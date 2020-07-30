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MHP'li Cemal Enginyurt partisinden ihraç edildi

30 Temmuz 2020 Perşembe - 11:17 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 11:27

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildiği bildirildi.


MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
21.07.2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu İli Altınordu İlçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu’nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddesinin “Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı” 4. Bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir.
 

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MHP Cemal Enginyurt ihraç
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