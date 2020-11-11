MHP lideri Devlet Bahçeli: Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli ABD başkanlık seçimlerine ilişkin, "Bizim baktığımız yer Türkiye'dir, bastığımız yer başkent Ankara'dır. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa ona kafa yorar, onunla ilgileniriz. Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız. Kimin başkan olup olmadığı ABD'nin iç meselesidir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları:

(ABD başkanlık seçimleri) Bizim baktığımız yer Türkiye'dir, bastığımız yer başkent Ankara 'dır. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa ona kafa yorar, onunla ilgileniriz. Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz. Kimin başkan olup olmadığı ABD 'nin iç meselesidir.

Bizim ABD’den beklentimiz Türkiye’yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır.

Önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikadır. Yine de temkinli ve tedbirli bekleyiş içindeyiz.

Hakkımızı hukukumuzu hiçbir zaman yedirmeyeceğiz. Kampanyaya Türkiye'den de katılan ortaya çıktı.

Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden’i tebrik etmiştir? Kılıçdaroğlu, meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, alın beni kullanın mesajı veren kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyaset çidir.