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MHP lideri Bahçeli'den öğrencilere çağrı

DHA |  11 Mart 2021 Perşembe - 13:16 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 13:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerden üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarını istedi.


MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye’yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum" dedi.
 
 
 

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