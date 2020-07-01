MHP Lideri Bahçeli'den son dakika sosyal medya kararı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyayla ilgili kullandığı ifadelerin bağlamından koparılması açıklamada bulundu. Bahçeli: "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum." diyerek sosyal medyada yer almayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyayla ilgili kullandığı ifadelerin bağlamından koparılması sonrasında açıklama yaptı. MHP Lideri sosyal medyada ayyuka çıkan fitne ve dedikoduların, kurguların yok olması gerektiğini ve yasal düzenleme yapılana kadar hesaplarını askıya alacağını duyurdu.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde;

TOPLUM HUZURUNA KAST ETMEKTEDİR

İtibar suikastlarının kurgu mekânı, insan onurunu ayağa düşüren, akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını kökleştirmiştir.

İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir.

HESAPLARIMI ASKIYA ALIYORUM

Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM ’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum.