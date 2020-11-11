11 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.256 1.01 EURO 9,5310 -1.08
USD 8,0790 -0.95 ALTIN 487,420 -0.74
CANLI BORSA
TÜMÜ

MHP lideri Devlet Bahçeli: Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız

11 Kasım 2020 Çarşamba - 11:48 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 12:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli ABD başkanlık seçimlerine ilişkin, "Bizim baktığımız yer Türkiye'dir, bastığımız yer başkent Ankara'dır. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa ona kafa yorar, onunla ilgileniriz. Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız. Kimin başkan olup olmadığı ABD'nin iç meselesidir." ifadelerini kullandı.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
 
Bahçeli'nin açıklamaları:
 
(ABD başkanlık seçimleri) Bizim baktığımız yer Türkiye'dir, bastığımız yer başkent Ankara'dır. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa ona kafa yorar, onunla ilgileniriz. Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe  binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı  kavrıyoruz. Kimin başkan olup olmadığı ABD'nin iç meselesidir. 
 
Bizim ABD’den beklentimiz  Türkiye’yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek  buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı  konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz  hakkımızdır.
 
Önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikadır. Yine de temkinli ve tedbirli bekleyiş içindeyiz.
 
Hakkımızı hukukumuzu hiçbir zaman yedirmeyeceğiz. Kampanyaya Türkiye'den de katılan ortaya çıktı.
 
Dünya üzerinde kaç muhalefet  partisi başkanı alelacele Biden’i tebrik etmiştir? Kılıçdaroğlu, meşruiyetini  yabancı başkentlerde arayan, alın beni kullanın mesajı veren kökünden kopmuş,  kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir.
 
(Ermenistan açıklaması) Ermenistan döktüğü kanların  bedelini ödemiştir. Tarihi rövanş alınmıştır. Şehitlerin, mağdurların,  mazlumların, evlerinden barklarından koparılan masum soydaşlarımızın hesabı  terörist devlet Ermenistan’dan sorulmuştur.

ETİKETLER

bahçeli açıklama devlet bahçeli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.