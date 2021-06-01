MHP lideri Devlet Bahçeli'den muhalefete erken seçim tepkisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına tepki gösterdi. Bahçeli, ''Ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır'' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

'Demokrasi mücadelesinde karar milletindir. Kılıçdaroğlu'nun zorlaması kimin talebidir. CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesini istiyor. Belli ki acelesi var. Daha da çirkinleşerek milletten kaçılır mı diyor. Bazı ülkelerin örtülü operasyonu yoğunluk kazandı. Biden’in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir.

Ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından çıkarma. CHP yönetimine tavsiyem mutfakta yangın var deyip durmayın. Yanan sizin iradenizdir, siyasetinizdir.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır.

Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü kolu olarak görmekle kalmıyor, bizim mafya ile ortak olduğumuzu söylemek saptırmadır. Bizim mafya ile ortak olduğumuzu söylemek saptırmadır. Kılıçdaroğlu masal anlatmasın ruh ikizi mafyaya baksın.