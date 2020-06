MHP lideri Bahçeli'den TBMM Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklama

Milletvekilleri ile yaptığı toplantı sonrası yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü;

"24 Haziran 2018’de yapılan 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’nin üzerinden iki yıl geçmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi TBMM’de 49 muhterem milletvekiliyle demokratik temsil hakkı kazanmış, tecelli eden milli iradenin görev ve gereğini müteakiben onurla temsil etmiştir. İnancımız odur ki, Türk milletinin manevi ve milli değerleriyle birleşip temellenmeyen her siyasi önerme esen rüzgârla uçuşan saman çöplerinden öz itibariyle farksızdır.

Partimiz Cumhur İttifakı’nın iki onurlu paydaşından birisidir. Bu ahlaklı ve kutlu ittifak yapısı Türkiye’yi yükseltmeye ve yükselen değer yapmaya coşku ve heyecan içinde azmetmiş, söz vermiş, bu uğurda da gecesini gündüzüne katmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın içinde yer alsa da, Gazi Meclis’te denge ve denetim işleviyle mevcut, muhalefet göreviyle mesuldür.

Muhalefet anlayışımızın tesisini ve teminini sağlarken, siyaset imizi milli şuurla teçhiz, sağlam argümanlarla tevsik; akıcı, akılcı, atik ve samimi üslupla tahkim ve takviye ettiğimiz yalın bir gerçektir. İnandıklarımızı ifadeden hiçbir zaman imtina etmediğimiz aşikârdır. Her meseleye geniş bir cepheden bakarak, hayatın ve siyasetin her mevziisini derin bir görüş menziliyle kavrayarak sahip olduğumuz irade gücünü var olan imkânlarımızla dengeleyip örtüştürdüğümüz bilinmektedir. Bu hal tercümesi ilkesel tutumuzun esasını ve özünü de teşkil etmektedir. Üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun farkında olmak şöyle dursun, elbette fevkindeyiz. Nedenleri çok ve çeşitli olan her soruna fikir ve ruh kökümüzün kaynaklarından beslenerek yaklaşmak tesadüfi bir tercihten öte mukadder bir takdirin, müstesna bir tavrın özetidir.