MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye’yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum" dedi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- MHP lideri Bahçeli'den öğrencilere çağrı
MHP lideri Bahçeli'den öğrencilere çağrı
DHA | 11 Mart 2021 Perşembe - 13:16 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 13:16
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerden üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarını istedi.
- Türk araştırmacılar buldu! Kanser tedavisinde bor oksit mucizesi!
- İstiklal Marşının kabulü 100. yılında! 12 Mart istiklal marşının kabulü ile ilgili şiir, anma sözleri ve mesajları…
- Seçim barajı ile ilgili flaş açıklama!
- Hava koşulları cilt sağlığını etkiliyor
- Hakan Yılmaz ve eşine darp davasında flaş karar!
- Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Haziranda tamamlanıyor