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MHP lideri Bahçeli'den flaş Süleyman Soylu çıkışı: Herkesi uyarıyorum! Hedef Türkiye'dir

AA |  25 Mayıs 2021 Salı - 11:03 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 13:19

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, "Türkiye'nin çevresindeki sinsi kuşatma sertleşmektedir. Asıl mesele gündemi işgal eden iddiaların hem taraftarlarından hem de cesametinden çok daha ötesidir. Yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, şer kampanyalarına hız vermişlerdir. Herkesi uyarıyorum; hedef Türkiye'dir. Bir tezgah kurulmuştur." dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı  Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşanan olaylara ilişkin, "Bizi asıl düşündüren  İP'in Başkanı tarafından üstlenilen provokatörlük rolüdür. Geçen haftaki grup  konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nı katil Netanyahu'ya benzeten ve Siyonizme  gülücükler saçan bu şahsın, birkaç gün sonra Rize'yi ziyaret ederek müessif  olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmeli ve mercek altına yatırılmalı."  dedi. 
 
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugüne  kadar akıntıya kapılıp, onun bunun dolduruşuna gelerek siyaset yapmadıklarını,  bundan sonra da bunu yapmalarını kimsenin beklememesi gerektiğini söyledi.
 
Dibi görünmeyen kuyulardan su içmediklerini, muhatabı kargalar olan  korkulukları taşa tutmadıklarını, korkuya hiç rehin düşmediklerini dile getiren  Bahçeli, "Samanlıkta, olmayan iğneyi arayanlarla lafla peynir gemisi yürütme  gayretkeşliği içinde olan şaşkınları ciddiye almadan, onları ipin üzerinde  yürüyen cambazlarıyla şimdiye kadar baş başa bıraktık. Yine aynısını yapacağız  ancak Türkiye'yi yakın markaja alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline  getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara  taviz veremeyiz, buyur edemeyiz, göz yumamayız." diye konuştu.
 
Tam tersi olursa milletin yüzüne bakamayacaklarını, şehitlerin  haklarını ödeyemeyeceklerini belirten Bahçeli, "Mahkeme-i Kübra'da bu zilletin,  rezilliğin, vebalin altından imkanı yok kalkamayız. Telaşa kapılmadan,  duygularımızın yoğun telkinine kanmadan, tezvirat borsasının yükseliş trendine  aldanmadan, daha soğuk kanlı, daha sağduyulu davranmak mecburiyetindeyiz."  ifadelerini kullandı.
 
"Hedef milli birlik ve huzur ortamımız"
Türkiye'nin çevresindeki sinsi ve sisli kuşatmanın sertleştiğine, emel  sahiplerinin kartlarını açık oynadığına işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu:
"Asıl mesele gündemi işgal eden iddia ve isnatların hem  taraftarlarından hem de cesametinden çok daha ötesidir. Türk milletinden öç almak  için kuyruğa giren yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, tahriklerine, tahrip  gücü yüksek şer kampanyalarına şu günlerde hız vermişler, derinlik katmışlardır.  Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye'mizdir, son yurdumuzdur, milli birlik ve huzur  ortamımızdır. Surda gedik açmak gayesiyle hatta kale duvarlarımızı yıkmak  maksadıyla sinerjisini ve sistemsel enerjisini Türk ve Türkiye düşmanlığından  alan bir tezgah kurulmuştur. Bu menfur tezgahın siyaset taşeronları, medya  tefrişatçıları, sivil toplum tertipçileri, suç ve terör örgütü temincileri,  özellikle de dış tedarikçileri vardır ve bellidir."
 
"Baştan aşağıya olay çıkarmak üzere planlanmış"
Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi, siyasi ve hukuki çözülme yaşaması  konusunda alçak bir rekabetin devrede olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları  kaydetti:
"Amaç, Türkiye'nin uluslararası camiada itibarını lekelemek,  Türkiye'nin mukavemetini kırarak her türlü müdahaleye açık hale getirmektir. Daha  vahimi ise devlet ile millet arasındaki güven bağlarının kopuşuna, hizmetle  birlikte nihai aşamada doğal veya doğacak şikayetlerin birbirlerine  eklemlenmesini kışkırtıp devlete ve hükümete karşı toplumsal bir direnişin  gerekçesini teşkil etmektir. CHP bu pis senaryonun alt yüklenicisi, üst  figüranıdır. 6 ay içinde başka bir Türkiye'nin görüleceğini söyleyen  Kılıçdaroğlu, kaosun bekçisi, krizin çeşnicisi konumundadır. HDP derseniz  Türkiye'nin kalbine hançer sokmak için tetikte bekleyen fitnedir. Bizi asıl  düşündüren İP'in Başkanı tarafından üstlenilen provokatörlük rolüdür. Geçen  haftaki grup konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nı katil Netanyahu'ya benzeten ve  Siyonizme gülücükler saçan bu şahsın, birkaç gün sonra Rize'yi, ilçeleri İkizdere  ve Çayeli'ni ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü  incelenmeli ve mercek altına yatırılmalıdır.
 
Söz konusu ilçe belediyelerinin MHP yönetiminde bulunduğu göz önüne  alındığında nasıl bir oyunun sahnelenmeye çalışıldığı da bariz olarak fark  edilecektir. Gerek ilçe başkanlarımız gerekse de belediye başkanlarımız  gerginlikleri yatıştırmak için yöre halkını sabır ve sağduyuya davet ederek,  teenniyle hareket etmişler ve asla tuzağa düşmemişlerdir. İP Başkanı'nın bile  bile, inadına yapar gibi, sanki toplumsal huzursuzluğun fitilini tutuşturmak için  Rize'ye gitmesi yalnızca düşüncesizlikle, sorumsuzlukla, öngörüsüzlükle izah  edilemez. Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu  şahsın, Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'yi ziyareti anlaşılıyor ki baştan  aşağıya olay çıkarmak üzere planlanmıştır. Arkasından haklı tepkilere küstahça  tepki göstermesi, etrafındaki çapulcuların vatandaşlarımıza, esnaflarımıza  Vandalca saldırması ağır bir provokasyon halidir. 'Esnaf geziyorum.' diyenler,  esnafa tekme tokat musallat olmuşlardır. İP'in Başkanı Rizeli vatandaşlarımızın  hassasiyetlerini kaşımanın yanı sıra ateşle oynamış, siyasi öfkeyi körükleyerek  şiddet zincirinin tıpkı 1959 Uşak Olayları'nda olduğu gibi ilk halkası olmak için  podyuma çıkmış, daha doğrusu çıkarılmıştır."
 
Bahçeli, partisinin Meclis Grubu'nda yaptığı konuşmada, Anadolu  Ajansının kuşkulu bir muhabiri tarafından, İçişleri Bakanı’yla ilgili hükümetin  iki üyesine yöneltilen ısmarlama sorunun, birden bire gündeme oturduğunu söyledi.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin genelgeleri  haksız ve hukuksuz şekilde eleştirerek, sosyal medyadan açıklamalarda bulunan, bu  suretle görevinin sınırlarını katbekat aşan Viranşehir Savcısı'nın durumunun da  bir başka üzerinde durulması gereken muammalı konular arasında olduğunu belirten  Bahçeli, adeta düğmeye basılmışçasına şaibeli ve şüphe uyandıran olayların üst  üste çakıştığını, biri biterken diğerinin tedavüle sokulduğunu vurguladı.
 
Özellikle FETÖ'ye, PKK'ya ve milli bekayı tehdit eden ülkelere yönelik  sağlam duruşlarının, iç ve dış işgal cephesinin safında toplananları rahatsız  ettiğini ifade eden Bahçeli, devleşmiş millet iradesinin çözülmek ve dağıtılmak  istendiğini dile getirdi.
 
"Oyun büyüktür, kirlidir"
Bahçeli, son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme  taşınan melun iftiraların, Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel  operasyonlardan bağımsız ele alınmasının mümkün olmadığını bildirerek, şöyle  devam etti:
"Lütfen dikkat buyurunuz; terörle mücadele kahramanca devam ederken,  vatan savunması tehditlerin doğduğu alanlarda cesaretle yapılırken, bu  mücadelenin içinde yer alan asker ve sivil devlet adamlarını itibarsızlaştırma  çabaları hain bir amaca matuftur. Hiç kimse aklımızla alay etmesin, sabrımızı  yanlışa yormasın, zira biz her şeyin farkındayız. Devletin hükmü şahsiyetini,  milletin kutlu varlığını uçuruma çekmek üzerine ifa edilen şirret kampanyayı  görüyor ve takip ediyoruz. Türkiye’nin önünü kesmek için yarış halinde olanlarla,  karar ve irade organlarına ambargo koymak maksadıyla algı düzenekleri kuranlar,  herkes bilsin ki, ele ele vermişler, yıkım ittifakının potasında birleşmişlerdir.
 
Tekraren uyarıyorum; oyun büyüktür, oyun kirlidir, oyun karanlıktır,  çok boyutlu ve çok aktörlüdür. Libya'daki müessir varlığımızın rövanşını almaya  çalışıyorlar. Milli davamız Kıbrıs'taki mukavemetimizin, eşit ve egemen iki  devlet kararlılığımızın hesabını sormaya kalkıyorlar. Doğu Akdeniz’deki tavizsiz  duruşumuzdan korkuyorlar, intikam taassubuyla yanıp kavruluyorlar. Suriye’de,  Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/YPG/PYD’ye dünyayı zindan etmemizden  dolayı üstümüze geliyorlar, güney sınırlarımız boyunca hayalini kurdukları terör  devletinin suya düşmesinden ileri düzeyde gocunuyorlar."
 
"Deliye dönüyorlar"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin mazlum toplumlara, masum  çocuklara, hakkı gasbedilmiş gariplere vicdan seferberliğiyle kol kanat  germesinden memnuniyetsizlik duyulduğunu anlatarak, "Boyun eğmediğimiz, 'tamam'  demediğimiz, alttan almadığımız, al bayrağın solmasına müsaade etmediğimiz için  deliye dönüyorlar, sürekli açığımızı ve zaaf anımızı kolluyorlar. Terörist  elebaşları Sofi Nurettin ile Aydın Şimşek’i gömdük ya, işte bunu  hazmedemiyorlar." dedi.
 
Allah’ın izniyle Kandil’e Türk bayrağını dikeceklerini dile getiren  Bahçeli, "İşte bunun için çıldırıyorlar, çılgınlık peşinde koşuyorlar. Siyasi  taşeronlarına, '128 milyar dolar nerede sorusunu sorun' dediler, tutmadı. 104  emekli amirale bildiri yayınlattılar, hiç kimse yemedi. Kovid-19 salgınıyla  mücadeleyi sekteye uğratmak için her yolu deneyin talimatı verdiler, olmadı.  Cumhur İttifakı’nı karalayın, Türkiye’yi kötüleyin, ekonomiyi kötümserliğin  tüneline sokun diye iş birlikçilerine tembihte bulundular, küçük bir azınlık  haricinde inanan çıkmadı. Şahsım hükümeti, tek adam rejimi, otoriter sistem,  yönetilemeyen ülke propagandalarını servis ettiler, başaramadılar." diye konuştu.
 
Bahçeli, çabaların boşuna, heveslerin beyhude olduğunu çünkü Türk  milletinin, Cumhurbaşkanı’nın, devletinin, hükümetinin, egemenlik haklarının  sonuna kadar destekçisi olduğunu belirtti.
 
"Karambolde siyasi fırsatçılığa kalkışanlar..."
"Türkiye; sömürge devleti, karpuz cumhuriyeti, aşiretler koalisyonu,  kabileler toplamı, suç ve cinayet örgütlerinin tasallutu altındaki bir ülke  değildir, hiçbir zaman da olmamış ve olmayacaktır. " ifadesini kullanan Bahçeli,  sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hakikaten bir suç varsa, bu suç tevsik edilmişse, suçluların objektif  delil ve belgelerle tespiti yapılmışsa adres bağımsız Türk mahkemeleridir. Bundan  ürkmeye, çekinmeye gerek de yoktur. Ancak karambolde siyasi fırsatçılığa  kalkışanlar, zalimlerin dolduruşuna gelip, ülkemizin haysiyetini iki paralığa  çevirmek için konuşan ve konuşturulanlar iki dünyada bunun hesabını muhakkak  vereceklerdir. Bundan kaçış ve kurtuluş imkansızdır.
 
İkazen diyorum ki; hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın  boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir.  Yine hiç kimse TSK'nın onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. Terörle  mücadelede destan yazan bir hükümetin, kahraman TSK'nın ve İçişleri Bakanı’nın  yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Konu, devlet-i ebed müddet  irademizin korunmasıdır. Konu, devletimizin saygınlığı ve üzerinde titrediğimiz  bekasıdır. Herkes yerini yurdunu bilmek zorundadır. Herkes ağzından çıkanlara  dikkat etmekle mükelleftir. Türkiye’nin gündemi video kayıtlarıyla rehin  alınamaz, sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez.
 
TBMM Başkanlığı görevini üstlenmiş, ilaveten Türkiye Cumhuriyeti’nin  son Başbakanı unvanını taşıyan Sayın Binali Yıldırım’ı evladıyla birlikte töhmet  altında bırakmak, uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirmek tek kelimeyle  müfteriliktir. Bu meselede tarafsız kalmak, köhne köhne tribünde oturup üç  maymunu oynamak Türkiye’ye kastetmek için kullanılan ve kiralanan çevrelere  destek vermektir. Buna da vatan ve millet sevgisiyle bezenmiş hiç kimsenin hakkı  yoktur."
 
Kılıçdaroğlu’nun rotasının yanlış, siyasi dili ve üslubunun yozlaşmış  olduğunu dile getiren Bahçeli, "CHP, Türkiye üzerinde emelleri olan küresel  emperyalizmin kanlı limanına yanaşıp tahkimat yapacak kadar Türkiye muhalifidir."  diye konuştu.
 
"İP, bu limana çoktan varmış, demir atacak iskele aramaya  başlamıştır." ifadesini kullanan Bahçeli, "Milletin hür iradesiyle ve tertemiz  oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek,  Türkiye’yi deforme etmek için faal halde olanlara alimallah, bedeli ne kadar ağır  olsa bile izin verilmeyecektir. Biden lobisinin zehir ve zillet saçan niyetleri  ne yaparsa yapsın billahi Türkiye Cumhuriyetini düşüremeyecektir."  değerlendirmesini yaptı.
 
Bahçeli, şunları kaydetti:
"CHP’nin bu lobiye ümit bağlaması, sırtını emperyalizme dayaması,  demokrasi dışı müdahalelere çanak tutması tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda düşmana  hizmet edip ganimet olmakla birdir, aynıdır. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır;  milli ve egemen bir devlettir. Biden’in muhalefeti pışpışlayıp Cumhuriyeti ve  Cumhur İttifakı’nı hedef alması sonu hüsran olacak bir maceraya atılmaktır.
 
İktidar ruhsatını ABD değil, kovboylar değil, kulisler değil, güç  odakları değil, büyük Türk milleti vermektedir. İhanete teşne olanların bu  gerçeği akıllarından çıkarmaması tavsiyemdir. Türkiye’yi siyasi, hukuki ve  toplumsal alanlarda taşeronlar vasıtasıyla düğümleyip seçime veya başka  arayışlara zorlamak demokrasi ve milli irade düşmanlığının kesif bir  yansımasıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye, bir hukuk  devletidir. Bizim açımızdan, milletin vermediği bir yetkiyi zalimlerin elinden  almak için heyecana kapılmak soysuz bir beklentidir. Arka arkaya ortaya çıkan,  birbiriyle bağ ve bağlantısı kesin olan olaylar manzumesinin kaynağında  Türkiye’yi çökertme hesapları ve dayatmalara rıza gösterme beklentisi  yatmaktadır. Fakat unuttukları Türk milletinin kudreti, kuvveden fiile çıkan  korkusuz duruşudur. Türkiye sokakta bulunmadı, harita üzerinde kurulmadı. Türk  milleti tesadüfen bir araya gelmedi, bağımsızlık hediye alınmadı. Üzerinde  yaşadığımız topraklara boşuna vatan denmedi, sınırlarımız icazetle çizilmedi.  Varsa kendine güvenen çıksın karşımıza. Varsa yüreği yeten haydi buyursun er  meydanına. Eğer demokrasimizi, eğer devletimizi, eğer hürriyetimizi, eğer  milletimizin tarihi haklarını, eğer milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu can  pahasına savunamazsak bu hayat, bu can, bu beden hepimize haram olsun. Kahraman  şehitlerimizin ve aziz ceddimizin emaneti olan milli varlığımıza operasyon  çekenlerin, devletimizin çatısını uçurmak için gizli saklı plan yapanların bu  cüretkarlıklarını burunlarından fitil fitil getireceğiz. Bu nedenle, yaşanan  sürece ve yaklaşan tehlikelere karşı tüm vatandaşlarımın dikkatini hassaten  çekiyorum. Kalbinde bayrak sevgisi olan herkesi vatan ortak paydasında, cumhurun  muazzez irade vasfında buluşmaya, zulme ve zillete açık tavır almaya davet  ediyorum. Gün bugündür. Millet varlığına karşı husumete yeltenenleri de  tahrikleri bırakarak, girdikleri ihanet yolculuğundan derhal dönmeleri konusunda  bir kez daha uyarıyorum."
 
"Hükümetimizin yanında, devletimizin arkasındayız"
Kimden ve nereden gelirse gelsin, hangi siyasi görüşe sahip olursa  olsun, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerini tartışmaya açmanın, siyasi rant hesabıyla  dış tazyik ve tertiplere kuryelik yapmanın "devletin ve milletin izmihlaline  onay" olacağını belirten Bahçeli, "Bize göre bunun adı da ihanettir. MHP ve  Cumhur İttifakı bu emelleri besleyenlere hiçbir şart altında geçit vermeme  konusunda manevi ve iradi söz birliği etmiştir. Bu bakımdan hiç kimse hayal  peşinde koşmamalı, Türk milletinin gücünü ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in sabrını  test etmek gibi bir gaflete düşmemelidir." diye konuştu.
 
İçinden geçilen nazik dönemde herkesin sağduyunun rehberliğinde  hareket etmesinin, ihanet girişimlerine karşı milli duruş sergilemesinin,  toplumsal huzurun tesisi ve korunması hususunda sorumlu davranmasının tarihi bir  görev olduğunu dile getiren Devlet Bahçeli, "Biz bu görevin şuuruyla  hükümetimizin yanındayız. Devletimizin arkasındayız. Sokak çetelerinin, terör  örgütlerinin, yedi düvelin karşısındayız. Çünkü biz Cumhur İttifakı’yız. Çünkü  biz 'vatanın ha ekmeğini yemişim ha kurşununu' diyen serdengeçli ruhlu MHP’yiz"  dedi.
 
Avrupa Parlamentosu Raporuna eleştiri
Bahçeli, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda kabul edilen 2019-2020  Türkiye Raporu’nda, AB ve üye ülkelere "Ülkücü hareketi terör örgütleri listesine  ekleme ihtimalini araştırma, dernekleri yasaklama ve faaliyetlerini yakından  izleme çağrısının" ayaklarının altında çiğnenmeye müstahak olduğunu belirtti.
 
Buram buram Türk ve Türkiye karşıtlığıyla bezenmiş bu sipariş raporun  19 Mayıs’ta kabul edilmesini de manidar bulduklarını söyleyen Bahçeli,  "PKK/YPG/PYD’ye müsamahalı davranıp FETÖ’yü koyunlarında besleyen ülkelerin bize  karşı ilkel önyargılarını silah gibi kullanmaları basitliktir, değersizdir,  acziyettir." diye konuştu.
 
Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Irkçılığın, İslamofobinin, yabancı düşmanlığının hakim olduğu bir  coğrafyada Milliyetçi Ülkücü Hareketi terörle bağdaştırma hazırlığı cinnet hali  olduğu kadar tarih ve medeniyet cinayetidir. Teröristleri ülkelerinde ağırlayan,  ayaklarının altına kırmızı halılar seren ülkelerin akıl ve vicdan tutulması  yaşadıkları açıktır.
 
Miilliyetçi Ülkücü Hareketi terörle anmak, sadece teröristlerin ve  terör sevicilerin harcıdır. Türkiye’nin AB üyeliğini stratejik hedef olarak  gördüğü, ilişkilerin müspet yönde ilerlediği bir dönemde yayımlanan rapor Avrupa  değerlerinin inkarıdır. Baştan ayağa haksız, hayasız ve hasmane şekilde Türkiye  eleştirisinin yer aldığı mezkur raporu kabul etmediğimizi, gıyaben kendilerine  iade ettiğimizi, çok net olarak da kınadığımızı millet huzurunda söylemek boyun  borcumuzdur.
 
Tek taraflı, temelsiz, yanlı, objektiflikten uzak, hiçbir dayanağı  olmayan, Türkiye’nin ve Türk milletinin egemenlik haklarını baskılamaya çalışan  rapor bir Haçlı organizasyonudur ve bizim nezdimizde yok hükmündedir. MHP’nin  demokrasi ve insanlık değerleri konusunda sahip olduğu ilkeler ve müktesebatla  hiçbir Avrupa ülkesi boy ölçüşemeyecektir. Onların baktığı yer PKK’nın, YPG’nin,  FETÖ’nün sığınıp ikmal yaptığı yılan deliğidir.
 
Çok şükür, oradan bakınca Milliyetçi Ülkücü Hareket’ten rahatsızlık  duyulması bizim doğru yolda bulunduğumuzun karinesidir. Biz hakkın yanındayız,  halkın yanındayız, hakikatin çizgisindeyiz. Kem gözler, kötü sözler, kötürüm  emeller ne söylerse söylesin, gelecek ay yıldızlı al bayrağın altındadır.  Türkiye’nin birliği, refahı ve istikbalinin güvencesi ortak değerler etrafında  birleşmekten geçmektedir. Bu milletin şerefi ve haysiyeti, kardeşlik ve  kahramanlık üzerine inşa edilmiş milli birliği, milli kimliğidir. Bu değerlerimiz  yara alır, kardeşlik ruhumuz sarsılırsa, tezahür edecek sonuçlar çok vahim ve  tehlikeli olacaktır. Türk milleti yapay ayrımlara, tehdit saçan çabalara fırsat  vermeyerek beraberliğini sonsuza kadar sürdürecektir. Gün, saflarımızı  sıklaştırma günüdür. Gün, kucaklaşma günüdür. Kucaklaşmanın adresi cumhurun  muhteşem varlığı, Türk milletinin ta kendisidir."
 
"O çocuklar Türk çocuklarıdır"
"Husumet cephesi kalabalıktır." diyen Bahçeli, nefret salgınının  Avrupa’ya vebadan daha şiddetli hasar verdiğini söyledi.
 
Paşevik’e "Pomak Köyü", Türk çocuklarına da "Yunan çocukları" diyen  Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in halt ettiğini, hezeyan girdabına düştüğünü dile  getiren Bahçeli, "O çocuklar Türk çocuklarıdır. Paşevik de Pomak değildir.  Yunanistan hükümetinin bu asimilasyoncu ve faşist politikalarına Avrupa  Parlamentosu ne diyecektir? Türk çocuklarına Yunan çocukları demenin ırkçılık  olduğu tasdik ve teyit edilmeyecek midir? Mesele Müslüman oldu mu, mesele Türk  oldu mu gözleri öfkeyle perdelenenlerin insanlığa söyleyecekleri hiçbir şey  yoktur." diye konuştu.
 
21 Mayıs 2021 tarihinde Gazze’de ateşkes ilanından önce 11 gün devam  eden İsrail saldırılarında 66’sı çocuk, 39’u kadın olmak üzere 243 masumun  ölümüne ses çıkaran, itiraz eden, lanetleyen kaç AB üyesi ülke olmuştur?"  sorusunu yönelten Bahçeli, "Güçlünün haklı, haklının güçsüz değerlendirildiği  sakat ve sancılı küresel düzen kesinlikle sorgulanmalıdır. Adalet ve hakkaniyet  üzerine inşa edilmiş, adil ve eşit paylaşımın esas alındığı, mazlumların  ölmediği, coğrafyaların sömürülmediği bir dünya düzeni geleceğin huzuru için  şarttır. Türkiye meşru insani ve beşeri talepleri seslendirdiği için hedef haline  gelmiştir." dedi.
 
Bahçeli, "Bölge ülkeleri İsrail’in bağımsız Yahudi bir devlet olarak  var olma hakkını tanıyana kadar barış olmayacak." diyen Biden ve zihniyetinin,  insanlık karşısında mahcup, hatta mağlup olmadıkça, asıl dünyanın barışa hasret  kalacağını söyledi.
 

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