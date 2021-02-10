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MHP lideri Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu kararını eleştirdi

AA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 15:32 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 17:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu'na ilişkin kararının, "yanlış, mahzurlu ancak bağlayıcı" olduğunu belirterek, bu kararın Berberoğlu'na milletvekili sıfatı kazandırmayacağını bildirdi.


MHP'de Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları müşterek  toplantısı, MHP Genel Başkanı Bahçeli başkanlığında Genel Merkez'de yapıldı.
 
Toplantı sonrasında yazılı açıklama yapan Bahçeli, MHP'nin 12'nci  Olağan Büyük Kurultayı'nın 18 Mart 2018'de yapıldığını, delegelerin oylarıyla  Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Merkez Disiplin Kurulu'nda (MDK) görev alacak  isimlerin belirlendiğini hatırlattı.
 
Bahçeli, o tarihten bugüne kadar, gerek MYK üyeleri gerekse de MDK  üyelerinin, üstlendikleri tarihi sorumlulukları özveriyle ve fedakarlık  bilinciyle yerine getirdiğini ifade etti.
 
MHP açısından, Türkiye'nin son üç yıllık zorlu döneminin, 12. Olağan  Büyük Kurultay'ın iradesiyle tezahür eden kadroların inançlı mücadelesi sayesinde  göğüslendiğine işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:
"Nitekim oyunlar görülmüş, tuzaklar bozulmuş, komplolar dağıtılmış,  kara kampanyalar berhava edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, doğru zamanda,  doğru yerde dosdoğru duruş sergilemiş, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve  ben' ilkesini, siyasetinin mihveri, Türk siyasetinin de mihrabı yapmıştır. Bu  siyaset kavrayışıyla meseleler ele alınmış, gelişmelerin istikameti, gündemin  ağırlık merkezine yerleşen konuların seyir ve ilerleyişi, hem analiz hem de takip  edilmiştir. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, ülkemizin hassas ve kırılgan bir  döneminde, MYK ve MDK'da sorumluluk üstlenmiş dava arkadaşlarım, görevlerinin  gereğini bihakkın yerine getirmişlerdir."
 
"İttifak kültürü Türkiye siyasetine yeni boyut kazandırdı"
Bahçeli, yakın dönem siyasi olayların isabet ve ihtimamla okunduğunda,  MHP'nin neleri göze aldığının, hangi engelleri aştığının, neyi başardığının gayet  sade ve sarih şekilde anlaşılacağını belirtti.
 
Bu süreçte, 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne  geçiş sürecinin yaşandığını vurgulayan Bahçeli, iç ve dış tahriklerle, dünya  çapında etkili olan Kovid-19 salgınının yaygınlık kazanmasının, ülke ve siyaset  gündemine damga vurduğunu hatırlattı.
 
Bahçeli, MHP'nin ahlaklı ve ilkeli çizgisiyle, samimi ve sağduyulu  tutumuyla, aklın ve sabrın kılavuzluğuyla Türkiye'nin haklarını cesaretle  savunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Türk siyasetine yeni bir soluk getiren, nihayetinde sağlam ve  sarsılmaz bir irade gösteren Cumhur İttifakı; Milliyetçi Hareket Partisi ve AK  Parti kucaklaşmasının ikramıyla umutları tazelemiş, milli heyecanları tahkim ve  takviye etmiştir. Cumhurbaşkanı seçilmesi için gerek ve yeter baraj sınırının  yüzde 50 1'e yükselmesi, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin  özellikleriyle mündemiç ittifak kültürü doğal olarak Türkiye siyasetine yeni bir  boyut kazandırmıştır."
 
Bahçeli, açıklamasında Cumhur İttifakı'nın iş birliği ile siyasal  dağınıklığın önlendiğine, anlaşmazlık düğümlerinin çözüldüğüne ve partiler  arasında iş birliği arayışlarının sonuca bağlanarak kutuplaşma dinamiklerinin en  aza çekildiğine işaret etti.
 
Açıklamasında, "Cumhur İttifakı, yeni siyaset ruhuyla uyumlu,  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin dokusuna ve doğasına uygun yapısıyla  toplumsal huzurun ve siyasal istikrarın güvencesi haline gelmiştir." ifadelerine  yer veren Bahçeli, şöyle devam etti:
 
"Artık uzayı hedeflemiş, 2023'te aya ayak basmak için kolları sıvamış,  ufuk ötesini kavramış, çevik, atılgan, iddialı, diri ve ön alan bir ülke tablosu  hamdolsun vaziyet almış, vuku bulmuştur. CHP'nin yalan siyaseti, HDP'nin yıkım  siyaseti, İP'in yitik siyaseti, Cumhur İttifakı karşısında çuvallamıştır.  Üniversite gençliğini istismar eden, sokaklardan güç devşirmek için harekete  geçen, terör örgütleriyle emel ve eylem birlikteliği yapan mezkur partilerin  demokrasi ve milli irade husumeti tehlikeli düzeylere ulaşmıştır. Zilletin şaftı  kayarken Türkiye'yi krize kaydırmayı hedeflemesi, ne millet sevgisiyle ne de  meşru ve demokratik siyasi mücadeleyle bağdaşmayan ilkellikler olarak karşımıza  çıkmıştır."
 
"Türk gençliği bu tuzağa düşmeyecektir"
Bahçeli, üniversite kapılarında yasa dışı marjinal sol örgütlerle aynı  kümeye giren, aynı zehirli üslubu benimseyen partilerin gayri milli muhalefet  stratejilerinin, Türkiye'nin tarihi ve egemenlik haklarına kastetmek üzerine  planlandığını belirtti.
 
Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:
"İnanıyorum ki, Türk gençliği bu tuzağa düşmeyecektir. PKK ve FETÖ'nün  yanında, DHKP-C, MLKP, TKP-ML, LGBT ve Soros uşaklarıyla fiili ittifak kuranların  istiklalimize cephe aldıkları, istikbalimize nifak saçtıkları, ayan beyan ortaya  çıkmıştır. Aziz milletimizin hakkını hukukunu çiğneyenlerin, iç barış ve huzur  ortamını sakatlamak için bozgunculuk yapmaları, hak ihlallerinden şikayetçi  olmaları, derin ve dipsiz bir çelişkidir."
 
Bahçeli, FETÖ'nün MİT'i hedef alan hain operasyonundan dokuz yıl sonra  MİT tırları davasında yargılanan bir CHP milletvekilinin yeniden yargılanma  talebinin kabul edilerek infazının durdurulmasının "kuşkulu" ve "kaygı verici bir  gelişme" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Bu kapsamda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına dayanak  ise Anayasa Mahkemesi'nin üst üste iki defa aldığı hak ihlali kararıdır. Anayasa  Mahkemesi'nin, milletin hakkı ihlal edilip yok sayılırken, işlediği suçu tevsik  ve teyit edilmiş kişilerle ilgili tartışmalı duyarlılığı, evrensel hukuk normları  açısından izahı yapılamayacak bir çarpıklıktır. Bu mahkeme, Anayasanın özel madde  olması sebebiyle öncelikle uygulanması şart olan geçici 20. maddesini yok sayarak  yine aynı Anayasanın 138. maddesini çiğnemiştir. Yanlış ve mahzurlu olsa da  Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin hak  ihlali kararı, söz konusu CHP'liye otomatik olarak milletvekilliği sıfatı da  kazandırmayacaktır."
 
"Anayasa Mahkemesi tekrar yapılandırılmalı"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamasında "Geçmişin adeta  rövanşının alınması, gözlerden ve dikkatlerden kaçmamaktadır." ifadelerine yer  vererek, AYM'nin, milletin ve demokrasinin haklarını muhafaza veya müdafaa edecek  düzeyde tekrar yapılandırılması talebini yineledi.
 
Yeni anayasa sürecinde yüksek mahkemenin mevcut durumunun mutlaka ele  alınması gerektiğine dikkati çeken Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nin kararları  bizatihi Anayasaya aykırı olamayacak, TBMM'nin tarihi ve yüksek iradesine de  pranga vuramayacaktır." ifadelerini kullandı.
 
Bahçeli, atılması gereken adımlara ilişkin görüşlerini "İlgili CHP'li  milletvekilinin fezlekesi, TBMM Karma Komisyonu'na acilen getirilip dönem sonuna  bırakılmadan gündeme alınmalı, ardından da Genel Kurul'a indirilerek  dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oylama yapılmalıdır." sözleriyle  aktararak, şunları kaydetti:
"Milliyetçi Hareket Partisi, bu oylamada, yeniden yargılama yolunun  açılabilmesi için dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oyunu kullanacaktır. Hiç  kimse konusu suç teşkil eden fiillerini, demokrasi ve hak ihlalleri gerekçesiyle  örtbas edemeyecektir. Türkiye, bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes  için bağlayıcıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, adalet ve hukuk sınırları içinde  siyaset mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen  erdemli vasfını sürdürecektir."
 
Kurultayın tarihi değiştirildi
Bahçeli, yazılı açıklamasında, partisinin 13. Olağan Büyük  Kurultayı'na ilişkin bilgi de verdi.
 
Daha önce kurultay tarihinin 14 Mart 2021 Pazar günü olarak  açıklandığını anımsatan Bahçeli, salgın şartlarının ağırlığı ve hafta sonları  sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle bunun 18 Mart Perşembe'ye  alındığını bildirdi.
 
Bahçeli, kurultayın maske, mesafe ve temizlik şartlarına titizlikle  riayet edilecek şekilde yapılacağını vurguladı.
 
İl ve ilçe kongre süreçlerinde yaşanan güzelliklerin, sağduyunun,  şuurun ve heyecan dalgasının Büyük Kurultay'a yansıması temennisinde bulunan  Bahçeli, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacaktır."  ifadelerini kullandı.
 
Bahçeli, 3 yıllık zaman diliminde Merkez Yönetim Kurulunda ve Merkez  Disiplin Kurulunda görev alanlara teşekkür ederek, "Partimiz, Cumhuriyet’in  yüzüncü yıl dönümünü kucaklayacak yenilenmiş kadrolarıyla, gücüne güç katmış  köklü politikalarıyla tarihsel yolculuğuna azimle devam edecek, milletimiz ne  diyorsa ona kulak verecektir." değerlendirmesinde bulundu.
 

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Devlet Bahçeli AYM Enis Berberoğlu
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