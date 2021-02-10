10 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.547 0.20 EURO 8,5570 -0.16
USD 7,0560 -0.18 ALTIN 417,730 0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Enis Berberoğlu açıklaması: AYM'nin kararı bağlayıcıdır

AA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 15:32 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 15:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili karar için açıklamada bulundu. Bahçeli, "Yanlış ve mahsurlu olsa da kararları bağlayıcıdır ama otomatik olarak milletvekilliği sıfatı kazandırmayacaktır" dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM'nin Enis Berberoğlu ile  ilgili karar için açıklamada bulundu. Bahçeli, "Yanlış ve mahsurlu olsa da  kararları bağlayıcıdır ama otomatik olarak milletvekilliği sıfatı  kazandırmayacaktır." diyen Bahçeli, Berberoğlu hakkındaki fezleke için "Genel Kurul’a getirildiğinde  MHP, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oyunu kullanacaktır."ifadelerini kullandı.
 
 

ETİKETLER

Devlet Bahçeli AYM Enis Berberoğlu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.