı arayışlara can suyu verip, yeşil ışık yakıyor. CHP-İP-HDP ve diğer ortakları krize oynuyor, hatta sokakları karıştırmak istiyor. Muhalefet, terörü besleyen en önemli faktörün demokrasi eksikliği ve sözde kimlik baskısı olduğunu düşünüyor, bu itibarla sürekli bu konuyu kaşıyarak, kapanmaya yüz tutmuş yaraları yeniden kanatıyor.

Siyasi hayatımızda serseri mayın gibi sürüklenen ve bu hüviyetiyle temel bir güvenlik riski ve gerginlik odağı haline gelen CHP için çatışmacı siyaset anlayışı, siyasi varlığını sürdürmenin yegane vasıtası olarak görülüyor. Kaostan iktidar devşirmenin peşine düşüyorlar. Ne utanmaları kalmış ne de millet sevgileri. Bir bilgeye sormuşlar; insan nasıl sabreder? Bilge cevap vermiş: Unutursun sabredersin, bu en güzelidir. Kabul edersin sabredersin, bu en doğrusudur. Vazgeçersin sabredersin, bu en zorudur. Bir de Allah’a havale edersin sabredersin, bu en yücesidir. Bunları hem Allah'a hem de milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Demokratik hesaplaşmanın olacağı günü de sabırla bekliyoruz. Cumhur İttifakı, alayının boyunun ölçüsünü sandıkta alacak, zamanında yapılacak seçimin kaç bucak olduğunu gösterecektir.

Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani Türk tipi başkanlık modeliyle geleceği yüksek bir irade ve inanmışlıkla kucaklayacaktır. Cumhur İttifakı, her derdin devası, her belanın defedeni, her sorunun çözüm ümididir."

"Kağıt parçasından ibaret değerlendirmeler…"

Sözlerini, "Parlamenter sisteme dönüş ezberleri fostur, fuzuli gündem işgalidir. Çünkü İP'in ve CHP'nin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem telaffuzlarının içi tamamen boştur." diye sürdüren Bahçeli, bilhassa İYİ Parti'nin "kağıt parçasından ibaret değerlendirmelerinin, hazırlıksız bir telaşın ve acemiliğin neticesi" olduğunu savundu.

Bahçeli, "İP'in önerisine göre, Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile ilgili bölümde 'Cumhurbaşkanı makamının sadece temsili nitelikte olmayacağı' söylenmektedir. Bir yandan Cumhurbaşkanının parlamenter sistem gereği 'tarafsız ve yetkisiz' olması savunulmakta, diğer yandan 'temsili nitelikte olmayacağı' söylenerek tam bir çelişkiye düşülmektedir. Halbuki parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanları, yetkisiz, sorumsuz ve tarafsızdır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti'nin çalışmasında, parlamenter sisteme dönüldüğünde Cumhurbaşkanının kararname yetkisinin olmayacağının söylendiğini aktaran Bahçeli, parlamenter sistemlerde yetkisiz kabul edilen Cumhurbaşkanının, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin zaten olmadığını dile getirdi.