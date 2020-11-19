MHP'li Yalçın: CHP, siyasetin mafyası hâline geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP; Kemal Kılıçdaroğlu ve avenesinin ellerinde siyasetin mafyası, demokrasinin altını oyan yeraltı dünyası hâline gelmiştir. CHP sözcülerinin iddia ettiği gibi Türkiye'de bir devlet krizi kesinlikle yoktur ama CHP'de Kılıçdaroğlu sorunu, Türk siyasetinde de CHP krizi vardır" dedi.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP sözcülerinin partisine yönelik sözlerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun, cezaevlerindeki çok sayıda vatandaşın uğradığı mağduriyetlerin yasal düzenlemeyle giderilmesini hazmedemeyerek hepsini mafya lideri ve uyuşturucu kaçakçısı kategorisine soktuğunu söyleyen Yalçın, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyası, her geçen gün daha fazla bozulmaktadır. Yaptığı bu haksız tasnifler karşısında muhatapları tarafından ağzının payı verilen Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği psikolojik sarsıntının izleri, diline ve davranışlarına yansımaya başlamış; CHP'nin başında ne beyin ne de ağız ayarı kalmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu; aklı başında bir politikacının sarf etmemesi gereken kelime ve kavramlarla siyasi rakiplerine saldırmaya, onları eleştirmek yerine galiz küfürlerle sövmeye, meramını anlatmak yerine en pespaye cümlelerle muhataplarını suçlamaya başlamıştır. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi mafya ve yeraltı dünyasıyla irtibatlandırmaya çalışması; CHP'yi yönetemeyen Kılıçdaroğlu'nun sürüklendiği çelişkiler çıkmazının yön levhası gibidir. CHP; Kemal Kılıçdaroğlu ve avenesinin ellerinde siyaset in mafyası, demokrasinin altını oyan yeraltı dünyası hâline gelmiştir" dedi.

'TÜRK SİYASETİNDE DE CHP KRİZİ VARDIR'

"CHP; mevcut yönetimin sultası altında her türlü bölücü akımın yuvası, terörist yapılanma ve örgütlerin destekçisi, hamisi fonksiyonunu üstlenmiştir" diyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Hazımsızlık ve tahammülsüzlük bunlarda, saldırganlık bunlarda, antidemokratik mücadele yöntemleri bunlarda, müdahalecilik ve Jakobenizm de bunlardadır. Türk demokrasisini inkıtalara uğratan bütün darbelerin perdesi kaldırıldığında, CHP ve onun temsil ettiği dikta zihniyetinden mülhem muzır fikirler bütün çıplaklığıyla görünmektedir. CHP, evlatlarını bölücü terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP'nin pençesinden kurtarmak için Diyarbakır 'da eylem yapan mazlum ailelerin yanında olmak yerine; bölücübaşı Öcalan'a methiyeler düzenlerin, Kandil 'de yetişmiş Selahattin Demirtaş 'ı demokrasi havarisi sayanların sırtını sıvazlamaktadır. Türkiye'nin hem içerideki hem de dışarıdaki birlik ve bütünlüğünün bugün dünden daha çok önem kazandığı bir dönemde, CHP ve zilletçiler; demokrasimizi olgunlaştıran hoşgörü, barış, dayanışma ve millî mutabakat ikliminden giderek uzaklaşıp siyasi radikalizm ve darbeciliğin yakıcı atmosferine savrulmuştur. CHP; ehliyetsiz, beceriksiz ve maceraperest bir yönetim takımının elinde, demokrasi dışı arayışların karanlık dehlizlerine sürüklenmiştir. CHP'nin başının adaletten, haktan ve hukuktan bahsetmesi; yalancı peygamberlerin felah iddiaları kadar uçuktur. CHP sözcülerinin iddia ettiği gibi Türkiye'de bir devlet krizi kesinlikle yoktur ama CHP'de Kılıçdaroğlu sorunu, Türk siyasetinde de CHP krizi vardır."

'KABULLENMEKTE ZORLANMAKTA'

Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun iyi veya kötü demeden hükümetin her icraatını eleştirdiğini söyleyerek, "Haklı mı haksız mı olduğuna bakmadan, MHP'nin siyasi konum ve tutumunu peşinen reddetmektedir. Görünen o ki CHP'yi sevke idare edenler, bir siyasi ortaklık vazeden Cumhur İttifakı gerçeğine rağmen, MHP'nin bu kapsamdaki hamle ve çıkışlarını kabullenmekte zorlanmaktadır. CHP; Türkiye'nin savunması için alınan veya üretilen silahların kullanılamaması ihtimalinden keyif alan, küresel salgının yaygınlaşması karşısında devletçe verilen mücadelenin zorluklarından politik kâr üretmeyi hesap eden bir kafa yapısıyla yönetilmektedir. CHP, uluslararası aktörlerin Türkiye'ye dönük tezgâhlarına sevinmekte, iktidara konmak uğruna onlarla el ve kader birliği etmekten zevk duymaktadır" ifadesini kullandı.

'MHP BİR DAVA PARTİSİDİR'

Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun dün söylediğini bugün yalanladığını öne sürerek, şunları kaydetti: