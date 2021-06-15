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MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki: Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar

AA |  15 Haziran 2021 Salı - 11:05 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 12:41

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli "Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar, sözde ermeni soykırımına sarılıyorlar, 15 temmuza destek veriyorlar, Penysilvanya'da FETO'yu saklıyorlar. Utanmadan sıkılmadan bize parmak sallıyorlar. Yalanlarla dolu bir ortamda güvenin yeri yoktur." dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hadiselerin ve hayatın  akışına Brüksel'den, Washington'dan, Berlinden, Londra'dan, Paris'ten değil,  bizatihi ve sonuna kadar Ankara'dan baktığımızı ve bakacağımızı üstüne basa basa  dile getirmek milli vakarımızın gereğidir." dedi. 
 
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,  iftiralarla bezenmiş kara veya gri propaganda ne denli hızlı olsa da günü ve  saati geldiğinde hakikatin ağırlığı altında ezilmeye mahkum olduğunu söyledi.
 
Günümüz şartlarında, bilhassa uluslararası ilişkiler çerçevesinde,  ters propagandaların, algı operasyonlarının, yalan haberlerin, uydurma iddiaların  yoğunluğunun tehlikeli boyutta arttığını belirten Bahçeli, bunun sonucunda  ülkelerarası ilişkilerin değer odaklı olmaktan uzaklaşarak önyargılara ve ölümcül  hesaplaşmalara sürüklendiğini ifade etti.
 
 
Parti programlarındaki milli dış politikanın temel hedeflerini dile  getiren Bahçeli, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin milli güvenliğini ve milli çıkarlarını korumak ve  geliştirmek; çevremizde barış, istikrar ve güvenlik kuşağı oluşturmak; başta  komşularımız olmak üzere, bütün ülkelerle karşılıklı saygı ve yarara dayalı  ilişkiler kurmak; mevcut sorunları Türkiye'nin hak ve çıkarları korunarak  uluslararası hukuk çerçevesinde adil ve kalıcı çözümlere kavuşturmaktır.
 
Türkiye'nin coğrafi, stratejik ve jeopolitik konumunu dikkate alan,  bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlayacak; şahsiyetli, istikrarlı ve etkili  bir dış politika hem gayemiz hem de gayretimizdir. Türk milleti için vazgeçilemez  nitelik taşıyan unsurlar olan; milli kültürümüzü, toprak bütünlüğümüzü ve üniter  devlet yapımızı korumayı temel öncelik olarak özümseyen bir strateji çerçevesinde  partimizin uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşım ve prensipleri  belirlenmiştir. Meselelere başkent Ankara'dan bakan, dünyayı Türkçe okuyan, ne  doğudan ne de Batı'dan vazgeçen, hiçbir ülkeyi, hiçbir düşünceyi, hiçbir  medeniyet ve milleti hor görmeyen bir vizyon genişliği ve ahlak seviyesi  Milliyetçi Hareket Partisi'nin dış politikasının ana çatısıdır."
 
 
"Bin yıllık tarihi mirası devraldı"
Büyük Türk milletinin Anadolu coğrafyasında bin yıldır varlığını  sürdürdüğünü ve bu coğrafyayı vatan yaptığını Anlatan Bahçeli, 1923'te kurulan  Türkiye Cumhuriyeti'nin bin yıllık stratejik var olma mücadelesinin tarihi  mirasını devraldığını kaydetti.
 
Türkiye'nin 98 yıllık dış siyasetinde ihtiyat ve denge, kuşku ve  kaygının sürekli belirleyici olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 98 yıllık milli siyaset ve stratejisi,  kuruluş gerçeklerinden başlayarak, hükümetler üstü bir anlayışla tezahür etmiş ve  devlet politikası haline gelerek bugünlere ulaşmıştır. Ancak ve ancak savaş  mağlubu ülkelerin içine sürüklendiği zaaf ve zayıflıklar Türkiye için asla söz  konusu olmamıştır.
 
Emel sahiplerini uyarıyorum, Türkiye önüne gelenin azarlayacağı, keyfi  yetenin ayar vereceği, onun bunun tehditlerine boyun eğeceği savaş mağlubu bir  ülke olarak görülemeyecektir. Cumhuriyetimizin kuruluşu teslimiyetin neden olduğu  dayatmaların değil, savaşla ve direnerek kazanılmış bir zaferin getirdiği özgüven  içinde Lozan ruhuyla dünyaya kabul ettirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Milli  Mücadele’nin onur tacıdır. Bu tacı kara propagandalarla, iftira kampanyalarıyla  lekelemeye hiçbir iç ve dış muhasım odağın kuvvet ve kudreti yetmeyecektir.  Uluslararası ilişkilerde başı eğik, aciz, atıl ve atalete düşmüş bir Türkiye  artık yoktur. Ön alan, öncü olan, önden giden, istikamet çizen, sesini yükselten,  iradesini gösteren, iddialarının arkasında duran bir Türkiye gerçeği vardır.  Başkalarının ağzına bakmıyoruz, buna karşılık ağzımızdan ne çıkacağına  baktırıyoruz."
 
Herkesin düşman olarak görülemeyeceğini, herkesi de dost zannederek  yola devam edilemeyeceğini dile getiren Bahçeli, uluslararası ilişkilerde kalıcı  düşmanlıklar bulunmadığı gibi sürekli dostlukların da hakim olmadığını bildirdi.
 
 
"Türkiye, senaryolarda figüran olmayacak kadar güçlü bir ülke"
Bahçeli, dinamik ve devam edegelen süreçlerden oluşan uluslararası  ilişkiler ağının, gücünü harekete geçiremeyen ülkelerin hezimete sürüklenmesini  kaçınılmaz hale getirdiğini dile getirerek, "Tarih, yanlış hevesler ve  dürtülerle, milli imkanlarını küresel kargaşada heba etmiş, itibar kaybetmiş  ülkelerin nafile hamleleri ile doludur. Ancak bu durum; ortam, kuvvet, imkan,  fırsat ve risk arasındaki dengeler gözetilerek uluslararası alanda yapılacak  akıllı ve etkili stratejik hamlelerin önünde bir engel olarak da çıkmamalıdır."  dedi. Bahçeli, şöyle konuştu:
"Türkiye, başkalarının yazdığı bölgesel senaryolarda figüran olmayacak  kadar değerli, önemli ve güçlü bir ülke; diplomasi geleneği ise dublaja ve  suflöre gerek duymayacak kadar köklü ve derindir. Bize göre her cumhuriyet  hükümeti, Başkentimiz Ankara'yı merkezine alan projeleri cazibe merkezi haline  dönüştürmeli, milletimizin yüzlerce yıllık kucaklayıcı kültürü Türkiye'nin  etrafında bir çekim alanı oluşturmalıdır.
 
Çok şükür şu anda olan da budur. Türkiye'yi küresel projelerin,  bölgesel taşeronluğunu yapacak kadar aciz ve ilkesiz bir ülke olarak görenler  zillete düşmüş bir avuç kimliksizdir. Ülkemizin uluslararası camiada attığı her  adım, ince hesaplar ve derin analizler sonucudur; milli beka ve milli itibar, ham  hayaller ve basit meşruiyet arayışlarının üstündedir. Uluslararası ilişkilerin,  üzerine hesapsızca atlanarak deneneceği, tutmayınca da “ne yapalım ölü doğdu”  denilerek üstünün toprakla örtüleceği bir 'mevta' olmadığı bilinciyle ülkemizin  hak ve çıkarları cesaretle savunulmaktadır.
 
Muhalefet bugüne kadar geldiği yolda taviz ve tam teslimiyetle “ölü  doğmuş” veya "çökmeye mahkum" başka projelerin figüranı olmaya talipken, Cumhur  İttifakı dünyanın her köşesinde Türkiye'yi aziz millet varlığının beklentileri  doğrultusunda savunmaktadır. Türkiye içte ve dışta var olan sorunlarını aşacak  çaptadır, cesarettedir, yeterliliktedir. Geçmişte çok daha müşkül durumları  aşmayı da başarmıştır."
 
 
Bugün vatan savunmasının tehdit ve tehlikenin filizlendiği her zeminde  yapıldığını dile getiren Bahçeli, vatanın merhum Dündar Taşer'in dediği gibi  "milliyet ve mukaddesatın korunduğu yer" olduğunu kaydetti. Bahçeli, sözlerine  şöyle devam etti:
"Hadiselerin ve hayatın akışına Brüksel'den, Washington'dan,  Berlinden, Londra'dan, Paris'ten değil, bizatihi ve sonuna kadar Ankara'dan  baktığımızı ve bakacağımızı üstüne basa basa dile getirmek milli vakarımızın  gereğidir. Yine merhum Dündar Taşer'in vurguladığı üzere, bu vatanı birkaç  nazariyecinin safsatasına, birkaç hainin hesabına, birkaç ahmağın gafletine  kurban etmeyeceğiz.
 
Kılıçdaroğlu'nun ve zillet yedeklerinin ne yapacağını bilemeyiz, ama  bizim gideceğimiz başka bir ülke, yaşayacağımız başka bir vatan, gurur  duyacağımız başka bir bayrak yoktur. Başkalarının gelecekte ne olacağı ve nerede  duracağı bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz bin yıldır buradayız. Bir ve beraberiz.  Önümüzdeki binli yıllarda da burada olacağız. Kimse en küçük bir şüphe duymasın.  Ay yıldızlı al bayrağımızı dünya durdukça, son yurdumuz Anadolu’da  dalgalandıracağız."
 
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,  Türkiye ile ABD arasında soğuk rüzgarların estiğini bilmeyen, bu soğukluğu  hissetmeyenin neredeyse kalmadığını dile getirdi.
 
"İki ülke arasında kaygan bir zemin oluşturan kalın buzların çözülmesi  samimi dileğimizdir." ifadesini kullanan Bahçeli, ABD'nin müttefiklerine ve  ortaklarına taahhütlerini yenileyeceğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'in,  Türkiye'yi hangi kategoride değerlendirdiğini merak ettiklerini belirtti.  Bahçeli, "Bahsi geçen bu ortaklar arasında PKK/YPG'nin olup olmadığı henüz ve  somut biçimde açıklığa kavuşmuş değildir. Biden’in Türkiye’yi nasıl ve hangi  seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır." diye konuştu.
 
NATO Zirvesi öncesi, Türkiye'yi ilzam eden, haksız sözlerle eleştiren  ABD Dışişleri Bakanı'nın peşin hükümlere, husumetle perçinlenmiş heveslere teslim  olduğunu söyleyen Bahçeli, bu bakanın "ya cahil ya da küstah" olduğunu ifade  etti.
 
"Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranmadığını" iddia eden ABD'nin  hangi örgütlerle fiili ittifak ve dayanışma içinde olduğunu beşeri vicdan ve  tarihin günü geldiğinde anlata anlata bitiremeyeceğini dile getiren Bahçeli,  "Arkamızdan dolanıyorlar, müttefiklik edebiyatı yapıyorlar. Teröristlerle iş  tutuyorlar, stratejik ortaklıktan bahsediyorlar. Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar,  sözde Ermeni soykırım yalanına sarılıyorlar, sonra dönüp 'NATO' diyorlar. 15  Temmuz darbecilerini koruyorlar, Pensilvanya’da FETÖ'yü barındırıyorlar,  utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan demokrasi ve hukuk alanlarında ahkam  kesip bize parmak sallıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
"Türkiye, NATO misyonlarına samimiyetle uymuştur"
Bahçeli, PKK/YPG terör örgütünün geçen hafta Afrin'deki Şifa  Hastanesi'ne saldırdığını anımsatarak, hastanede tedavi gören 14 masum sivilin  hayatını kaybettiğini, 32 sivilin yaralandığını belirtti.
 
Terör örgütünün bu saldırıyı Grad füzeleriyle ve top atışlarıyla  gerçekleştirdiğine dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:
"Aklı sıra dünya demokrasilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Biden,  bu Grad füzelerinin PKK'nın eline nasıl geçtiğiyle ilgili bir durum tespiti  yapmış mıdır? Ya bu ülkenin Dışişleri Bakanı, terör örgütünün top bataryalarına  nasıl sahip olduğunu itiraf edecek kırıntı da olsa bir ahlaka, bir izana, bir  vicdana sahip midir? ABD menşeli silahlar teröristlerin elinde kurşun atarken,  NATO müttefikliği hiç düşünülmüş, hiç hesaba katılmış mıdır? Geçiniz bu bayağı  oyunları, bırakınız sonu gelmez oyalamaları. NATO, bugüne kadar Türkiye'nin hangi  güvenlik ihtiyacına cevap vermiştir? Sormayalım mı, sorup da cevap aramayalım mı?
 
Türkiye, NATO misyonlarına en çok destek olan ilk beş ülke  arasındayken, ortak bütçeye en fazla katkı sağlayan ilk sekiz ülkeden de  birisidir. İttifakın en büyük ikinci ordusu Türk ordusudur. Türkiye, NATO  misyonlarına samimiyetle uymuştur. En son olarak Türkiye'nin kilit bir role sahip  olduğu ifade edilen Afganistan bunlardan birisidir. NATO'nun güncel tehditlerine  uyum konusunda tereddüt yaşamayan ülkemizle hangi vahim sorunlar karşısında  dayanışma içine girilmiştir? 15 Temmuz'da başkentimiz hainler tarafından  bombalanırken, bu NATO neredeydi? Ne yapıyordu? Neyin hazırlığı içindeydi? Bu  sorunun da peşine düşmeyelim mi? Failleri deşifre etmeyelim mi? Güney  sınırlarımızda terör devleti kurulması hedeflenirken, NATO'da birlikte silah  tuttuğumuz ülkelerin sırtımıza namertçe ateş açtığını söylemeyelim mi? Uzaktan  bakılınca saf mı görünüyoruz? Elimize vurup ekmeğimizi alacaklarını mı  sanıyorlar? Tarihte böylesi gaflete düşenlere kahramanlıkla perçinlenmiş iman  dolu kalplerin neler yaptığını, hayatı ve dünyayı nasıl zindana çevirdiğini  bilmeyen varsa bilenlere sorsun, yok onlar da bilmiyorsa öğrenmek için sıralarını  beklemeye şimdiden koyulsunlar."
 
 
"Dost dediklerimiz neredeydi?"
Devlet Bahçeli, Türkiye'nin kimden silah alıp almayacağının NATO’nun  bileceği, tayin edeceği bir konu olamayacağını vurgulayarak, "ABD'nin Türkiye'yi  savunmasız bırakma konusundaki gizli niyeti zehirli meyvelerini 15 Temmuz gecesi  vermedi mi? Az kalsın Türkiye işgal edilmeyecek miydi?" dedi.
"Peki, dost dediklerimiz neredeydi? Hangi senaryoları yazıyorlardı?  Türkiye'deki muhalefet cenahını kışkırtıp iktidar havucuyla tutsak alanların  neresi dosttur? Nereleri müttefiklik ruhuyla uyuşmaktadır? Ekonomik tetikçilerini  üzerimize salıp istikrarsızlık fitilini tutuşturanların nesine güveneceğiz?"  sorularını yönelten Bahçeli, "(Rusya'dan silah almayın) diyorlar. Tamam da  ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Üretiminde ortak olduğumuz ve  parasını peşinen ödediğimiz F-35'leri gasp ederken aklınız neredeydi? Neyin  peşindeydiniz? ABD’nin Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın hazırladığı  tasarıyla, Türkiye'ye teslim edilmeyen F-35'lerin Yunanistan'a verilme teklifi  hangi mantığın, hangi maksadın mahsulüdür?" değerlendirmesini yaptı.
 
Türkiye'ye karşı uygulanan baskı ve yaptırım politikalarının bu  haliyle devamının iki ülke arasındaki ilişkileri çok yönlü zedeleyeceğini  söyleyen Bahçeli, aynı ABD'nin, sorun yaşadığı başka ülkelerle müzakere ve  diplomasi kanallarını açık tutarak Türkiye'ye çifte standart uyguladığını ifade  etti.
 
Bahçeli, "Doğu Akdeniz'deki adımlarımızdan rahatsız oluyorlarmış,  varsın olsunlar. Onları rahatsız etmek bize düğün bayramdır. Hatta münhasır  ekonomik bölge ilanı etmek için de fazla beklemeye gerek kalmamıştır." diye  konuştu.
 
"Alınmış ve alınacak her kararın arkasındayız"
Bu kurşun gibi ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO  Zirvesi'ne katıldığını, bir program çerçevesinde devlet ve hükümet başkanlarıyla  bir araya geldiğini hatırlatan Bahçeli, günlerdir beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan  ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmenin 45 dakikalık süre zarfında  gerçekleştiğini, ardından da iki ülke heyetlerinin bir masa etrafında buluştuğunu  kaydetti.
 
Bahçeli, "Türkiye'nin haklı beklentileri, meşru öncelikleri ve milli  hassasiyetleri ABD Başkanı'na ve muhatap ülkelere tüm berraklığıyla  aktarılmıştır. Görülmüştür ki terör örgütleri konusundaki ikircikli tavır  müttefik ülkelere ne yazık ki katılaşmış ve kalıplaşmış bir şekilde egemenlik  kurmuştur." dedi.
 
Küresel barış ve istikrar çabalarını sekteye uğratacak, geniş bir  yelpazede ihtilafa neden olacak bu çarpıklıkla, NATO'nun yeni güvenlik  konseptinin nasıl bağdaşacağının başka bir tartışma konusu olduğunu belirten  Bahçeli, demokrasinin yara aldığı, yapısal sorunların kökleştiği, ülkeler arası  güvensizliğin dünya üzerinde kamçılandığı bir dönemde, Türkiye'nin terörle  mücadelede tek başına bırakılmasının hem trajik bir yanlış hem de ittifakın ilke  ve esaslarıyla ters olduğunu vurguladı.
 
Bahçeli, sorun çözme mekanizmalarını küresel ve bölgesel düzeyde  güçlendirme amacının bugüne kadar sadece lafta kaldığını söyledi.
 
NATO Zirvesi'nin açıklanmış sonuçları ve bu sonuçların ortaya  çıkaracağı yeni ilişkiler serüveni ne olursa olsun, Türkiye'nin kararlılığından  taviz vermeyeceğini dile getiren Bahçeli, "Biz devletimizin yanındayız, alınmış  ve alınacak her kararın arkasındayız." dedi.
 
Batı dünyası kendi içinde demokratik dayanışmanın güçleneceği bir  aşamaya geçerken Türkiye'nin bu dayanışmanın içinde mi yoksa dışında mı  kalacağının, geleceğin dünyasını şekillendireceğini ifade eden Bahçeli, "Çaresiz  değiliz. Çare milletin hamiyet ve dirayetidir. Yurtsuz değiliz. Üzerinde  yaşadığımız şehit yadigarı topraklar ebedi yurdumuzdur. Hamdolsun sahipsiz  değiliz, sahibimiz Allah'tır ve Allah'tan başka galip yoktur." diye konuştu.
 
 
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,  cumhuriyet ve demokrasinin, birbirlerini tamamlayan değerler manzumesi olduğuna  işaret etti.
 
Türkiye'nin, cumhuriyeti, demokrasiyi birlikte yaşatmaya mecbur  olduğunu dile getiren Bahçeli, MHP'nin, adaletin ve meşruiyetin herkese lazım  olduğuna yürekten inandığını söyledi.
 
Siyaset yapma ve hükümet etme anlayışlarının pozitif yönde değiştiği  yeni bir dönemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle başladığını belirten  Bahçeli, herkesin buna saygı duymakla birlikte, bu yeni döneme samimi katkılarda  bulunmaya hazır olması gerektiğini kaydetti.
 
Bahçeli, "Aksi halde gerilim ve çatışmaların sürmesi ve intikam  çığlıklarının devamı halinde, demokratik rejimin ve hukuk devletinin geleceğinin  kararacağını söylemek, bugünün bile mumla aranacağını öngörmek kehanet  olmayacaktır. Türkiye'de siyasal istikrar hakimdir. Hükümet görevinin başındadır.  TBMM açık ve çalışmaktadır. Kovid-19'la mücadele başarıyla yönetilmiştir.  Ekonomik nitelikli sızlanma ve şikayetler konjonktüreldir ve geçecektir. Su  akacak yatağını muhakkak bulacaktır." diye konuştu.
 
Ne var ki, zillet ittifakının havlu attığını, ava giderken  avlandığını, politik iflasa gömüldüğünü, söylem kısırlığı içinde erken seçimden  başka hiçbir şey söyleyemeyecek duruma gerilediğini söyleyen Bahçeli, erken seçim  kararının hukuken iki yolu bulunduğunu; bunlardan birinin TBMM'nin karar alması,  diğerinin Cumhurbaşkanının iradesi olduğunu anımsattı.
 
Bahçeli, "TBMM'de yeterli sayısal çoğunluğu olmayan CHP-İP-HDP ve  diğerlerinin erken seçim kararını çıkarması mümkün değildir. Sayın  Cumhurbaşkanı'nın da defalarca 'erken seçim yok' dediği belgelidir ve  bilinmektedir. O halde, bu erken seçim nasıl olacaktır? CHP, nerelere mesaj  vermekte, kimlerin dikkatini çekmeye uğraşmaktadır? Biz 'erken seçim yok'  dedikçe, 'olacak' diyenlerin gizli amacı nedir? Bu zorlamanın, bu dayatmanın, bu  ısrarın gerçek manası nasıl yorumlanmalıdır?" sorularını yöneltti.
 
"Kör kuyularda merdivensiz kalan Kılıçdaroğlu..."
"Duvara konuşsak, duvar anlar 'tamam' derdi. Suya yazsak adresine  gider, göle yoğurt çalsak çoktan tutardı. Ancak CHP ve yedekleri bir türlü  anlamıyor, devamlı mızmızlanarak, devamlı mırıldanarak vakit kaybediyor." diyen  Bahçeli, "Zillete düşenlere nasıl anlatalım, nasıl erken seçimin olmayacağını  söyleyelim. Düşünüyorum da şahsa mahsus mektup yazsak, el ilanları hazırlayıp  dağıtsak, billboardları kullansak, acaba sonuç alabilir miyiz? Ne söylesek  nafile, kör kuyularda merdivensiz kalan Kılıçdaroğlu'nun bir kulağından giren  öbüründen çıkıp gidiyor. Ya dinlemiyor ya da kafası almıyor." ifadesini kullandı.
 
Bahçeli, her lafın duyulmaması için kulağın arkası, her şeyin  görülmemesi için gözün kapağı, her lafı söylememek için de dilin önünde dudak  bulunduğunun bilincinde olduklarını anlattı.
 
Yunus Emre'nin, "Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar."  sözüne işaret eden Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "kendini  aramak için tekraren yollara düşmesini, şansı yaver giderse de bir an önce  bulmasını" tavsiye ettiğini söyledi.
 
 
"Demokratik hesaplaşmanın olacağı günü sabırla bekliyoruz"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:
"Bu şahıs 'hemen seçim' diyor. PKK da seçim istiyor. FETÖ, yarın seçim  olsun diye bekliyor. PYD/YPG de koroya katılmış, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim  talebini destekliyor. Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş,  şakşakçılık yapıyor, zillete refakat ediyor. İP, HDP, DEVA Partisi, Gelecek  Partisi, Saadet Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, TKP, TİP erken seçim hayali  görüyor. Bu arada Kılıçdaroğlu, Türkiye'de can ve mal güvenliğinin kalmadığını,  vicdanı sızlamadan söyleyebiliyor. Ülkemizi haksız ve hayasızca jurnalliyor.  Demokrasi dışı arayışlara can suyu verip, yeşil ışık yakıyor. CHP-İP-HDP ve diğer  ortakları krize oynuyor, hatta sokakları karıştırmak istiyor. Muhalefet, terörü  besleyen en önemli faktörün demokrasi eksikliği ve sözde kimlik baskısı olduğunu  düşünüyor, bu itibarla sürekli bu konuyu kaşıyarak, kapanmaya yüz tutmuş yaraları  yeniden kanatıyor.
 
Siyasi hayatımızda serseri mayın gibi sürüklenen ve bu hüviyetiyle  temel bir güvenlik riski ve gerginlik odağı haline gelen CHP için çatışmacı  siyaset anlayışı, siyasi varlığını sürdürmenin yegane vasıtası olarak görülüyor.  Kaostan iktidar devşirmenin peşine düşüyorlar. Ne utanmaları kalmış ne de millet  sevgileri. Bir bilgeye sormuşlar; insan nasıl sabreder? Bilge cevap vermiş:  Unutursun sabredersin, bu en güzelidir. Kabul edersin sabredersin, bu en  doğrusudur. Vazgeçersin sabredersin, bu en zorudur. Bir de Allah’a havale edersin  sabredersin, bu en yücesidir. Bunları hem Allah'a hem de milletimizin vicdanına  havale ediyoruz. Demokratik hesaplaşmanın olacağı günü de sabırla bekliyoruz.  Cumhur İttifakı, alayının boyunun ölçüsünü sandıkta alacak, zamanında yapılacak  seçimin kaç bucak olduğunu gösterecektir.
 
Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Cumhurbaşkanlığı ve  Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Türkiye,  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani Türk tipi başkanlık modeliyle geleceği  yüksek bir irade ve inanmışlıkla kucaklayacaktır. Cumhur İttifakı, her derdin  devası, her belanın defedeni, her sorunun çözüm ümididir."
 
"Kağıt parçasından ibaret değerlendirmeler…"
Sözlerini, "Parlamenter sisteme dönüş ezberleri fostur, fuzuli gündem  işgalidir. Çünkü İP'in ve CHP'nin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter  sistem telaffuzlarının içi tamamen boştur." diye sürdüren Bahçeli, bilhassa İYİ  Parti'nin "kağıt parçasından ibaret değerlendirmelerinin, hazırlıksız bir telaşın  ve acemiliğin neticesi" olduğunu savundu.
 
Bahçeli, "İP'in önerisine göre, Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri  ile ilgili bölümde 'Cumhurbaşkanı makamının sadece temsili nitelikte olmayacağı'  söylenmektedir. Bir yandan Cumhurbaşkanının parlamenter sistem gereği 'tarafsız  ve yetkisiz' olması savunulmakta, diğer yandan 'temsili nitelikte olmayacağı'  söylenerek tam bir çelişkiye düşülmektedir. Halbuki parlamenter sistemlerde  Cumhurbaşkanları, yetkisiz, sorumsuz ve tarafsızdır." değerlendirmesinde bulundu.
 
İYİ Parti'nin çalışmasında, parlamenter sisteme dönüldüğünde  Cumhurbaşkanının kararname yetkisinin olmayacağının söylendiğini aktaran Bahçeli,  parlamenter sistemlerde yetkisiz kabul edilen Cumhurbaşkanının, kanun hükmünde  kararname çıkarma yetkisinin zaten olmadığını dile getirdi.
 
Bahçeli, sözlerini "Türk tipi başkanlık sistemini teyit edip  kurumsallaştıracak anayasa teklifimiz, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü esas  alarak 100 maddeyle hazırlanmıştır. İnanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın ortak  anayasa çalışması, Türkiye'nin ve Türk milletinin irade ve iftihar hazinesi  olacak, tarihi nitelikli bir beklenti karşılanacaktır." diyerek tamamladı.
 

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