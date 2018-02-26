MHP'li belediyenin hoparlöründen PKK marşı çaldılar!

Manisa'nın Turgutlu Belediyesi'nin merkezi sistemle yapılan yayınına giren kişi ya da kişiler, hoparlörden 'Çerxa Soreşe' olarak bilinen terör örgütü PKK'nın marşı çaldı. Belediye başkanı MHP'li olan belediyenin hoparlöründen yapılan yayın, tepki çekti.

