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MHP lideri Bahçeli'den idam çıkışı!

02 Eylül 2020 Çarşamba - 16:00 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 16:02

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yapığı açıklamada, "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir." dedi.


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