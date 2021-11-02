MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Cumhuriyet'in 100. yılı için geri sayım başladı.
Halkımızla özlem gideriyoruz, politikalarımızı anlatıyoruz. Kafalarda biriken soru işaretlerine yanıt vermeye çalışıyoruz. Adım adım 2023'e hazırlanıyoruz.
Bir başka çalışmamız da, tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış CHP'yi her yerde anlatacağız.
Bilhassa bir önceki dönemde CHP'nin en çok oy aldığı yerlerde, CHP'nin HDP ile iş birliğini, Atatürk'ten kopuşunu, kimlere hizmet ettiğini anlatacağız.
CHP'nin gizli gündemini, halka doğrudan anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum.
Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Nerede bir vatan evladı varsa onunla kucaklaşacağız.
2023'te lider ülke Türkiye hedefini gerçekleştirecek Türkiye sevdalılarıyız. Fitne bariyerleri dikseler de yıkıp geçeceğiz.
Oyalanacak vaktimiz yoktur, boş bahanelere sığınma hakkımız yoktur. Tekerimize çomak sokanlara eyvallahımız yoktur. Önümüzü kesemeyecekler. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiremeyecekler.