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MHP lideri Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı

DHA |  19 Eylül 2020 Cumartesi - 13:55 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 14:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından Gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır.


MHP Genel Başkanı Bahçeli, Gaziler Günü mesajında, gaziliğin  kahramanca bir mücadelenin ömür boyunca taşınacak onur ve övünç madalyası  olduğunu belirtti. Türk milletinin mazisinden atisine gazi bir millet olduğunu bildiren  Bahçeli, "Kolunu verse de vatanını vermeyen, bacağını kaybetse de bayrağını  kaybetmeyen, bir gözünden olsa da haine ve zalime boyun eğmeyen gazilerimiz  istiklal muhafızları, istikbal müjdecileridir. Nitekim gazilik hiç sönmeyecek  iftihar ve irade meşalesidir." ifadelerini kullandı.
Tüm gazilerin eşit haklara sahip olması, bir ve aynı görülmesi  gerektiğine dikkati çeken Devlet Bahçeli, şunları kaydetti: "Milli birliğimizi, milli güvenliğimizi ve milli bekamızı savunmak  için gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında cesaretle, feragatle, hamiyetle  mücadele edip vücudunun herhangi bir yerinden küçük veya büyük yara alan her  gazimiz başımızın tacı, bağımsızlığımızın kemer taşıdır. Bir kahramanımızın  aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne bakılarak değerlendirme yapmak, dahası gazi  olup olmayacağına karar vermek manevi, tarihi ve ahlaki açıdan isabetli değildir.  Bu kapsamda malul sayılmayan kardeşlerimizin gazilik unvanı mutlaka verilmeli,  hak yerini bulmalı, adalet tecelli etmelidir. Terörle mücadelede yaralansalar da  belirli şartları sağlayamadıklarından gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur,  mahzundur. Hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa  yapılacaktır. Vefa göstermemiz gereken kahramanların hak mahrumiyeti yaşamaları  kabul edilemez bir durumdur. Gaziliğin bir adım sonrası şehadettir. Gazilik ölüme  meydan okuyan, korkuya savaş açan inanmış bir yüreğin kıvancıdır. Gazilerimizin  her zaman, her şart altında yanlarında olacağız. Aziz şehitlerimizin emanetlerine  azimle, imanla sahip çıkacağız."
 

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