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MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki: İttifakımızda çatlak arayanlar nal toplarlar

AA |  13 Temmuz 2021 Salı - 11:00 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 12:08

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli, "Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, her konuyu çarpıtanlar nal toplamaya devam edecektir. Türk milletinin ruh kökünden doğan erdemli bir ittifakın çatlaması değil, mihrakları çatlatması doğaldır. Biz siyasetin çuvalı patlatmamak olduğunu söylemiştik, aynı görüşteyiz." dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şirret niyetlerinin  esiri olanlar ne derse desin, Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde  ayakta; Türkiye, Türk milleti için, istiklal ve istikbal haklarımız için varlık  ve birliğini kararlılıkla muhafaza ediyor." dedi. 
 
Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, dün MHP  Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu'nun ortak toplantısını  gerçekleştirdiklerini, Türkiye'yi yakından ilgilendiren iç ve dış gelişmeleri tüm  boyutlarıyla ele aldıklarını söyledi.
 
Toplantıda, ayrıca MHP'nin, gelecek süreçte yapacağı siyasi  çalışmaları ve takip edeceği stratejileri ana hatlarıyla gözden geçirdiklerini  dile getiren Bahçeli, "MHP sahadadır, kafadadır, kalptedir, milli kaderin  taşıyıcı ve tahkim edici siyaset omurgasıdır. Taşıdığı sorumlulukların fevkinde  onurlu bir mücadelenin tarafıdır." diye konuştu.
 
"Çıkarlarının değil ülkülerinin peşinde olduklarını" belirten Bahçeli,  "MHP'nin siyaseti, Türk tarihinin selamı, Türk kültürünün seslenişi, Türk  milletinin gıpta edilen seciyesidir. Siyaseti hizmet yarışı yerine hezimet  rekabetine, zillet parkuruna dönüştürenler bizi anlayamaz. Anlasalar bile  anlatmaya takatleri yetemez." dedi.
 
"Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara kulağımız tıkalı"
MHP'nin, bugüne kadar siyasette zamanlama yanlışına düşmediğini,  millete rağmen bir siyaset tercihine heves etmediğini belirten Bahçeli, şöyle  konuştu:
"Bu itibarla ara rejim özlemi duyanlar, demokrasiye silah çekenler,  vesayetçi mihraklar bize yabancı ve uzaktır. Hiç kuşkusuz milli ve demokratik  ilkeler neyi gerektiriyorsa yaptığımız ve bundan sonra da yapacağımız odur.  Bizim, kulislerin ateşinde kaynatılan dedikodu aşına karnımız toktur. Karanlık  lobilerin telkinlerine, menfaat gruplarının tekliflerine kapımız sürgülüdür. Son  günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara tamamıyla kulağımız  tıkalı, gözümüz de gönlümüz de kapalıdır.
 
Şirret niyetlerinin esiri olanlar ne derse desin, Cumhur İttifakı  dünden daha güçlü bir şekilde ayaktadır; Türkiye için, Türk milleti için,  istiklal ve istikbal haklarımız için varlık ve birliğini kararlılıkla muhafaza  etmektedir. Cumhur İttifakı, Kuvayımilliye ruhudur. Cumhur İttifakı, milli  mücadele şuurudur. Cumhur İttifakı, felahı vatan ufkudur. Cumhur İttifakı,  bizatihi Türk milletinin duruşudur. Bu duruş icazetli bir duruş değildir. Bu  duruş ipotekli bir duruş da değildir. Bastığımız yer sağlam, baktığımız yer  saadettir."
 
"Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı"
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Birlik şiiri"nin dizelerini  okuyan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, her konuyu çarpıtanlar  bundan sonra da yollarda nal toplamaya devam edeceklerdir. Cumhur İttifakı camdan  yapılmış vitrin süsü bir vazo değildir ki çatlasın, dağılsın. Türk milletinin ruh  kökünden doğan erdemli bir ittifakın çatlaması değil, çekemeyenleri, Türkiye'nin  önünü kesmek için faal halde olan mihrakları çatır çatır çatlatması doğaldır,  olan da budur. Biz siyasetin çuvalı patlatmamak olduğunu söylemiştik. Aynı  noktadayız, aynı görüşteyiz. Cumhur İttifakı'nın gıyabında polemik şantiyesi  kuranların, yalan çarkı inşa edenlerin asıl gayesi Türkiye'nin tökezlemesi, iki  gün sonra beşinci yıl dönümünü idrak edeceğimiz 15 Temmuz FETÖ işgal girişiminin  rövanşının alınmasıdır. Çünkü beş yıldır uykuları kaçmıştır. Çünkü beş yıldır  dirilen ve yükselen bir Türkiye gerçeği karşılarındadır.
 
Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı. Pazarlık usulüyle, koltuk  sevdasıyla, para pul kaygısıyla vasat bulmadı. Cumhur İttifakı, dini kisveye  bürünen FETÖ'cülere karşı meydanlarda, köprülerde, yol ağızlarında,  havaalanlarında, caddelerde, sokaklarda, kısaca vatanın her karışında ya istiklal  ya ölüm inancıyla teşekkül etti. 7 Ağustos Yenikapı kucaklaşmasıyla yol  haritasını çizdi. Adam gibi adam olamayanlar bu gerçekleri asla kavrayamaz.  Ahlaken bunalım geçirenler bu milli ve tarihi tutumu hayatta algılayamaz."
 
Mehmet Akif Ersoy'un, "Semerci ve eşekler şiiri"nin, "Adam mısın:  Ebediyyen cihanda hürsün, gez. Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez. Adam  değil misin, oğlum: Gönüllüsün semere. Küfür savurma boyun kestiğin semercilere."  dizelerini hatırlatan Bahçeli, "Bizi hiç kimse yular takıp sürükleyemez. Bizi hiç  kimse esaret altına alıp köle muamelesi yapamaz. Buna cüret edenlerin santim  santim alınlarını karışlarız, heveslerini de kursaklarında bırakırız."  ifadelerini kullandı.
 
15 Temmuz FETÖ kalkışmasına karışan kim varsa, bu hain teşebbüse kim  ortak olmuşsa ismi, unvanı, mevkisi ne olursa olsun Türk askeri olmadığını  belirten Bahçeli, "Türk askeri şereflidir, Türk askeri onur sahibidir; vatan ve  millet sevgisinin bedelini de gerektiği zaman canıyla, kanıyla ödemektedir." diye  konuştu.
 
Dışı vaiz, içi vandal olan bir teröristin, Türkiye düşmanlığı  konusunda eğitilmiş şakirtlerinin, maklube yiyerek, ışık evleri ismiyle açılan  karanlık meskenlerde örgütlenerek, melanet gergefinde vatana ihaneti  dokuduklarını söyleyen Bahçeli, "FETÖ'cü teröristler üçüncü bin yılda Asya'nın  Hristiyanlaştırılmasına hizmetle görevlendirilmiş, Kürdistan'ın doğumunu  hızlandırmak için tembihlenmiş, insanlığın ve inancımızın silinmeyecek yüz  karalarıdır." ifadesini kullandı.
 
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"15 Temmuz hain teşebbüsünün dış bağlantıları konusunda yaygın  söylenti ve yorumlar aslında malumun bir nevi ilanı, saklanmak istenen ilişki  ağlarının ifşasıdır. Bu darbe mekaniğinin arkasında, Türkiye'ye kin ve nefret  besleyen odakların olduğu artık tartışma götürmeyen bir gerçektir. FETÖ'yle kıran  kırana bir mücadele yapılıyorsa da bu terör örgütünü eğiten, yöneten,  yönlendiren, teşvik eden, hedef gösteren zalimlerle yüzleşme ve hesaplaşma  sağlanmadan tehditlerin geçtiğini, bir daha 15 Temmuz benzeri felaketlerin  yaşanmayacağını söylemek akıl ve mantık işi değildir.
 
15 Temmuz'un sis bulutu henüz dağılmamıştır. Çünkü ihanet ve işgal  planlarının merkez üssü hala aktiftir. Kripto damar henüz kurumamıştır. FETÖ  elebaşları ABD'de ve Avrupa ülkelerinde cirit atmaktadır. Demokrasi, hukuk, insan  hakları ve özgürlük konularında mangalda kül bırakmayan ama bu değerlerden de  zerre miskal nasiplenmedikleri açıkta olan kuşkulu ülkeler, darbecilere sahip  çıkmaktadır, teröristlere kol kanat germektedir, katilleri besleyip  doyurmaktadır. Bu olacak iş midir? Bu durum makul ve maruz görülecek bir hal  midir? Pensilvanya'daki terör inleri dağıtılmadıktan, teröristbaşı Gülen ve  çetesi Türk adaleti önünde hesap vermedikten sonra milli yüreklerdeki alev  sönmeyecek, Türk milleti rahat bir nefes alamayacaktır. İmralı canisi başına  nasıl çuval geçirilip Türkiye'ye getirilmişse, Fetullah Gülen de aynı şekilde  derdest edilip ülkemize getirilmelidir. Başka çare yoktur, başka çözüm yoktur,  başka seçenek yoktur, ihanetin bedeli başka türlü ödenmiş olmayacaktır. Eğer ABD,  FETÖ'yü Türkiye aleyhine imal etmemişse, Fetullah Gülen'i derhal Türkiye'ye iade  etmelidir. Bunu, müttefiklik hukukuna saygı gereği yapmak zorundadır. Bu tarihi  görevi terörizmle mücadeleye destek vermek, nerede durduğunu ispat etmek için  yerine getirmekle mükelleftir. 251 şehidimizin dökülen kanları hala yerdedir. 2  bin 194 gazimizin sorulacak hesabı da mahşere bırakılamayacaktır."
 
"FETÖ'yle de tek yumurta ikizi haline gelmişlerdir"
ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin FETÖ'ye karşı müşfik ve mübeyyiz tavrın  aynısını, Türkiye'deki bazı siyasi partilerde de görmenin mümkün olduğunu  belirten Bahçeli, bunlarda birisi olan İYİ Parti Genel Başkanının FETÖ'cüleri  kast ederek, "bütün ağababaları uçup gitti, ne kadar gariban varsa içeride"  diyecek kadar "ucube ve ilkesiz bir değerlendirme" yapabildiğini dile getirdi.
 
"Bu şahsın 'gariban' dedikleri, 15 Temmuz kalkışmasını idare eden  cuntacılardır, Gazi Meclis'i bombalayan şerefsizlerdir, vatandaşlarımızın üzerine  bomba atan canilerdir, soruları çalan hırsızlardır, kumpasçı polislerdir,  kalemini ve vicdanını satan savcı ve hakimlerdir" ifadesini kullanan Bahçeli,  içerdekilerin gariban değil, casus, hain, katil ve emperyalizmin kanlı  tetikçileri oluğunu vurguladı.
 
CHP yönetimine göre 15 Temmuz'un tiyatro, masal ve düzmece olduğuna  dikkati çeken Bahçeli, "15 Temmuz gecesi vatanı işgal etmek isteyen teröristler  neyse, bu barbarlığa, bu düşmanlığa 'tiyatro' diyenler aynısıdır. CHP ile İP,  HDP'nin yörüngesine sabitlenmenin yanı sıra PKK'nın çizgisine taşınmışlar,  FETÖ'yle de tek yumurta ikizi haline gelmişlerdir. Bunlar zulme payanda  olmuşlardır. Bunlar hıyanete göz yummuşlar, olur vermişlerdir."  değerlendirmesinde bulundu.
 
CHP'nin, sözde OHAL mağdurlarını devamlı istismarla vakit geçirdiğini  söyleyen Bahçeli, şunları kaydetti:
"Bizim gerçek mağdurlara diyecek bir sözümüz yoktur. Onların hak ve  hukukunu her fırsatta savunduğumuz ortadadır. Partimize yapılan müracaatları  aynısıyla hükümetle paylaştığımız da bilinmektedir. Ancak mağdurlarla, mahvımızın  projesine piyonluk yapanları mutlaka tefrik etmek şarttır. CHP'ye tutunmuş iş  birlikçiler, bu ayrıma en ufak bir itina ve ihtimam göstermeden sözde KHK  mağdurlarının tümüne yalan yanlış pek çok ifadeyle destek vermektedir. Bu CHP  yönetimi, Milli Mücadele yıllarında görev almış olsaydı, biliniz ki yedi düvele  mağdur, yedi başlı ejderhaya mazlum muamelesi yapar, vatanı da onursuz şekilde  devrederdi."
 
Kadrolaşma tartışması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yalan ve iftira kampanyasına  her gün bir yenisini eklediğini dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:
"Biz onu dinlerken utanıyoruz, ama o konuşurken utanmıyor. Biz onu  dinlerken 'pes doğrusu' diyoruz ama o pişkinliğe devam ediyor. Dün bir gazeteye  vermiş olduğu beyanatta demiş ki 'Bahçeli, bütün bürokratik kadrolarını bu  vesileyle devlete yerleştiriyor'. Bazı müflis köşe yazarları, bazı münafık  yorumcular, bizi FETÖ'yle bir tutacak kadar namus ve şeref değerlerinden  uzaklaşmışlardır.
 
Öncelikle şunu söylemek isterim ki Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in  vatanperver ve milletsever mensupları, Türkiye'nin zencileri, itilmiş, kakılmış,  dışlanmış insanları değildir. Uğruna şehadeti bile göze aldığımız bu ülkeye  liyakat ve ehliyet kriterlerine bağlı şekilde hizmet eden kardeşlerimizin hakkını  savunmak bizim için haysiyet meselesidir. Bundan taviz veremeyiz, buna duyarsız  kalamayız. Bizi, devlete sızan karanlık örgütlerle bir tutmak, aynı görmek, bu  suretle afişe etmeye ve fişlemeye çalışmak en adi cinayettir, en kati cehalettir,  en alçak hıyanettir, en vahim günahkarlıktır.
 
12 Eylül sonrası, dava arkadaşlarımızın çile ve işkencelere maruz  kalmaları, hatta idam edilmeleri karşısında devlete en küçük sitem bile etmedik.  Korktuğumuzdan değil, fikriyatımızın ve inancımızın gereğini yaptık.
 
Ey Kılıçdaroğlu, sana sesleniyorum; iddialarınla ilgili şayet bir  bildiğin, bir tespitin var da açıklamıyorsan namerdin ağa babasısın. Bizimle  gönül bağı bulunan bir kardeşimizin hakkı olmayan bir göreve yükseltilmesiyle  ilgili en küçük bilgi ve belgen var da deşifre etmiyorsan müfterinin en önde  gidenisin. Bizim kadrolaştığımızı, koltuk sevdasına kapıldığımızı iddia eden  kokuşmuş yazar ve yorumcular, hodri meydan, bildiklerinizi kamuoyuyla  paylaşmazsanız alçaksınız, ahlaksızsınız. Cumhur İttifakı'nı harcı, hasislikle  değil, hasbilikle karılmıştır. Biz hesabi davranmayız, karnımızdan konuşmayız.  Biliyoruz ki kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Biz bakınca vatan görüyoruz, bayrak  görüyoruz, asil bir milletin destansı mazisiyle mest eden istikbalini görüyoruz.  Sayın Kılıçdaroğlu, sen bakınca acaba ne görüyorsun? Büyük Kürdistan'ı mı?  Türkiye'nin işgalini mi? Yoksa aynadaki yansıman olan zilleti mi? Unutma ki  baktığın yer aynı zamanda bittiğin yer olacaktır."

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MHP MHP lideri Bahçeli
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