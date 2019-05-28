MHP lideri Bahçeli: Irak'ın kuzeyi köşe bucak temizlenmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Terörizmin karanlık hedefleri, terör örgütlerinin hain ve hunhar eylemleri sadece Türkiye için değil bütün ülkeler için bir numaralı tehdittir. Terör insanlık için büyük bir musibet, vahim bir felakettir. Dünya bu felaketle amasız, aracısız, amansız mücadele etmek zorundadır."ifadelerini kullandı.

Irak’ın Kuzeyi köşe bucak temizlenmeli, tepeden tırnağa canilerden arındırılmalıdır. Pençe darbeleriyle teröristler doğduklarına pişman edilmelidir. PKK için kaçış ve kurtuluş yolları kapanmalıdır. Aynı durum PYD/YPG için de uygulanmalıdır. Mücadele gittiği yere kadar uzamalıdır.

Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat’ın Doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır. Hıyanet hiçbir teröristin yanına bırakılmamalıdır. Terörle mücadele ve sürdürülen tesirli operasyon siyasi ve diplomatik kanallarla da güçlendirilmeli, genişletilmelidir.

Pençe Operasyonu’na katılan kahramanlarımıza başarılar diliyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum. Milli bekamızın müdafaası için her fedakârlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.