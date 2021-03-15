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- MHP lideri Bahçeli: 'Öğrenci Andı' kararı pimi çekilmiş bir bombadır
MHP lideri Bahçeli: 'Öğrenci Andı' kararı pimi çekilmiş bir bombadır
DHA | 15 Mart 2021 Pazartesi - 14:23 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 14:25
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde 'Öğrenci Andı' kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir." dedi.
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- MHP lideri Bahçeli: 'Öğrenci Andı' kararı pimi çekilmiş bir bombadır
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