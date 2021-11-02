MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bir başka çalışmamız da, tarihine sırt çevirmiş, kökünden uzaklaşmış CHP'yi her yerde anlatacağız.

Bilhassa bir önceki dönemde CHP'nin en çok oy aldığı yerlerde, CHP'nin HDP ile iş birliğini, Atatürk'ten kopuşunu, kimlere hizmet ettiğini anlatacağız.

CHP'nin gizli gündemini, halka doğrudan anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu 'ya gönderiyorum.

Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Nerede bir vatan evladı varsa onunla kucaklaşacağız.