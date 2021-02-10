MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili karar için açıklamada bulundu. Bahçeli, "Yanlış ve mahsurlu olsa da kararları bağlayıcıdır ama otomatik olarak milletvekilliği sıfatı kazandırmayacaktır." diyen Bahçeli, Berberoğlu hakkındaki fezleke için "Genel Kurul’a getirildiğinde MHP, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oyunu kullanacaktır."ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- MHP lideri Devlet Bahçeli'den Enis Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı bağlayıcıdır
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Enis Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı bağlayıcıdır
AA | 10 Şubat 2021 Çarşamba - 15:32 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 15:37
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili karar için açıklamada bulundu. Bahçeli, "Yanlış ve mahsurlu olsa da kararları bağlayıcıdır ama otomatik olarak milletvekilliği sıfatı kazandırmayacaktır" dedi.
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızı hiç kimse yalnız bırakmaz
- Hibe açıklaması! Belli oldu, destek ödemeleri...
- Hadise gündemden düşmüyor! Ayna pozu...
- Kahramanmaraş’ın çocuklarından anlamlı ziyaret
- KPSS 2021/3 tercih sonuçları açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji yerleştirme sonuçları
- Ömür Gedik'ten kötü haber geldi! Tedavisi olmayan hastalık...