MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki: Ya teslim olacaklar ya da hainlerin kafaları koparılacak

Mliiyetçi Harekete Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Kan verdik, can verdik, bu topraklara 'vatan' dedik. "Neyimiz var?" diye soranlara, onlarda bulunmayan, şeref, onur, namus ve iman değerleri ile cevap verdik. Şuur varsa akıl vardır, fikir vardır, çare vardır, azim vardır, atılgan ve çevik bir irade vardır. Yeri geldi işgallerle, yeri geldi işbirlikçilerle mücadele ederek milli bekamızı muhafaza ettik.
Bölücülük sorununu örtbas etmek isteyen, beka sorununu küçümseyen kim varsa eli silahlı terörist kadar alçaktır. Terörü hileli ve hilafsız kınamayan, zevahiri kurtarabilmek amacıyla kanlı örgütün adını anmaktan imtina edenler sadece korkak ve kokuşmuş değil, terörün koçbaşlarıdır.
10 Şubat 2021'de Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı cumartesi günü tamamlanmıştır. Harekat süresince teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat deposu ile sözde karargah olarak kullanılan pek çok yer tahrip edilmiştir, çok sayıda terörist ihanetlerinin bedelini canları ile ödemiştir. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması. Kandil'e bir şafak vakti, Türklüğün şanlı bayrağı dikilmeli. Terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Sincar'ın yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur.
Bizleri derinden üzen şehadetler yaşanmıştır. Millet ve vatan bu kahraman şehitlerimize minnettardır. Şehitlerimizin naaşları Ankara'da dualar eşliğinde vatan toprağına emanet edildi. Aldığımız bir başka kara haber yürekleri adeta kasıp kavurdu. PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 13 kahraman kardeşimiz bir mağara deliğinde baş bölgelerine yakın mesafeden ateş edilerek şehit edildiler. Bu katliam yeryüzünde çok nadir görülen bir canavarlık örneğidir. Suçsuz günahsız, üstelik savunmasız insanlarımıza kurşun sıkmak terörizmin ilkel yüzünü tekrar deşifre etmiştir. Bu kadar mı alçaldınız? PKK/YPG'ye kol kanat geren sözde insan hakları savunucuları, şimdi ne diyeceksiniz? Gara'da akan kan alayınızı boğacak, biliyor musunuz?
Bundan sonra terörle mücadele stratejisinde Gara öncesi ile sonrası aynı olmayacak, inanıyorum. PKK ile saf tutan kim varsa tepeden tırnağa tutuşturulacak. PKK terör örgütü ya silahları ile ve son teröriste kadar güvenlik güçlerine teslim olup adalet önünde hesap verecektir, ya da azdan az çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları koparılacak. O mağarada aslında Türk Milleti'nin tamamına ateş açılmıştır. Biz göreceğimizi gördük, çekeceğimiz çileyi çektik. Bundan böyle gerisini bölücüler, yardım ve yataklık yapan işbirlikçiler, teröristler düşünmelidir.
Bu ülkeyi seveni severiz, sevmeyene cehenneme kadar yolun var deriz. Artık bir karar arefesindeyiz, bir kavşak noktasındayız. Herkes tarafını ve tercihini yapmak mecburiyetindedir. Bölücülüğe sessiz kalarak her gün bir yerimizden mi koparılacağız? Yoksa terörün kökünü mü kazıyacağız? Analarının bağırlarını yumruklamasını mı izleyeceğiz? Yoksa analarımızın evlatları ile kucaklaşmasını mı izleyeceğiz? Herkes nerede durduğunu gözden geçirmelidir. Pozisyonunu, ilişki ağlarını yeniden kontrol etmelidir. Demokrasiyi yozlaştıranlara sessiz mi kalacağız? Dağda elde edilen stratejik üstünlüğü TBMM'de eritmeye ne sabrımız ne de tahammülümüz kalmıştır. Türkiye'nin havasını soluyup, ekmeğini yiyen, hazinesinden geçinen, sonra da teröristlere güzellemeler yapan bunlara hesap sormak her milletvekilinin namus meselesidir. Teröristlere gerilla diyenlere katlanamıyoruz. İmralı'da soluğu alanlara milletvekilliği haramdır. Yeter artık, sabır taşı çatladı. Bu bir var oluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı var ise zaten kopacaktır.